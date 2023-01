Toutes les astuces que nous avons utilisées pour garder notre romance secrète, y compris le port de déguisements, révèlent Kai et Nadiya de Strictly

STRICTEMENT Come Dancing est devenu aussi célèbre pour son Glitterball que pour les romances engendrées au cours des 20 dernières années.

L’année dernière, l’émission à succès de la BBC a annoncé la naissance de son couple le plus glamour à ce jour : les danseurs professionnels Nadiya Bychkova et Kai Widdrington.

Waqas Liaqat/ARTHOUSELONDONSTUDIO

Éclaboussure

Kai dit qu’il doit encore se pincer qu’il sort avec Nadiya[/caption]

Maintenant, dans leur toute première interview dans un journal, le couple adoré révèle les efforts qu’ils ont déployés pour garder leur romance secrète – et leurs espoirs pour l’avenir.

Kai dit: «Je pense que je parle au nom de la plupart des hommes en Grande-Bretagne quand je dis qu’ils trouveraient Nadiya absolument magnifique – et je dois encore me pincer parfois.

“Nous nous aimions bien, et nous envoyions des textos et avions des appels téléphoniques et ainsi de suite, et oui, ça s’est épanoui à partir de là.

“Puis un jour, je me suis demandé ‘tu veux sortir dîner ?’, et c’est parti de là.

«Nous savions que cela sortirait et que ce serait une grande chose, alors nous l’avons gardé privé aussi longtemps que nous le pouvions, ce qui était à la fois ennuyeux et excitant.

“C’était une de ces choses. Nous allions quelque part et nous seuls savions que nous étions là.

«Parfois, nous sortions déguisés, ou les casquettes de baseball étaient baissées, etc., et nous savions que cette période ne durerait qu’un peu.

HOMMES GRANDS ET GRANDS

“Évidemment, nous avons travaillé ensemble, mais ce n’était pas comme si nous devions aller le dire aux RH.

“Mais nous avons fait savoir à nos patrons par courtoisie professionnelle, c’était notre décision.

“La BBC était tout à fait d’accord avec ça, et notre relation ne se transforme jamais en travail.”

Le couple s’est réuni l’année dernière, tandis que Nadiya, 33 ans, d’Ukraine, était associée au présentateur de BBC Breakfast de l’époque, Dan Walker, et Kai, 27 ans, né à Southampton, dansait avec AJ Odudu.

Ironiquement – ​​étant donné que le couple tombait secrètement amoureux – les deux étaient sujets à des rumeurs sur leurs partenaires. Ce n’était pas, admettent-ils, facile.

Twitter / Nadiya Bytchkova

Nadiya était auparavant jumelée avec l’animateur de la BBC Dan Walker et a passé du temps avec sa famille[/caption]

Kai explique : « Je suis là pour faire un travail.

“Parfois, quand vous faites des danses comme le tango argentin ou une rumba, on dirait que vous êtes proche, et pour tous les gens qui écrivent sur la chimie ou autre, cela signifie que j’ai fait du bon travail.

«Les gens penseront ce qu’ils veulent penser, et je sais et – maintenant vous savez – il n’y a jamais rien eu là-bas, et c’est tout.

“Je lui donnais une direction, professionnellement, il n’y avait rien de plus.

«Mais lorsque vous êtes en partenariat avec une célébrité, vous travaillez autour de son emploi du temps. C’est intense, et ils vous envoient des messages 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est sans fin.

Nadiya ajoute : « Vous vous souciez d’eux et vous voulez qu’ils réussissent parce que vous êtes leur entraîneur et professeur.

« Mais en même temps, tu es un coéquipier. C’est donc une position très difficile pour nous.

« Tu es avec eux en leur tenant la main, tu es là par terre, parfois tu ne peux rien faire.

«Je veux dire, les garçons au moins peuvent déplacer les femmes. Mais je ne peux pas. Et je reçois généralement ces hommes grands et grands !

«Mais Dan était génial. Nous sommes toujours de bons amis et ses enfants traînent avec ma fille (Mila, six ans), et j’aime sa femme, Sarah, elle est brillante. Ils forment une si belle famille.

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être dans la bulle Strictly ?

“Comme être dans un épisode de (l’émission de télé-réalité psychologique) The Traitors”, s’emporte Nadiya.

“C’est tellement intense, les émotions sont vives et il suffit de se concentrer sur l’entraînement et d’ignorer tous les gros titres et tout ce qui l’entoure pour ne pas devenir fou.”

Getty

Kai et Nadiya lancent leur propre tournée nationale de danse en mars[/caption]

En train de bavarder autour d’un café dans un café de l’ouest de Londres, le couple est évidemment follement amoureux, finissant souvent les phrases l’un de l’autre et se touchant (gentiment, pas bizarrement) pendant notre conversation.

En mars, ils lancent leur première tournée nationale, Once Upon A Time, qui est sûrement un clin d’œil à leur histoire d’amour et à leur ascension stratosphérique vers la gloire au cours des deux dernières années : « Ouais. . . c’est notre propre conte de fées des temps modernes.

L’étonnant spectacle interactif de deux heures – qu’ils ont tous deux chorégraphié – détaillera leur voyage amoureux et mettra en valeur leurs voyages dans la salle de bal.

Il présentera des clips vidéo privés de leur romance filmés sur leurs mobiles ainsi que des performances surprises d’un “visage Strictly familier”.

Déterminée à le garder dans la famille, la mère de Nadiya, quintuple championne du monde, dessine toutes ses robes.

“Ce sera un show de bien-être”, expliquent-ils.

« Les gens pensent qu’ils nous connaissent grâce aux gros titres, mais ce n’est pas vraiment le cas. Ce sera bien pour eux d’entendre notre histoire, de notre part.

«Comme Strictly, ce sera familial et nous voulons pouvoir faire rire et pleurer les gens. Chaque nuit sera différente.

“Nous sommes nerveux, mais c’est quelque chose dont nous avons toujours rêvé tous les deux.”

Le couple, qui a célébré le Nouvel An en Belgique, est-il fiancé ? Non. Mais ne l’excluez pas. . .

Dit Kai, avec Snoopy, le bouledogue anglais de cinq mois du couple, perché précairement sur ses genoux : « Écoutez, que puis-je dire. . . nous sommes très heureux ensemble et nous ne voulons pas que cela se termine. Bien sûr, nous voulons être ensemble pour la vie, alors nous verrons où cela nous mènera.

Éclaboussure

Nadiya dit que son collègue professionnel de la danse, Kai, a fait le premier pas pour commencer leur romance[/caption]

Et qui a fait le premier pas ?

Nadiya explique : « Kai est un gentleman, il a fait le premier pas. Je viens d’Europe de l’Est, et c’est encore ainsi.

« Les hommes sont des gentlemen et achètent des fleurs aux femmes. C’est ainsi que j’ai été élevé.

« J’adore les fleurs, mais dans ce pays, lorsque vous offrez des fleurs à une femme, ils commencent à penser que l’homme a fait quelque chose de mal !

«Ce n’est pas que je ne l’inviterais jamais à sortir – je le demande toujours et je l’emmènerais dîner – mais oui, c’est un gentleman et il m’a emmené dîner la première fois.

“Il est incroyable, très romantique, et nous sommes très, très heureux.”

Kai, qui dit se souvenir d’avoir été collé à l’écran à l’âge de huit ans lors du tout premier épisode de Strictly en 2004, admet avoir été victime d’intimidation dans son enfance après avoir commencé la danse.

En conséquence, il souhaite créer sa propre académie d’élite pour filles et garçons lorsqu’il prendra sa retraite.

De manière inspirante, il souhaite également faire campagne pour que la danse soit inscrite au programme national afin que davantage de jeunes, de tous horizons, soient enseignés.

De son éducation à la Billy Elliot, il se souvient : « J’ai été taquiné. Je suis arrivé un lundi matin avec un faux bronzage et on m’appelait Terry’s Chocolate Orange et tous ces noms horribles.

La prise de mickey n’a fait qu’alimenter la détermination de Kai à améliorer ses compétences en danse.

“Donc, à la fin de mes années scolaires, j’étais champion du monde”, a-t-il poursuivi.

“Maintenant, c’est bien que la boucle soit bouclée. Nous partons en tournée et je pense que mon ancien directeur et beaucoup de mes professeurs seront là. J’espère que certains de mes intimidateurs aussi!

Sur l’avenir, il ajoute : « À moins que vos parents ne soient danseurs ou riches, il est très difficile de percer dans la danse, je veux aider à changer cela.

“La danse vous rend très bien élevé, vous tenez la porte ouverte aux gens et cela vous aide simplement à être gentil.”

“J’adorerais lancer une campagne et l’inscrire au programme national – enseigné dans toutes les écoles, tout comme les enfants apprennent l’éducation physique ou les mathématiques.”

Naturellement, les derniers mois ont été difficiles pour Nadiya à cause de Vladimir Poutine et de sa joyeuse bande de fous. Sa mère et sa grand-mère sont toujours en Ukraine.

Elle dit que sa famille lutte contre les hostilités depuis 2014.

Elle ajoute avec un soupir : « Nous sommes tous concernés, que nous soyons là-bas ou que nous ayons de la famille en Ukraine, c’est désormais un problème mondial.

“Ma mère s’est envolée (pour l’Ukraine) juste avant Noël. C’était l’anniversaire de ma grand-mère et malheureusement elle avait des problèmes de santé.

“Il lui a fallu trois jours pour s’y rendre avec des vols, des bus, etc.

« Il n’y a toujours pas de chauffage, d’électricité. Je pense qu’ils en ont une ou deux fois par jour pendant une heure.

“Depuis 2014, je vérifie sur YouTube, ‘Est-ce que notre maison va bien ?’ Nous avons eu une bombe directement dans le salon.

« Nous avons dû réparer la maison de ma grand-mère, et maintenant tous les bombardements ont recommencé.

« Il y a beaucoup de familles qui viennent ici sans vêtements ni quoi que ce soit.

“J’ai donné beaucoup de mes affaires, et j’avais des membres de ma famille qui ont dû s’enfuir et ils ont failli être tués, mais heureusement, ils vont bien.

“Ce sont des temps effrayants, et bien sûr c’est difficile, mais cela aide vraiment que le monde sache maintenant, cela aide tant de gens.”

Pour plus d’informations sur la prochaine tournée de Kai et Nadiya et pour acheter des billets, visitez nadiyaandkai.com.

le soleil

Kai et Nadiya ont parlé exclusivement avec Clemmie Moodie du Sun lors de leur première interview depuis que leur romance est devenue publique[/caption]