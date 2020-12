À la suite du départ d’Eden Hazard en 2019 et d’une interdiction de transfert d’une saison, une quatrième place pourrait être un succès pour la première année de Frank Lampard en tant que manager de Chelsea.

Avec à peine un an d’expérience en gestion à son actif avant d’être nommé patron des Blues, Lampard a dirigé une équipe qui n’avait que Christian Pulisic comme nouvel ajout, l’international américain rejoignant avant l’interdiction de transfert.

Malgré le manque d’argenterie lors de la finale de la FA Cup en août, la réponse des Blues sur le marché des transferts a été catégorique, dépensant plus de 200 millions de livres sterling.

Le résultat est un bon début pour la saison 2020/21, avec de nombreuses nouvelles recrues prenant vie dans l’ouest de Londres plus rapidement que prévu.

Voici les derniers transferts de Chelsea dans leur intégralité.

Edouard Mendy (21 millions de livres sterling,Stade Rennais)

Peu de fans de Chelsea se seraient attendus à débourser plus d’argent sur un gardien de but, ayant signé le plus cher de l’histoire du sport il y a un peu plus de deux ans.

Cependant, cela n’a pas fonctionné pour 72 millions de livres sterling Kepa Arrizabalaga, et l’Espagnol se retrouve maintenant sur le banc à la place d’Edouard Mendy, 28 ans.