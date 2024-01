Toutes les applications qui seront disponibles pour le Vision Pro

Le Vision Pro d’Apple arrive bientôt et les premiers utilisateurs seront intéressés de savoir ce qu’ils peuvent faire avec ce nouvel ordinateur spatial passionnant. Avec un puissant processeur Apple M2, des écrans immersifs 4K par œil et plusieurs caméras pour suivre vos yeux et vos mains, vous disposez d’un espace illimité pour visualiser et interagir avec les écrans et le contenu 3D.

Mais en fin de compte, ce seront toujours les applications qui montreront les capacités d’un appareil comme le Vision Pro. Bien que nous n’ayons pas encore de liste complète, j’ai compilé une liste des applications qu’Apple regroupe avec Vision Pro et certaines applications tierces qui seront bientôt disponibles.

Applications Vision Pro préinstallées

Comme tout appareil Apple, vous bénéficierez de plusieurs applications système optimisées spécifiquement pour votre Vision Pro. Vous pouvez naviguer sur Internet sur Safari avec plusieurs écrans virtuels géants, ce qui rend difficile le retour à votre MacBook ou même avec un Pro Display XDR connecté.

Vous bénéficierez d’Apple Mail, de Messages et de FaceTime pour rester en contact avec les gens pendant que vous portez le Vision Pro. Vous pouvez organiser votre vie avec Freeform, Notes et Files. Les médias sont disponibles dans les applications Photos, Musique et TV.

Apple inclut l’application Encounter Dinosaurs pour vous donner une idée immédiate de l’impact des expériences 3D immersives. La pleine conscience est une autre expérience qui vous entoure de couleurs et de mouvements, un excellent exemple de mise à niveau d’applications 2D pour tirer parti de la profondeur.

Bien sûr, vous pouvez trouver plus d’applications dans l’App Store visionOS, qui n’est actuellement visible qu’à partir de Vision Pro. Apple a un Site Web d’aperçu de l’App Store pour les applications iOS et iPadOS, ce qui constitue un moyen pratique de découvrir les nouveautés sans utiliser d’appareil Apple.

Cela peut prendre un an ou deux avant qu’Apple ne publie un site Web App Store Preview similaire pour le Vision Pro. Actuellement, la sélection sera limitée par rapport à la sélection presque infinie d’applications iPhone.

Il convient de noter que le Vision Pro a la capacité d’exécuter la plupart des applications iPhone et iPad. Cependant, cela ne signifie pas que vous pourrez installer toutes les applications que vous possédez. J’en discuterai davantage ci-dessous.

Pour personnaliser les applications visionOS et Vision Pro, vous pouvez utiliser l’application Paramètres familière. Il y aura des options pour ajuster l’apparence, les options et les autorisations afin que Vision Pro corresponde à vos préférences.

Selon MacRumeursApple préinstalle certaines applications non spécifiquement conçues pour le Vision Pro, comme les livres, le calendrier, les cartes, les actualités, les podcasts, les rappels, les raccourcis, les actions et les mémos vocaux.

Ce serait amusant de voir Maps dans une vue immersive ou de survoler une ville ou un quartier avec Look Around, mais ces applications se comporteront comme des applications iPad et apparaîtront dans des fenêtres 2D.

MacRumors a également noté que l’application Keynote est préinstallée et optimisée pour Vision Pro, contrairement aux applications iWork les plus populaires comme Pages et Numbers.

Applications Vision Pro sur l’App Store

Apple a répertorié une poignée d’applications de productivité qui seront disponibles dans l’App Store pour Vision Pro. Les plus remarquables sont quelques applications utilisées par des millions de personnes à des fins professionnelles. Microsoft 365 peut répondre à la plupart de vos besoins en matière de documents bureautiques et Slack est une application de messagerie populaire.

Seules deux autres applications de productivité ont été mentionnées en plus de celles préinstallées. Fantastical est une application de calendrier et de tâches pour organiser votre flux de travail. JigSpace est une application AR qui vous permet de créer et de réviser des présentations 3D avec des vues éclatées, des diapositives animées et des images en coupe pour voir l’intérieur des objets.

Apple a déclaré que plusieurs applications de streaming seraient prêtes pour Vision Pro, notamment Disney+, Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi et Discovery+. Vous pouvez regarder des sports sur les applications d’ESPN, NBA, MLB, PGA Tour et Fubo. Du contenu en streaming supplémentaire sera disponible dans les applications de Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok et MUBI.

Netflix et YouTube n’auront pas d’applications Vision Pro, mais Safari prend en charge le streaming vidéo et devrait fonctionner avec n’importe quel service disponible sur votre iPad. Le streaming depuis le navigateur ne prendra probablement pas en charge les environnements immersifs. Disney+ est le seul service à proposer des scènes d’arrière-plan qui vous enveloppent lorsque vous regardez des vidéos. Apple a mentionné quatre options : le Disney+ Theater, le Scare Floor de Pixar’s Monsters Inc., la Marvel’s Avengers Tower et le cockpit du landspeeder de Luke Skywalker.

Marc Gurman, qui dispose souvent d’informations privilégiées sur les produits Apple, a partagé sur X que l’App Store visionOS comportera plus de 230 applications Vision Pro natives, qui seront conçues pour tirer parti de ses fonctionnalités uniques. La plupart se concentrent sur une expérience AR, y compris les applications de Lowe’s et JCrew. Les deux détaillants ont créé des expériences AR pour l’iPhone.

Jusqu’à présent, environ 230 applications natives visionOS sont prêtes à être publiées. Ce chiffre augmentera probablement d’ici le 2 février – mais j’en doute beaucoup. Il existe de nouvelles applications lourdes de réalité augmentée provenant de Lowe’s et de JCrew, et les autres proviennent de développeurs indépendants ou des applications de divertissement et de productivité annoncées par Apple. -Mark Gurman (@markgurman) 21 janvier 2024

Selon jePlusle Vision Pro recevra Adobe Lightroom pour la retouche photo, Zoom et Cisco Webex pour les conférences Web, une calculatrice iPad populaire PCalc et Sky Guide pour explorer les constellations.

Jouer sur Vision Pro

Apple a déclaré que le Vision Pro aurait accès à plus de 250 jeux sur Apple Arcade, ce qui est un bon début. Mais quand nous parlons de jeux sur le Vision Pro, nous ajoutons qu’il y aura « de tout nouveaux expériences spatiales conçues pour visionOS. L’iPhone et l’iPad proposent d’excellents jeux, mais vous attendez probablement plus qu’un Apple Arcade sur grand écran avec un Vision Pro capable de vous placer au milieu d’un tout nouveau monde.

TéléchargerVR a déclaré que des jeux VR intéressants arriveraient sur Apple Vision Pro. Les plus remarquables sont Déméoun jeu de société en réalité mixte inspiré de D&D avec des pièces animées, et Juste des cerceauxqui vous permet de jouer au basket de style arcade avec lancers francs dans votre salon ou dans divers environnements.

Nous avions déjà entendu parler de quelques jeux immersifs pour le Vision Pro. Qu’est-ce que le golf est un jeu de golf miniature auquel vous pouvez jouer sans quitter la maison. Super Fruit Ninja VR vous permet de trancher des fruits comme un maître, en utilisant uniquement vos mains.

Applications iPhone et iPad sur Vision Pro

Apple affirme que le Vision Pro est compatible avec plus d’un million d’applications iPhone et iPad. C’est une excellente nouvelle et devrait aider les premiers utilisateurs à profiter de leur achat malgré le manque d’applications natives.

Il convient de noter qu’Apple a fait des déclarations similaires à propos des premiers Mac lancés avec Apple Silicon. Le manque d’applications Mac natives était préoccupant et Apple ne pouvait pas garantir les performances et la compatibilité des applications Intel exécutées via Rosetta. Étant donné qu’Apple Silicon pouvait exécuter des applications iOS et iPadOS, cela aurait dû apaiser les inquiétudes.

Il est vite devenu évident que de nombreuses applications iPhone et iPad ne sont pas disponibles dans le Mac App Store et que le chargement latéral n’est pas pris en charge. Les applications Intel fonctionnent bien même sur un MacBook Air M1, les plaintes ont donc rapidement disparu.

Cependant, il n’est pas facile de déplacer une application conçue pour un appareil vers une plate-forme très différente, même si le code s’exécute sur une puce ayant la même architecture. Il n’y a pas d’interface tactile pour le Vision Pro et le capteur de mouvement détecte le mouvement de la tête, pas le mouvement de la main. De nombreuses applications rencontreront des problèmes même si elles sont disponibles au téléchargement. Cela signifie que les propriétaires de Vision Pro ont vraiment besoin d’applications natives.

Applications natives Vision Pro

Les développeurs savent que les applications Vision Pro les meilleures et les plus populaires devront être natives de la plateforme. avec des fonctionnalités destinées à l’informatique spatiale. Les applications AR qui mélangent les graphiques avec votre environnement montrent ce nouvel appareil dans toute sa splendeur.

Les applications immersives présentant du contenu qui entoure le porteur auront un impact énorme sur les nouveaux venus dans la réalité virtuelle. La qualité possible avec le Vision Pro pourrait même surprendre les personnes ayant des années d’expérience dans l’utilisation des meilleurs casques VR. C’est important car la « killer app » qui fait du Vision Pro un appareil incontournable arrivera à un moment donné dans le futur, et elle n’existera pas sur un écran bidimensionnel.

