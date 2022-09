Toutes les annulations ou fermetures après la mort de la reine – des magasins au football

LA nation est en deuil après la mort de la reine, et cela se reflétera dans notre vie quotidienne au cours des prochains jours.

Des magasins aux événements sportifs, voici à quoi s’attendre en ce qui concerne les fermetures et les annulations au cours des 10 prochains jours.

La reine est décédée «paisiblement» à Balmoral hier Crédit : Getty

Le drapeau de l’Union flotte en berne alors que les gens se rassemblent au palais de Buckingham Crédit : Getty

Fleurs et hommages devant le palais de Buckingham après la mort de la reine Crédit : LNP

Magasins

Les magasins ne sont pas obligés de fermer pendant la période de deuil, mais certains peuvent choisir de le faire en signe de respect.

Mais le jour des funérailles de la reine sera un jour de deuil officiel et de nombreuses entreprises devraient fermer.

Les points de vente jugés essentiels, tels que les supermarchés, les banques et les bureaux de poste, resteront probablement ouverts.

Écoles

Les enfants continueront à assister aux cours alors que la nation pleure la reine, comprend The Sun.

Les écoles ont reçu l’ordre de rester ouvertes au cours des 10 prochains jours.

sport

Il appartient aux instances sportives de décider si les matches ont lieu ou non.

La deuxième journée du match test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à The Oval aujourd’hui a été annulée car le cricket rend hommage.

L’EFL a également reporté les deux rencontres prévues pour vendredi soir, et les courses de chevaux ont été arrêtées jusqu’à nouvel ordre à Southwell et Chelmsford hier soir.

Les organisateurs du tournoi ont également confirmé qu’il n’y aurait pas de jeu au championnat BMW PGA à Wentworth le 9 septembre.

La Premier League n’a pas encore annoncé ses plans pour les prochains matchs.

Mais les chefs devraient décider d’annuler ou non les rencontres de ce week-end plus tard dans la journée.

On pense que les patrons conviendront probablement que l’annulation des matchs est la bonne chose à faire.

Théâtres

Les représentations se poursuivront dans les théâtres du pays, mais beaucoup tamiseront les lumières et observeront une minute de silence avant l’ouverture.

Certains prévoient également de jouer l’hymne national et d’ouvrir des livres de condoléances au public à signer.

Pubs et restaurants

Comme pour les magasins, il appartient aux établissements individuels de fermer ou non pendant la période de deuil national.

Beaucoup resteront ouverts afin que les Britanniques puissent se rassembler pour se souvenir du monarque.

Cependant, sur l’île de Man, tous les pubs seront fermés pendant 24 heures à partir du 9 septembre.

Attractions

Certaines attractions touristiques fermeront au cours des prochains jours pour « marquer respectueusement le décès de Sa Majesté ».

Les jardins botaniques royaux de Kew, Londres et Wakehurst dans le Sussex ont annoncé qu’ils ne seraient pas ouverts au public le 9 septembre.

Mais comme les magasins, les pubs et les restaurants, il appartient à chaque site de choisir de fermer ou non.

Télévision

La couverture médiatique reflétera la période de deuil – les stations de télévision et de radio suivant un code de conduite.

Les présentateurs de la BBC à l’écran porteront du noir au cours des 10 prochains jours.

La programmation comique sur la BBC sera suspendue et les DJ seront invités à jouer de la musique inoffensive.

Les autres chaînes ne sont pas tenues de modifier la diffusion prévue, mais beaucoup choisiront probablement de le faire.

Des émissions telles que EastEnders, Emmerdale, Celebrity Masterchef et un documentaire sur la vie de Katie Price ont toutes été supprimées.

Et le tournage de la série Netflix The Crown s’est interrompu.

Lorsque les détails seront finalisés, les funérailles de la reine seront télévisées dans le monde entier.

La couverture commencera quelques heures avant la cérémonie officielle et se poursuivra tout au long de la journée.

Prix

La remise du prix Mercury 2022, qui devait avoir lieu jeudi, a été reportée après le décès de la reine.

Les nominés avaient déjà commencé à arriver au lieu de Londres, où Sam Fender devait se produire, mais les organisateurs ont déclaré qu’il devrait être annulé jusqu’à nouvel ordre pendant cette “période difficile”.

Grèves

Les grèves des chemins de fer et des postes qui devaient avoir lieu au cours des prochains jours ont été annulées à la suite de l’annonce du décès de Sa Majesté.

Les membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) devaient se retirer les 15 et 17 septembre dans le cadre d’un différend sur les salaires et les conditions.

Mais son secrétaire général, Mick Lynch, a confirmé que l’action avait été suspendue afin que le personnel puisse “se joindre à toute la nation pour lui rendre hommage”.

Les membres du Syndicat des travailleurs de la communication, qui représente le personnel de Royal Mail, avaient également prévu une grève de 48 heures le 9 septembre.

Mais cela a également été annulé par respect pour le service de Sa Majesté envers le pays et sa famille, a déclaré le secrétaire général Dave Ward.

Le syndicat des conducteurs de train Aslef a également reporté une grève prévue le 15 septembre.

Et la Transport Salaried Staffs Association (TSSA) s’est jointe au chœur des syndicats en disant qu’ils ne sortiront pas non plus le 26 septembre.

Le Rail Delivery Group a déclaré que les horaires des trains seraient revenus à la normale maintenant que les grèves n’avaient pas lieu.

Travailler

Les employeurs ne sont pas obligés d’accorder des jours de congé aux travailleurs pendant la période de deuil – mais ils peuvent recevoir certains conseils.

Par exemple, les fonctionnaires ont été informés de la façon dont ils doivent s’habiller pendant cette période.

Les affaires urgentes du gouvernement – y compris la gestion de la crise du coût de la vie – se poursuivront.

Et les Communes devraient siéger samedi et peut-être même dimanche, mais toutes les autres affaires du gouvernement seront abandonnées.

La nouvelle Premier ministre, Liz Truss, ne pourra pas faire d’annonces majeures au cours des dix prochains jours – et les visites, les communiqués de presse et les nouvelles annonces politiques seront tous supprimés.

Cela peut signifier que le budget d’urgence de Mme Truss – prévu pour plus tard ce mois-ci – devra être reporté.

Mais toute information vitale – comme l’annonce des factures d’énergie d’hier – peut toujours être transmise au public.

Le jour des funérailles de la reine, certains employés auront peut-être un jour de congé, mais ce ne sera pas officiellement un jour férié, ils n’y sont donc pas obligés.