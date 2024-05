« Toutes les anciennes règles sont détruites » : comment Kharkiv fait face à une vie constamment attaquée | Ukraine

Ukraine Ceux qui sont restés dans la deuxième ville d’Ukraine, avec tant de choses perdues, créent une version de la vie normale mer. 22 mai 2024, 07h39 HAE

Sous le soleil de la fin du printemps, samedi après-midi, voici quelques-uns des sons que l’on pouvait entendre dans le parc Shevchenko de Kharkiv : le chant des oiseaux ; des jeunes couples bavardant et riant autour d’un café glacé ; de la musique pop grêle diffusée par des haut-parleurs montés sur des lampadaires ; des retraités bavardent sur les bancs ; et, à trois heures moins onze minutes, une explosion prolongée qui résonna dans la poitrine comme un grondement de tonnerre.

A quelques kilomètres de là, dans une banlieue résidentielle tranquille, une bombe planante lancée depuis un avion de combat russe s’était écrasée dans une cour. Alors que le boom qui en résultait atteignait le parc, les gens se sont arrêtés dans leur élan pendant une fraction de seconde, puis ont continué leur route, comme si de rien n’était.

L’explosion a détruit plusieurs maisons et blessé six personnes. Dimanche, des tirs sur un parc et un complexe récréatif ont fait 11 morts. Mardi matin, une flotte de drones kamikaze a attaqué, et d’autres personnes ont nécessité des soins médicaux. Au nord de la ville, une nouvelle offensive russe avait atteint la ville de Vovchansk, obligeant des milliers de personnes à fuir leurs foyers, nombre d’entre elles arrivant dans un centre humanitaire situé à la périphérie de Kharkiv.

Le site de l’attaque à la roquette dans la partie nord de Kharkiv samedi. Photographie : Jędrzej Nowicki/The Guardian

Mais malgré la terreur aérienne quotidienne et les troupes russes en mouvement à 20 milles de là, la vie continue dans Ukrainela deuxième ville de Les cours scolaires ont lieu sur les quais du métro, représentations théâtrales dans des abris en sous-sol. Le delphinarium propose trois spectacles par jour, des couples de dauphins et de bélugas sautant dans des cerceaux pour observer les familles et occasionnellement un groupe de soldats en convalescence. La scène animée des restaurants et des bars se poursuit et le samedi soir, un choix d’options musicales est proposé, du concert classique à la rave.

Nina Khyzhna, actrice et directrice de théâtre de 31 ans, née à Kharkiv, est partie en résidence artistique en Autriche au début de la guerre. Mais elle est revenue à Kharkiv au printemps dernier et est déterminée à y rester. En Europe, le sentiment de sécurité lui paraissait illusoire, dit-elle, et la dissonance cognitive entre l’idylle paisible qui l’entourait et ce qu’elle savait se passer chez elle devenait trop forte.

Nina Khyzhna au théâtre de marionnettes de Kharkiv : « Le public a entendu les mêmes explosions dans la nuit. » Photographie : Jędrzej Nowicki/The Guardian

« Faire du théâtre ici a tellement plus de sens. Le public a entendu les mêmes explosions dans la nuit, leurs maisons ont été secouées par les mêmes ondes de choc », a-t-elle déclaré lors d’une pause dans les répétitions d’une nouvelle pièce.

Pour elle, il y avait un étrange côté positif à vivre sous une tension constante. « La proximité de la mort chaque jour clarifie votre perception et élimine les choses qui n’ont pas de sens », a-t-elle déclaré.

Les analystes militaires affirment que la Russie ne dispose pas actuellement des forces nécessaires pour lancer une nouvelle offensive terrestre sur Kharkiv, mais qu’elle s’efforce plutôt de rendre la ville invivable par le terrorisme aérien, plus facile que dans d’autres villes ukrainiennes en raison de la proximité de Kharkiv avec la frontière. Les avions peuvent lancer des bombes planantes sans quitter l’espace aérien russe.

La police ukrainienne examine dimanche des fragments d’un missile dans le parc central de Kharkiv. Photographie : Sergueï Bobok/AFP/Getty Images

Deux heures après la grève de samedi, le long d’une piste défoncée bordée de chalets dans une banlieue tranquille de Kharkiv, des photographes de la police et des experts légistes ont fait un état des lieux de la scène. L’explosion avait incliné d’un côté une maison de trois étages et arraché un morceau du mur de la cuisine. Une serviette rose, dehors, était tachée de sang ; les voisins arpentaient la terre carbonisée, sous le choc, maussades. Il n’y avait aucune cible militaire évidente à proximité.

Ihor Terekhov, le maire de Kharkiv, est arrivé en tenue de week-end composée de baskets et d’une veste en cuir pour vérifier les dégâts et parler aux habitants. S’exprimant à peine dans un murmure malgré le bruit des maçonneries battant au vent, il a déclaré au petit groupe de journalistes présents que six personnes avaient été blessées dans l’explosion, dont un couple marié et leurs deux enfants.

Une femme en salopette en jean leva la main. «J’ai aussi une question», dit-elle en désignant une maison voisine dont il manque désormais la moitié du toit. « Où puis-je dormir ce soir? »

La perte était un thème courant à Kharkiv ces jours-ci, a déclaré Nataliya Kramar, une psychologue de 49 ans à la voix douce. Ses consultations s’articulent autour de la gestion des manifestations de perte : le décès d’un proche ou la destruction d’un logement. Certaines ont perdu leur mariage, qui s’est désintégré lorsque le mari a été contraint par la loi martiale de rester dans le pays. Ukraine et la femme a déménagé à l’étranger.

La psychologue Nataliya Kramar : « Nous vivons tous un traumatisme collectif. » Photographie : Jędrzej Nowicki/The Guardian

Dans une ville où tant de gens entretenaient des liens étroits avec la Russie, beaucoup ont le sentiment d’avoir également perdu des membres de leur famille qui ont été engloutis par le récit de propagande du Kremlin sur les événements en Ukraine. Kramar en a fait l’expérience : elle ne parle plus à ses cousins ​​en Russie. « Ce sont des relations biologiques, je suppose, mais je ne les appellerais plus une famille. »

Elle estime que conserver autant de « vie normale » que possible est essentiel pour la santé mentale collective de la ville. Les employés municipaux réparent les trottoirs, tondent l’herbe des parcs et ont planté des parterres de fleurs devant l’opéra avec des tourbillons géométriques soignés de soucis et de pétunias brillants. Samedi, un couple de jeunes mariés s’est arrêté pour une séance photo, tandis que des adolescents pratiquaient des tours de skateboard, enregistrant à peine les explosions.

Cette idée selon laquelle des Ukrainiens résilients gardent leur calme et continuent sous le feu russe est devenue une sorte de cliché en temps de guerre, mais c’est bien plus que cela, a déclaré Kramar. « Nous sommes tous dans un traumatisme collectif, certains plus, d’autres moins. Et c’est un énorme soutien psychologique si vous pouvez faire des choses qui vous rappellent la normalité : vous promener dans le parc, faire du shopping, vous faire couper les cheveux. Cela donne ce sentiment de continuité qui est si important.

Trouver ce fil de normalité est plus facile dans certaines parties de Kharkiv que dans d’autres. À Saltivka, une banlieue à la périphérie de la ville qui a été frappée lors de la tentative manquée de la Russie de s’emparer de la ville en 2022, certains bâtiments ont été réparés, mais la plupart des vastes immeubles restent vidés et à moitié abandonnés.

Dans l’un d’entre eux, Svitlana, 55 ans, vit seule. Sa belle-fille et sa petite-fille ont déménagé en Grande-Bretagne il y a deux ans et elle ne les voit que lors d’appels vidéo occasionnels. Svitlana trouve les journées à Saltivka supportables, mais les nuits sont plus difficiles : le crépitement des systèmes de défense aérienne, le grognement primitif des drones iraniens – surnommés « cyclomoteurs » – et les booms vibrants des bombes guidées du KAB. Les chiens gémissent et hurlent pendant les pauses.

«Je vais m’asseoir comme une souris dans le couloir et j’attends que tout s’arrête», dit-elle. Parfois, quand c’en est trop, elle enfile ses pantoufles chez un couple marié avec qui elle est devenue amie et demande à dormir sur leur canapé. Être proche des autres aide.

En effet, l’une des grâces salvatrices de la vie à Saltivka aujourd’hui est que les gens sont plus amicaux. Les rencontres dans la cour appelaient autrefois des regards suspects ; maintenant, il y a des salutations et des vœux mutuels, une sorte de camaraderie forcenée entre des gens qui ont trop enduré. Mais cela ne remplace guère les choses qui ont disparu.

« Je donnerais tout pour redevenir comme avant », a déclaré Svitlana, luttant pour retenir ses larmes. « C’est seulement maintenant que nous réalisons tous à quel point nous l’avions bien. »

De retour au centre, il est un peu plus facile d’exclure l’expérience de la guerre avec des moments de quasi-normalité. Samedi à 16 heures, des rythmes techno industriels retentissants démarrent dans une usine de réfrigérateurs désaffectée, un événement hebdomadaire organisé par Some People, un nouveau collectif culturel. Ils veulent transformer l’usine en un espace culturel proposant du théâtre, de la nourriture, des discussions et des rave occasionnelles.

Une rave party à Kharkiv samedi. Photographie : Jędrzej Nowicki/The Guardian

De nombreux volontaires humanitaires présents sur la piste de danse ont passé la semaine à aider à évacuer les personnes des lieux les plus touchés par la nouvelle offensive russe. Maintenant, ils se défoulent. Après s’être lassés de danser, ils débouchent dans une cour. Alors que les gens fument et discutent dans la faible lumière, avec le bruit de fond des rythmes sourds venant de l’intérieur, on pourrait croire que l’aube se lève à l’extérieur d’un club de Berlin ou d’une autre ville européenne. Au lieu de cela, il est 20 heures et presque l’heure de finir la nuit, avant le couvre-feu.

Kharkiv, dans sa version d’avant-guerre, a disparu à jamais, a déclaré Anton Nazarko, 37 ans, co-fondateur de Some People. Il ne parlait pas seulement de la destruction physique, a-t-il dit, mais aussi des anciens codes sociaux et des liens entre les gens qui formaient le tissu de toute communauté. Aujourd’hui, malgré le chaos et la terreur, il était impératif de construire quelque chose de nouveau. «Toutes les anciennes règles sont détruites et maintenant un nouveau Kharkiv est en train de naître. Et nous voulons y participer », a-t-il déclaré.

Kateryna Pereverzeva, qui édite un magazine culturel, a déclaré que la vie culturelle de Kharkiv n’avait jamais été aussi vitale et énergique qu’aujourd’hui. « Quand vous vous sentez tout le temps si proche de la mort, vous commencez à vivre la vie plus intensément parce que vous ne savez pas combien de temps il vous reste », a-t-elle déclaré.

Kateryna Pereverzeva : « Tout a changé. » Photographie : Jędrzej Nowicki/The Guardian

Pereverzeva, 29 ans, a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, elle avait développé des liens plus étroits avec de nombreuses personnes restées à Kharkiv et qu’elle avait souvent du mal à nouer des liens avec ceux qui partaient. Sa mère a déménagé en Autriche après l’invasion et, pendant un certain temps, a envoyé chaque semaine des offres d’emploi en Autriche, essayant de persuader Pereverzeva de la rejoindre. Ces efforts sont restés vains et se sont généralement soldés par des disputes.

Pour Pereverzeva, quitter Kharkiv reviendrait à nier la réalité. « Tout a changé. Il s’est passé des choses qui font que vivre comme avant est tout simplement impossible, et pour moi, il est plus facile d’être dans un endroit où l’on peut ressentir ces changements plus intensément », a-t-elle déclaré.