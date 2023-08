Toutes les alertes d’évacuation levées pour Eagle Bluff Wildfire à Osoyoos

Toutes les alertes d’évacuation associées à l’incendie d’Eagle Bluff près d’Osoyoos ont été levées, a confirmé le district régional d’Okanagan-Similkameen le jeudi 10 août.

Les 132 dernières propriétés autour de Kilpoola et Spotted Lake au sud de l’autoroute 3 et deux dans la ville d’Osoyoos ne sont plus en état d’alerte.

Après près de deux semaines, il n’y a plus d’ordres d’évacuation actifs ni d’alertes en raison de l’incendie de forêt transfrontalier.

Le RDOS a déclaré jeudi que les alertes d’évacuation pourraient devoir être réémises si cela est jugé nécessaire.

Tous les ordres d’évacuation associés à l’incendie de plus de 7 000 hectares ont été annulés le mercredi 9 août.

Le BC Wildfire Service considère maintenant que l’incendie transfrontalier est « tenu », après avoir exécuté plusieurs brûlages contrôlés réussis au cours de la semaine dernière.

L’incendie a été découvert le 29 juillet et reste sur environ 7 000 hectares.

Sa cause fait toujours l’objet d’une enquête par le Département des ressources naturelles de l’État de Washington.

Après sa découverte au sud-ouest d’Oroville, Washington, l’incendie a déclenché des centaines d’alertes et d’ordres d’évacuation près d’Osoyoos le 29 juillet.

Aucune structure n’a été perdue au nord de la frontière en raison de l’incendie.

BC Wildfires 2023Breaking NewsActualitésOsoyoos