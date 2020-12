Dans le prochain film Spencer, qui vise à pénétrer sous la surface et à réhumaniser l’emblématique princesse du peuple, Stewart est peut-être la première actrice à jouer Diana qui a en fait une expérience directe du genre de foule de paparazzi que la princesse de Galles affrontait régulièrement.

Abordant la question de savoir comment dans le monde obtenez-vous une chose comme ça, a déclaré Stewart sur Jimmy Kimmel en direct en novembre, « Je veux dire, le point de vue de chacun est différent et il n’y a aucun moyen de faire quoi que ce soit de bien parce que ce qui est fait par rapport à l’expérience personnelle? Mon film se déroule sur trois jours, et c’est, comme, une imagination interne vraiment poétique de ce que cela aurait pu ressentir plutôt que de donner, comme, de nouvelles informations. Donc, nous n’avons en quelque sorte pas de but à atteindre. Nous l’aimons aussi. «

Réalisateur Pablo Larraín a appelé Stewart « l’un des grands acteurs d’aujourd’hui », dire la date limite en juin, « Pour bien faire ça, il faut quelque chose de très important dans le film, qui est mystérieux. Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, ce dont nous avons besoin. la combinaison de ces éléments m’a fait penser à elle. «

Similaire à son film de 2016 Jackie, mettant en vedette Natalie Portman comme première dame Jacqueline Kennedy naviguant les jours qui ont suivi l’assassinat de son mari, Spencer se concentrera sur quelques jours charnières de la vie de Diana en 1992 lorsqu’elle a dû décider quoi faire alors que son mariage avec le prince Charles poursuivait sa spirale descendante irréversible.

Stewart n’avait que 7 ans lorsque Diana est décédée, mais elle se souvient avoir vu à la télévision le champ de fleurs que les personnes en deuil ont laissé devant le palais de Kensington. « Je n’en ai jamais vu autant au même endroit », crépuscule étoile rappelée à Jimmy Kimmel. «J’étais vraiment jeune, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Mais maintenant, il est difficile de ne pas se sentir protecteur envers elle.

Portman a été nominé pour un Oscar (et tous les autres prix). Si Stewart remporte de tels honneurs, ce sera certainement une première pour un film de Diana, aucun d’entre eux n’ayant jusqu’à présent été en mesure de se montrer à la hauteur de la puissance obsédante – et, oui, inimitablement scandaleuse – de l’histoire du défunt royal.