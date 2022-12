Toutes les 77 améliorations ou corrections de bugs dans la mise à jour Pixel de décembre

Comme je le disais plus tôt, nous aimons décembre parce que nous recevons la mise à jour mensuelle d’Android et une suppression de fonctionnalités Pixel, mais peut-être plus important encore, cette version marque le moment où nous recevons une grande version trimestrielle de Google qui corrige généralement des dizaines de bogues et améliorations sur Pixel Téléphone (s. Pour décembre 2022, cette version trimestrielle de la plate-forme (QPR) n’est pas différente et Google prend en charge ou améliore en effet plus de 70 éléments sur le Pixel 4a jusqu’au Pixel 7 Pro.

Nous avons capturé la liste complète que Google partagé sur sa communauté d’aide Pixel Phone ci-dessous, car tout réécrire pour vous semble infernal et nous ne voulons pas mal interpréter quelque chose que Google a dit.

Vous trouverez des sections pour les applications, l’audio, la batterie et la charge, la biométrie, le Bluetooth, l’appareil photo, l’affichage et les graphiques, le cadre, les capteurs, le système, la téléphonie, le toucher, l’interface utilisateur et le Wi-Fi. Ceux-ci sont également classés par ordre alphabétique, pour vous aider à entrer dans chacun sans avoir à chercher dur. La liste détaille également les appareils concernés par des notes de bas de page de référence.

En ce qui me concerne, je soulignerais les améliorations des performances en arrière-plan des applications Google, la prise en charge USB, les codecs audio, la charge/l’utilisation de la batterie/les performances thermiques, la stabilité de la caméra, la stabilité du système, la stabilité et les performances de la connexion réseau (!), Commutation 3G vers 4G, connectivité après basculement en mode avion, messagerie RCS, connectivité SIM, réactivité tactile et connexions réseau WiFi.

Dans les correctifs, la liste est presque trop longue pour que je puisse la relayer, mais je suis ici pour tous les correctifs pour les connexions réseau (et il y en a), les problèmes de « appuyer pour réveiller » et de « soulever pour réveiller », le scintillement de l’écran dans affichage permanent, problèmes Bluetooth liés à toutes sortes d’appareils (comme les autoradios), problèmes d’empreintes digitales, bugs de charge adaptative et sans fil, etc.

Il est temps de plonger et de nous faire savoir si Google s’est occupé de vos plaintes. Je parie qu’ils l’ont fait.

Liste des bogues de décembre de la plate-forme trimestrielle Pixel (QPR1)

applications

Correction d’un problème provoquant l’affichage de la saisie de texte dans certains champs de l’application Téléphone dans une couleur plus sombre

Correction d’un problème provoquant parfois des erreurs de lecture lors de la recherche de contenu vidéo dans certaines applications

Correction d’un problème empêchant parfois la restauration des messages texte à partir de sauvegardes dans le cloud lors de la configuration de l’appareil

Améliorations générales des performances en arrière-plan dans certaines applications Google

l’audio

Améliorations générales de la prise en charge audio USB pour divers câbles ou accessoires *[1]

Améliorations générales pour prendre en charge divers codecs audio avec certains appareils ou accessoires *[4]

Batterie en charge

L’utilisation de la batterie dans les paramètres affiche des informations depuis la dernière charge complète (jusqu’à 7 jours)

Correction d’un problème entraînant parfois l’extinction de l’appareil lorsque le partage de batterie est actif *[4]

Correction d’un problème entraînant occasionnellement une utilisation plus élevée de la batterie lors de la lecture multimédia avec certaines applications *[2]

Correction d’un problème empêchant parfois la charge adaptative de fonctionner dans certaines conditions *[2]

Correction d’un problème empêchant parfois le chargement sans fil de fonctionner avec certains accessoires *[2]

Améliorations générales pour la charge, l’utilisation de la batterie ou les performances thermiques dans certaines conditions *[1]

Biométrie

Correction d’un problème entraînant parfois le saut de l’audio lors de la lecture sur certains appareils ou accessoires Bluetooth *[2]

Correction d’un problème qui retardait parfois l’affichage de l’icône d’empreinte digitale sur l’écran de verrouillage *[1]

Correction d’un problème empêchant parfois le capteur d’empreintes digitales de détecter le toucher lorsque l’affichage permanent est actif *[3]

Correction d’un problème où l’enregistrement des empreintes digitales peut parfois afficher des problèmes visuels dans certaines conditions *[1]

Améliorations pour le texte d’aide de l’écran de verrouillage de déverrouillage du visage affiché dans certaines conditions *[2]

Bluetooth

Correction d’un problème entraînant la poursuite de la lecture de musique sans son audible après la fin d’un appel lors de l’utilisation de certains accessoires Bluetooth *[2]

Correction d’un problème entraînant parfois le saut de l’audio lors de la lecture sur certains appareils ou accessoires Bluetooth *[2]

Correction d’un problème empêchant parfois la commutation audio entre les appareils Bluetooth connectés dans certaines conditions

Correction d’un problème empêchant parfois les appareils Bluetooth Low Energy d’afficher un nom d’appareil pendant le couplage

Correction d’un problème empêchant parfois la connexion aux autoradios utilisant des versions Bluetooth plus anciennes

Correction d’un problème empêchant parfois la découverte de certains appareils ou accessoires Bluetooth

Correction d’un problème empêchant parfois les appareils Bluetooth précédemment couplés de se reconnecter

Améliorations générales de la stabilité et des performances Bluetooth dans certaines conditions

Caméra

Correction d’un problème provoquant parfois le blocage de l’application Appareil photo lors d’un zoom avant ou d’un changement de mode *[2]

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage d’un écran vide dans l’aperçu du viseur *[2]

Correction d’un problème où la vidéo enregistrée lors du basculement entre les modes de l’appareil photo montre parfois des lacunes dans la lecture *[2]

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la caméra dans certaines conditions

Affichage et graphiques

Correction d’un problème provoquant parfois le scintillement de l’écran lors du réveil à partir d’un affichage permanent

Correction d’un problème provoquant occasionnellement des artefacts visuels ou des problèmes lors de l’utilisation de certaines applications ou jeux *[3]

Cadre

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage des notifications dans un thème de couleur différent du système

Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage du mauvais caractère après une nouvelle ligne dans certaines applications ou certains éléments de l’interface utilisateur

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage des notifications de l’application Profil professionnel même si le profil professionnel est en pause

Correction d’un problème empêchant parfois certaines applications de pivoter en orientation paysage

Correction d’un problème empêchant parfois le clavier d’être ignoré lors de l’utilisation de certaines applications

Capteurs

Correction d’un problème empêchant parfois “appuyez pour réveiller” ou “soulevez pour réveiller” de fonctionner dans certaines conditions *[1]

Correction d’un problème empêchant parfois l’activation de la luminosité adaptative dans certaines conditions

Correction d’un problème empêchant parfois Quick Tap de déclencher des raccourcis d’application ou de système dans certaines conditions

Correction pour améliorer les transitions de luminosité adaptatives lors des appels téléphoniques dans certaines conditions *[1]

Améliorations générales des performances du capteur de proximité dans certaines conditions d’éclairage *[1]

Système

Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions

Améliorations générales pour optimiser les performances thermiques de l’appareil dans certaines conditions ou cas d’utilisation *[1]

Téléphonie

Correction d’un problème entraînant une réduction de la stabilité du réseau ou des appels dans certaines conditions *[2]

Correction d’un problème empêchant parfois l’activation des cartes SIM réseau dans certaines conditions *[3]

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Améliorations générales de la connectivité réseau après la désactivation du mode avion

Améliorations générales pour passer de la 3G à la 4G sur certains réseaux d’opérateurs

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion VPN sur les réseaux mobiles sous certaines conditions

Améliorations générales de la stabilité et des performances des appels Wi-Fi pour certains opérateurs ou réseaux

Améliorer la connectivité réseau double SIM dans certaines conditions *[3]

Améliorer la stabilité de la messagerie RCS sous certaines conditions *[2]

Toucher

Améliorations générales de la réponse tactile et des performances dans certaines conditions *[1]

Interface utilisateur

Modifier le comportement de la barre de recherche de l’écran d’accueil pour ouvrir l’application Google lorsque vous appuyez sur le logo G

Correction d’un problème provoquant occasionnellement l’affichage du bouton “Suspendre les applications professionnelles” sur le tiroir de l’application ou dans la mauvaise position

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage de certaines bascules de paramètres désactivées ou réglées sur le mauvais état

Correction d’un problème provoquant parfois un changement inattendu du thème de couleur de l’appareil

Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition d’icônes d’application sur l’écran d’accueil en double après avoir ajusté la taille de la grille

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître les widgets ou les icônes de l’écran d’accueil petits ou réduits dans certaines conditions

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître les commandes du lecteur multimédia comme invisibles ou masquées dans l’ombre des notifications

Correction d’un problème entraînant occasionnellement un point de débordement de notification pour superposer les icônes d’application sur l’écran de verrouillage

Correction d’un problème provoquant parfois la disparition ou l’invisibilité des notifications dans l’ombre des notifications

Correction d’un problème entraînant parfois l’échec des captures d’écran dans certaines conditions

Correction d’un problème entraînant parfois le chevauchement ou l’affichage des applications suggérées dans la recherche sur les résultats

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître le texte de manière incorrecte coupé ou tronqué à différentes tailles de police

Correction d’un problème entraînant parfois la réinitialisation de l’interface utilisateur après le réglage de la résolution d’affichage

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître le papier peint en noir ou vide dans certaines conditions

Correction d’un problème permettant occasionnellement l’interaction tactile pendant la transition de l’écran de verrouillage après l’extinction de l’écran

Correction d’un problème empêchant parfois la mise à jour de la pochette d’album du lecteur multimédia lorsque le contenu change

Correction d’un problème empêchant parfois l’affichage des commandes du lecteur multimédia sur l’écran de verrouillage

Correction d’un problème empêchant parfois l’écran d’apparaître vide ou figé après le lancement de certaines applications

Correction d’un problème où les notifications entrantes s’affichaient parfois par-dessus d’autres répertoriées dans l’ombre des notifications

Correction pour améliorer la réactivité du widget d’accueil et de l’écran de verrouillage At A Glance pour certaines conditions ou cas d’utilisation

Correction pour améliorer l’espacement de certains mods de l’interface utilisateur dans la configuration et les paramètres de l’appareil

Améliorations générales des performances de certaines transitions et animations de l’interface utilisateur

Wifi

Correction d’un problème empêchant parfois le point d’accès de s’activer dans certaines conditions *[1]

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion au réseau Wi-Fi dans certaines conditions *[1]

—————————————————————

Applicabilité de l’appareilLes correctifs sont disponibles pour tous les appareils Pixel pris en charge, sauf indication contraire ci-dessous.