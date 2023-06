"Toutes les 5 garanties cette année": Le Karnataka déploie des programmes de congrès

Le gouvernement du Karnataka a autorisé aujourd’hui les cinq « garanties » du Congrès faites avant les élections à l’Assemblée récemment conclues.

« Nous avons tenu une réunion du cabinet aujourd’hui. Nous avons discuté en profondeur des cinq promesses. Nous avons décidé que les cinq garanties seraient mises en œuvre au cours de l’exercice en cours », a déclaré aujourd’hui le ministre en chef Siddaramaiah. Le ministre en chef a rappelé que lui et le président du Congrès du Karnataka, et maintenant vice-ministre en chef, DK Shivakumar avaient signé les cartes de garantie et avaient promis de mettre en œuvre toutes les promesses et de s’assurer qu’elles parvenaient aux gens.

Le programme d’électricité gratuite (Gruha Jyoti) dépendra de la consommation annuelle au niveau des ménages. Une moyenne mensuelle sera calculée, un supplément de 10 % y sera ajouté, et on n’aura pas à payer la facture d’électricité si le chiffre final est inférieur à 200 unités.

Pour Gruha Lakshmi, une aide mensuelle de Rs 2 000 à la femme chef de famille, les comptes bancaires devront être liés à Aadhaar. En raison de problèmes techniques liés à la liaison Aadhaar et à la détermination du chef de famille, le processus de vérification commencera du 15 juin au 15 juillet et se terminera le 15 août lorsque les paiements commenceront. Ce régime est pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté (BPL). Ceux qui bénéficient déjà de pensions de sécurité sociale recevront ces Rs 2 000 en plus si elle est chef de famille.

Anna Bhagya promet 10 kg de riz gratuits assurés à chaque membre d’un ménage BPL. « Nous donnions 7 kg (dans le gouvernement précédent), ils (le BJP) en ont fait 5 kg. Désormais, 10 kg de riz par tête seront donnés à tous les membres des familles BPL », a-t-il déclaré. Celle-ci débutera le 1er juillet.

Dans le cadre de la garantie Uchita Prayana, le ministre en chef a annoncé la gratuité des voyages en bus pour les femmes dans l’État dans les bus gérés par l’État à partir du 11 juin. 50 % des sièges seront réservés aux hommes uniquement dans les bus de la Karnataka State Transport Corporation (KSRTC).

Les jeunes qui restent au chômage six mois après l’obtention de leur diplôme peuvent demander à bénéficier de 3 000 roupies par mois pendant 24 mois dans le cadre de la garantie Yuva Nidhi. Cela inclut également les personnes transgenres.

Les cinq « principales » garanties promises par le parti dans son manifeste électoral sont — 200 unités d’électricité gratuite pour tous les foyers (Gruha Jyoti) ; ₹ 2 000 aide mensuelle à la femme chef de famille (Gruha Lakshmi) ; 10 kg de riz gratuits pour chaque membre d’un ménage BPL (Anna Bhagya) ; 3 000 ₹ par mois pour les jeunes diplômés sans emploi et 1 500 ₹ pour les diplômés sans emploi (tous deux âgés de 18 à 25 ans) pendant deux ans (Yuva Nidhi) et transport gratuit pour les femmes dans les bus des transports publics (Uchita Prayana).

Le Premier ministre Narendra Modi s’était moqué mercredi du Congrès du Rajasthan – le prochain champ de bataille électoral crucial avant les élections de 2024 à Lok Sabha – soulevant des questions sur la stabilité de son gouvernement et sur ce qu’il a appelé sa « formule de garantie » pour les élections nationales.

« Le Congrès a une nouvelle formule de garanties. Mais remplissent-ils leurs garanties ? Leurs garanties laisseront le pays en faillite », a-t-il déclaré.

« Il y a cinquante ans, le Congrès a garanti qu’il éliminerait la pauvreté. Mais cela s’est avéré être leur plus grande trahison envers les pauvres », a déclaré le Premier ministre Modi.