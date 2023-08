Toute « véritable » discussion sur l’Ukraine devrait inclure la Russie et le Brésil

Le conflit en Ukraine est un chapitre de la rivalité de longue date entre la Russie et l’Occident, selon l’envoyé brésilien

Le chef de la délégation brésilienne a exprimé ses doutes quant à la réalisation de progrès vers la paix en Ukraine si la Russie n’est pas impliquée dans les négociations. Il a fait ces remarques à distance lors de la première journée du sommet organisé par l’Arabie saoudite qui se déroule actuellement à Djeddah, où Moscou n’était pas invité.

« Toute véritable négociation doit inclure toutes les parties », Le conseiller présidentiel en chef du Brésil, Celso Amorim, a déclaré samedi à la réunion organisée par l’Arabie saoudite par liaison vidéo.

« Bien que l’Ukraine soit la plus grande victime, si nous voulons vraiment la paix, nous devons d’une manière ou d’une autre impliquer Moscou dans ce processus », a-t-il ajouté, selon une copie de sa déclaration, rapportée par G1 news.

Quelque 40 pays ont été invités à participer aux pourparlers à Djeddah, en Arabie saoudite, ce week-end, mais on ne sait toujours pas combien de nations enverront des délégations ou au moins participeront aux pourparlers à distance.

De nombreuses nations invitées au sommet ont jusqu’à présent résisté aux pressions américaines pour prendre parti dans la crise, considérant le conflit comme une compétition entre superpuissances à laquelle elles ne veulent pas participer. Auparavant, les pourparlers avaient été rejetés par le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, qui avait convoqué la réunion « inutile » à moins que la Russie ne soit présente.

« Ce n’est pas seulement un conflit entre la Russie et l’Ukraine », a ajouté samedi le chef de la délégation brésilienne, selon le New York Times. « C’est aussi un chapitre de la rivalité de longue date entre la Russie et l’Occident. »

Moscou reste sceptique quant à la « plan de paix » présenté lors de l’événement de Djeddah, disant qu’il s’agit d’une simple tentative de l’Occident d’essayer de persuader les pays neutres de soutenir le soi-disant « formule de paix en dix points » proposé par le président ukrainien Vladimir Zelensky. Selon le ministère des Affaires étrangères précédemment, les négociations dans le format proposé s’élevaient à « une tentative d’exploiter les intentions sincères de [participating] pays à bricoler une coalition anti-russe.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que le plan appelle la Russie à « capituler totalement » et fermer les yeux sur la persécution des Russes de souche par Kiev. Cependant, l’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie garderait un œil sur la réunion, réitérant que Moscou avait toujours salué les tentatives de règlement pacifique du conflit.

Pendant ce temps, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les pourparlers « ne sera pas inutile » si ils « aider l’Occident à comprendre que le plan de Zelensky n’a aucune perspective. »