Toute une foule de hockey chantant l’hymne national pourrait bien vous mettre une larme à l’œil… – The Right Scoop

Dans une vidéo absolument édifiante, toute la foule du match des Islanders de New York contre les Bruins de Boston hier s’est jointe au soliste pour chanter l’hymne national. Préparez votre kleenex…

La soliste s’appelait Nicole Raviv et aussi belle que soit son interprétation, j’étais si heureuse qu’elle ait retiré le micro pour rendre hommage à la foule pour s’être jointe à elle. C’était un geste merveilleux de sa part et tout cela me fait pleurer les yeux un peu.

Quelle différence cela fait au lieu des protestations haineuses à genoux que nous observons depuis cinq ans. C’est vraiment émouvant d’entendre une foule de sportifs aimer vraiment notre pays de cette façon et je voulais le partager avec vous.

Soit dit en passant, les Islanders de New York ont ​​gagné 6-2 contre les Bruins de Boston.