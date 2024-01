Toute politique est désormais nationale. La primaire du GOP le prouve.

Comment se fait-il, après tout, que quelque 230 000 votes exprimés dans deux États très différents lors d’une primaire compétitive soient tous allés en faveur du même candidat ?

“Nous nous sommes nationalisés et tellement tribalisés sur les réseaux sociaux – et la capacité de communiquer directement avec les électeurs contourne ce filtre – que les anciennes règles de Tip O’Neill ne s’appliquent pas”, a déclaré Mike Madrid, stratège républicain et co-fondateur de le projet Lincoln anti-Trump.

Ce qui reste, a déclaré Madrid, c’est une uniformité assourdissante de notre politique qui transcende non seulement les frontières étatiques mais aussi internationales.

«Il existe un très bon argument selon lequel les électeurs ruraux blancs non diplômés de l’université en Pennsylvanie ont plus en commun avec les électeurs ruraux non diplômés de l’université en Angleterre qui ont voté pour le Brexit, par opposition aux électeurs d’un noyau urbain plus diversifié – universitaire. des électeurs instruits à Londres et à New York », a déclaré Madrid, qui travaille sur un livre sur cette tendance.

Disparaître avec ces contours spécifiques à l’État ? Statut de fille préférée de Haley dans sa Caroline du Sud natale, où elle a été gouverneure populaire pendant deux mandats – et au moment même où elle en a le plus besoin. De retour dans l’État après sa défaite dans le New Hampshire, Haley a exhorté ses partisans à se rappeler « vous avez déjà été avec moi ». Mais il y a une raison pour laquelle elle obtient un score de 30 points de pourcentage derrière Trump dans son État d’origine.

Le premier de la primaire du Sud a « été nationalisé depuis l’année dernière », a déclaré le sénateur républicain Josh Kimbrell, qui a soutenu Ron DeSantis avant de déclarer son soutien à Trump.

Même si elle bénéficiait du soutien de ses anciens alliés politiques, cela ne changerait peut-être rien à la course. DeSantis n’a pas pu transformer le soutien du populaire gouverneur républicain de l’Iowa, Kim Reynolds, en une victoire dans le premier État du caucus – et le soutien de la machine évangélique de Bob Vander Plaats n’a pas non plus aidé. La semaine suivante, le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, a fait campagne pour Haley dans son État, et cela n’a pas suffi. Dans les deux États, Trump a obtenu plus de 50 % des voix.

Les sondages suggèrent que c’est la même histoire en Caroline du Sud. Dans ce climat nationalisé, a déclaré Kimbrell, le mandat de Haley en tant que gouverneur perd tout son éclat.

“Je ne pense pas qu’elle ait une chance de retirer la Caroline du Sud”, a déclaré Kimbrell. “Ce sera une victoire éclatante pour l’ancien président.”

Dans l’Iowa, le jeu au sol tant vanté de DeSantis, ses soutiens de marque et son engagement obstiné à faire « l’Iowa de la bonne manière », comme il l’a dit, revenaient à gagner précisément zéro comté. Trump a gagné haut la main, même si ses adversaires ont injecté des dizaines de millions dans l’État – plus de cinq fois le montant dépensé par Ted Cruz, Marco Rubio, Trump et John Kasich lors du Super Tuesday réunis en 2016.

“Il s’avère que tout l’argent du monde, les tournées dans 99 comtés et le soutien du plus grand leader politique de l’État et du plus grand leader évangélique de l’État n’étaient pas suffisants pour battre Donald Trump”, a déclaré David Kochel, de longue date de l’Iowa. Stratège républicain. « Les informations par câble et tous les écosystèmes médiatiques progressistes et conservateurs ont tendance à traiter tout cela comme un grand scénario national. Et puis les gens le suivent de cette façon.

Ils l’ont également fait dans le New Hampshire, même avec un électorat très différent. Les non-conformistes n’avaient pas besoin de postuler.

Après tout, le New Hampshire n’a pas, comme le suggérait Haley, « corrigé » le vote de l’Iowa. Ceci, alors même qu’Haley et ses alliés ont dépensé des millions pour faire campagne dans l’État.

L’ancienne façon de faire campagne dans le New Hampshire – des campagnes s’adressant aux électeurs potentiels lors de fêtes à la maison et en espérant qu’ils en parleront à leur tour aux autres – est sous assistance respiratoire. Cette fois-ci, les campagnes ont fait beaucoup moins de contacts avec les électeurs : seulement

23 pour cent des électeurs probables des primaires républicaines interrogés dans les derniers jours de la campagne par un sondage de l’Université de Monmouth et du Washington Post, ils ont déclaré avoir été personnellement contactés par quelqu’un les encourageant à soutenir l’un des candidats. C’est une forte baisse par rapport au même sondage de février 2016, dans lequel 49 % des électeurs républicains des primaires ont déclaré avoir été personnellement contactés.

En l’absence d’un coup de porte amical d’un visage familier, ou de n’importe quel visage, les électeurs se sont retrouvés avec tout ce qui rayonne dans leur salon ou clignote sur leurs appareils une nuit donnée : une publicité d’un super PAC mettant en vedette Trump, des têtes parlantes bavardant sur Trump, Trump lui-même dans une salle d’audience.

Demandez simplement à DeSantis. Il a cité les actes d’accusation de Trump comme

un regretaffirmant qu’ils ont « déformé » et « aspiré beaucoup d’oxygène » de la course.

Peut-être qu’aucun stratège républicain travaillant sur la campagne 2024 n’a eu un point d’observation plus unique sur cette nouvelle dynamique que Kory Wood, consultant du cabinet Ascent Strategic. En même temps qu’il était conseiller principal au sein du comité d’action politique de l’exception américaine de Vivek Ramaswamy, dirigeant l’entité lors d’une course à la présidentielle, il gérait également une course à la mairie dans la banlieue d’Indianapolis, à Carmel.

Dans la dernière ligne droite de cette course à la mairie, le candidat démocrate a tenté d’injecter de la politique nationale dans la course, exigeant que le client de Wood, un républicain, dénonce Moms for Liberty, le groupe de guerriers culturels. Alors qu’elle surmontait les attaques, la candidate de Wood n’arrêtait pas de lui dire qu’elle voulait juste parler de combler les nids-de-poule.

Il lui a dit que ça ne marcherait pas. Dans le contexte actuel, « réparer ces foutues routes » – une expression célèbre utilisée par la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, lors de sa campagne de 2018 – n’était plus ce dont les électeurs voulaient entendre.

“Ce qui se passe à Washington, DC”, a déclaré Wood, “est le moteur du récit”.

Steven Shepard a contribué à ce rapport.