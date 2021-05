« Toute ma vie a changé » : l’icône de la boxe Mike Tyson attribue aux champignons magiques le mérite de l’avoir ramené du bord du suicide

Tyson, 54 ans, qui est devenu un podcasteur respecté et un magnat de la marijuana au cours de sa dernière carrière, est revenu sur le ring en novembre dernier pour un combat d’exposition contre son collègue vétéran du ring Roy Jones dans ce qui était considéré comme le point culminant de la renaissance de la carrière de Tyson.

Le cogneur né à Brooklyn attribue, au moins en partie, son plaidoyer en faveur de la marijuana en lui donnant la motivation de faire le travail nécessaire pour se remettre en forme – mais il a également expliqué comment la prise de soi-disant «champignons magiques» a aidé sortir d’un malaise qui, dit-il, l’a affecté une grande partie de sa vie.

« Tout le monde pensait que j’étais fou, j’ai mordu l’oreille de ce gars« , a déclaré Tyson à Reuters, faisant référence au tristement célèbre incident au cours duquel il a mâché une section de l’oreille d’Evander Holyfield dans le ring en 1997.

« J’ai fait tout ça, et une fois que j’ai découvert les champignons… ma vie entière a changé. »

Les champignons magiques, plus précisément leur principale propriété hallucinogène, la psilocybine, sont vénérés par certains utilisateurs pour leur capacité à réduire l’anxiété et la dépression, mais peuvent également produire des hallucinations dérangeantes et des sensations de panique chez d’autres.

Les professionnels de la santé déclarent que la psilocybine ne doit être utilisée que dans des circonstances strictement contrôlées – mais Tyson dit que son automédication de la substance s’est avérée être une révélation.

« C’est même effrayant de dire ça« , a déclaré Tyson. « Penser où j’étais – presque suicidaire – à ça maintenant. La vie n’est-elle pas un voyage, mec ? C’est une médecine incroyable, et les gens ne la voient pas de ce point de vue. »

« Iron Mike » a également déclaré qu’il avait l’intention d’agir en tant que défenseur des champignons magiques et, en particulier, de leurs avantages pour les boxeurs.

Il s’est associé à une société appelée Wesana Health, qui étudie les lésions cérébrales traumatiques chez les athlètes qui ont participé à une étude avec le World Boxing Council (WBC) pour déterminer si la psilocybine peut avoir un impact positif sur la santé cérébrale des boxeurs.

« Je crois que c’est bon pour le monde« , a ajouté Tyson. « Si vous mettez dix personnes dans une pièce qui ne s’aiment pas et que vous leur donnez des psychédéliques, ils prendront des photos les uns avec les autres.

« Mettez 10 personnes dans une pièce qui ne s’aiment pas et donnez-leur de l’alcool, et ils tireront sur tout le monde. C’est du vrai discours.

« [Wesana] étaient au même niveau de pensée que moi. Ils voulaient partager cela avec le monde. C’est très limité, nous le faisons dans ces petites cérémonies.

« Il doit être ouvert sur le monde. »