Toute ma recherche de Nicola Bulley aurait changé si les flics nous avaient dit qu’elle était à haut risque – ils rendent les choses plus difficiles

Un expert en recherche sous-marine a déclaré que sa recherche de la mère disparue Nicola Bulley avait peut-être été entravée par le fait que la police ne partageait pas d’informations.

Peter Faulding a déclaré que son enquête aurait été différente et aurait peut-être été plus précise si les flics lui avaient dit qu’elle était une personne disparue à haut risque.

L’expert en recherche sous-marine Peter Faulding a déclaré que la police ne lui avait pas dit que Nicola Bulley était une personne disparue à haut risque. Crédit : Talk TV

Il a dit à Jeremy Kyle sur TalkTV que l’information aurait changé toute son approche de la recherche de la maman disparue Crédit : Talk TV

Nicola, maman de deux enfants, a disparu depuis le 27 janvier Crédit : Instagram

Hier soir, il a déclaré à Jeremy Kyle sur TalkTV que l’information aurait changé sa “stratégie de recherche dans son ensemble”.

M. Faulding a déclaré: “Si j’avais connu cette information dès le premier jour… J’ai travaillé sur des affaires de meurtre complexes, des personnes portées disparues depuis 1999. Si j’avais reçu cette information et qu’on me faisait confiance, cela n’aurait pas été transmis à les média.

“Cela aurait été confidentiel et j’aurais changé toute ma stratégie de recherche. J’ai supposé que Nicola s’était glissée dans la rivière et qu’il n’y a que deux pieds de profondeur au fond de la berge.

“C’est pourquoi j’ai été si catégorique qu’elle ne se trouve pas dans cette partie de la rivière – nous l’avons soigneusement fouillée. Si elle sautait ou avait l’intention de se suicider ou s’en allait ou où qu’elle soit, cela changerait tout mon plan. “

Il a ajouté qu’il aurait souhaité que l’affaire soit “bien mieux gérée” en partageant les informations.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en colère contre la police, il a répondu: “Je ne le suis pas, je comprends, je travaille avec la police tous les jours. Ce n’est pas en colère contre la police, je suis en colère contre leurs communications. Et la confiance, je veux dire , normalement on me fait confiance avec des informations hautement confidentielles, elles ne vont jamais nulle part.

“Et si on m’avait dit le jour où Nicola était à haut risque, elle était vulnérable, alors j’aurais traité toute ma recherche, totalement, totalement différente, et nous aurions cherché d’autres domaines potentiels avec toute l’expertise que nous avons a obtenu.

“Je comprends qu’ils doivent retenir certaines informations. Je comprends cela, mais me les donner aurait beaucoup facilité l’opération.”

La police du Lancashire a révélé le 15 février que Nicola était considérée comme une personne disparue à haut risque en raison de ses “vulnérabilités personnelles”.

La force a déclaré que la femme de 45 ans avait des “problèmes importants d’alcool” à la suite de la ménopause.

Nicola est portée disparue depuis le 27 janvier après avoir disparu alors qu’elle promenait son chien à St Michael’s on Wyre, Lancashire.

Le développement intervient après que la surintendante-détective Rebecca Smith a confirmé que “la principale hypothèse de travail” de la force reste que Nicola est tombée dans la rivière.

Mais elle a révélé deux autres théories sur sa disparition – Nicola quittant volontairement la région et l’implication d’un tiers.

DS Smith a déclaré: “Il n’y a pas une seule information ou preuve suggérant qu’il y a une implication de tiers.”

Rien ne suggère non plus que Nicola ait quitté le terrain volontairement.

Lorsqu’on lui a demandé si elle espérait la retrouver vivante, DS Smith a déclaré: “J’espère de tout mon cœur que nous retrouverons Nicola Bulley vivante plus que tout.”

Cependant, les flics ont été critiqués pour les proches de Nicola, ainsi que pour des experts externes, pour s’être trop appuyés sur leur théorie initiale.

Son partenaire Paul Ansell pense que “quelque chose s’est passé” le jour de sa disparition, car les gens ne “se volatilisent pas”.

M. Faulding aidait auparavant la police du Lancashire dans sa recherche Crédit : PA

Les détectives ont révélé aujourd’hui que Nicola était aux prises avec des «problèmes d’alcool» Crédit : Nicholas Razzell

Son partenaire Paul Ansell pense que “quelque chose s’est passé” ici pendant qu’elle se promenait Crédit : Nicholas Razzell