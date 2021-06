TOUTE l’unité d’intervention rapide de Portland chargée de la violence de protestation Démissionne après l’inculpation d’un membre – RT USA News

Toute une unité de contrôle des foules de la police de Portland a voté en faveur de la dissolution après qu’un membre a été inculpé d’accusations découlant d’une émeute. Les officiers, qui se sont portés volontaires pour l’unité, ont également invoqué le manque de reconnaissance comme raison.

L’équipe d’intervention rapide du bureau de police a implosé mercredi, après qu’une cinquantaine de policiers, détectives et sergents membres de l’équipe ont voté pour la quitter, a confirmé jeudi le chef par intérim de la police de Portland, Chris David.

« Ils n’ont pas l’impression que ce sacrifice qu’ils ont fait, nécessairement, a été très bien compris, et c’est leur point de vue, et je dois honorer leur point de vue », dit David.

L’exode massif a été déclenché par l’inculpation de l’un des membres de l’équipe, l’officier Corey Budworth, pour voies de fait au quatrième degré en lien avec un incident lors d’une émeute déclarée le 18 août 2020.

Budworth a été filmé en train de pousser une femme au sol puis de la frapper au visage avec une matraque. La femme, qui a ensuite été identifiée comme la photojournaliste indépendante Teri Jacobs, peut être vue portant un badge et un appareil photo pendu à son cou dans le clip.

La vidéo ne montre pas clairement ce qui a précédé l’altercation, mais on peut entendre la police annoncer par haut-parleur : «Les agents prennent des mesures légales. Restez sur le trottoir. alors que Jacobs tombe au sol.

La Portland Police Association a rejeté l’accusation comme étant motivée par des considérations politiques, Daryl Turner, le directeur exécutif de l’association, arguant que Budworth était simplement « faire son travail » essayant de protéger les civils, les policiers et les biens de la ville de la foule en colère. Turner a insisté sur le fait que les policiers suivaient les instructions, accusant la ville et le bureau du procureur de district de tourner le dos à la police et de refuser de porter des accusations contre les émeutiers.

Il a fait valoir qu’en interdisant l’utilisation de moyens de contrôle des foules tels que les gaz lacrymogènes, la ville, contrairement à l’effet recherché, a contraint les agents à recourir à des méthodes plus brutales.

« Au cours de ces manifestations, nos mains étaient liées à ce que nous pouvions faire, si nous utilisions du gaz CS, nous n’aurions pas à nous soucier de l’approche pratique ou des munitions à impact moins meurtrières. Turner a déclaré mercredi.

Au moins un autre membre de l’équipe désormais dissoute fait face à des répercussions juridiques pour ses actions au cours des troubles qui ont duré des mois. Mercredi, le bureau du procureur du comté de Multnomah a confirmé une enquête sur l’usage de la force par le détective Erik Kammerer. Un habitant de la ville a accusé Kammerer de l’avoir battu dans une affaire d’erreur d’identité, la victime présumée affirmant qu’il avait été pris pour un émeutier.

Une vague de manifestations violentes a tourmenté Portland l’été dernier, déclenchée initialement par le meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis, Minnesota. Les émeutes ont vu des manifestants mettre le feu à des bâtiments, dont un commissariat de police et le siège du syndicat de la police, jeter des pierres et d’autres objets sur des policiers, ainsi qu’ériger des barricades et établir une « zone autonome ». Alors que la violence s’est calmée depuis, les manifestations se sont poursuivies après l’investiture du président Joe Biden.

