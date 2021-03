« En tant qu’artiste, je pense que c’est mon travail et tous nos emplois de refléter le temps », a déclaré Beyoncé au public en acceptant le Grammy de la meilleure performance R&B. «Et ça a été une période si difficile. Alors je voulais élever, encourager [and] célébrez toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m’inspirer et d’inspirer le monde entier. «

Les plus grandes stars de la musique se sont réunies pour la cérémonie du dimanche 14 mars pour honorer les plus grandes réalisations de l’industrie du disque de l’année écoulée. Héberger Trevor Noah a dirigé l’événement étoilé qui a vu Taylor Swift et Beyoncé remporter quatre trophées chacun, avec d’autres grands gagnants, dont Étalon Megan Thee et Billie Eilish .

