Toute l’histoire des Golden Globes 2021

Les Golden Globes 2021 ont été une nuit pas comme les autres.

Non seulement l’émission – qui a vu les co-animateurs Tina Fey et Amy Poehler retour pour un quatrième cycle après une pause de cinq ans – produit dans les circonstances les plus uniques, grâce à la pandémie de coronavirus en cours, mais ce fut une nuit de vraies premières. Des membres de la Hollywood Foreign Press Association qui montent sur scène lors de leur grand spectacle pour admettre qu’ils ont du travail à faire en termes de véritable diversité dans leurs rangs après la révélation qu’il n’y a aucun membre noir actuellement au service de toute une série de gagnants qui ont marqué l’histoire. comme ils ont emporté leur matériel à la maison, la 78e cérémonie annuelle a été celle que nous n’oublierons pas de sitôt.

Et ce n’est pas seulement parce que nous pleurons encore tard Chadwick Bosemanla femme de Taylor Simone Ledward, qui a accepté une récompense au nom de son mari. Mais, si nous sommes honnêtes, c’est un discours d’acceptation dont nous avons le sentiment qu’on en parlera pendant des années.