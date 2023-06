Toute l’équipe d’Adipurush devrait être brûlée, déclare Mahabharat, la star de Shaktimaan Mukesh Khanna

L’acteur Shaktimaan et Mahabharat Mukesh Khanna a critiqué les créateurs d’Adipurush qui met en vedette Prabhas et Kriti Sanon. Dans une interview, l’acteur a exprimé sa déception face aux costumes et aux dialogues du film.

Il a dit que les créateurs n’avaient même pas lu l’épopée mythologique hindoue. En parlant à ANI, il a dit: «Alors que Shiv ji avait béni Ravan, maintenant ceux qui n’ont pas beaucoup de connaissances, alors vous parlez de grandes choses. C’est absolument nul. Ils ne doivent pas être pardonnés. Hier, j’ai dit sur ma chaîne que toute cette équipe devrait être brûlée debout à cinquante degrés Celsius.

Il a critiqué Om Raut et Manoj Muntashir et a déclaré: «Je pensais que lorsque tout cela se serait produit, ils se cacheraient le visage, mais ils se présentent et expliquent tout cela. Ils disent que nous le faisons pour Sanatan Dharma. Hé, votre Sanatan Dharma est-il différent du nôtre ? Ils ont dit qu’il y avait la version de Valmiki ji, puis il y avait la version de Tulsidas ji, c’est notre version.

Il a en outre accusé les fabricants d’Adipurush de se moquer de la religion hindoue. Pendant ce temps, la Haute Cour de Delhi a refusé mercredi une audience urgente d’un plaidoyer d’un groupe de droite demandant des instructions pour la suppression ou la correction de scènes répréhensibles présumées à Adipurush.

Le film, réalisé par Om Raut, est sorti dans tout le pays le 16 juin et le plaidoyer déposé en tant que PIL prétend que les personnages du film s’écartent de la représentation de ces personnalités religieuses dans l’épopée hindoue Ramayana.

Au cours de l’audience, le requérant, l’avocat du président de l’Hindu Sena, Vishnu Gupta, a demandé l’inscription du plaidoyer mercredi ou vendredi, qui était initialement inscrit pour le 30 juin. « Je demande l’inscription du plaidoyer aujourd’hui ou vendredi, car il y a beaucoup scènes controversées du film », a déclaré l’avocat. (Avec les contributions de l’IANS et de l’ANI)