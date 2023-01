Toute la revue Beauty and the Bloodshed – Nan Goldin s’attaque aux grandes sociétés pharmaceutiques

Je membre de la famille Sackler à l’origine de la société Purdue Pharma est devenu célèbre pour son analgésique opioïde addictif OxyContin qui a gâché d’innombrables vies américaines, tandis que la culture Sackler a lavé les profits colossaux qui en résultaient avec des dons de musées vaniteux. Il n’y avait guère de musée dans une capitale du premier monde qui ne saluait pas leur narcissisme avec une « aile Sackler » ou une « cour Sackler ». Leur histoire a été racontée pour la première fois par le journaliste d’investigation du New Yorker Patrick Radden Keefe dans son livre Empire of Pain.

Le génie effrayant de Purdue ne réside pas dans la science, les produits pharmaceutiques ou la médecine, mais le marketing. Ce n’était pas qu’ils aient inventé les opioïdes; ceux-ci existaient sous diverses formes, mais avaient longtemps été considérés comme trop dangereux pour tout sauf la gestion de la douleur la plus extrême, ou dans les soins palliatifs terminaux ; Purdue a simplement persuadé le corps médical américain de les prescrire sous forme de pilules pour des cas beaucoup moins graves. Ensuite, l’agonie de la dépendance de la nation a été recyclée en prestige dans le monde de l’art.

Aujourd’hui, la cinéaste Laura Poitras, avec un film qui a remporté le Lion d’or au Festival du film de Venise l’an dernier, aborde cette histoire bouleversante du point de vue de la plus célèbre victime et bénéficiaire involontaire des Sackler. L’artiste et photographe Nan Goldin a fait exposer des œuvres prestigieuses dans de nombreuses galeries qui avaient pris le dollar Sackler. Lorsqu’elle est devenue accro à OxyContin, Goldin s’est fait un devoir de mener une campagne d’action directe, perturbant des galeries telles que le Guggenheim et le Met avec des manifestations spectaculaires, jetant des milliers de fausses ordonnances dans les espaces feutrés de la galerie et pelletant des dizaines de flacons de pilules factices dans les fontaines et jeux d’eau ruisselants. Les manifestants ont fait face à de sinistres campagnes de surveillance et d’intimidation, dont les Sackler ont nié toute connaissance.

Poitras montre que ces protestations étaient vraiment la grande œuvre de Goldin : toute sa vie avait mené à ce moment d’expression passionnée, ce geste situationniste inspiré qui fusionnait le personnel et le politique. OxyContin s’attaquait aux personnes en difficulté et vulnérables, et les propres antécédents familiaux de Goldin étaient remplis de douleur. Une sœur aînée déprimée s’était suicidée (le titre est tiré d’un rapport médical qui rapportait ses paroles angoissées sur l’existence). Goldin elle-même était une survivant d’abus et la récupération toxicomane. Ses photos et ses « diaporamas » brillants et déchirants révélaient le monde des artistes underground et les communautés LGBT ; elle s’est inspirée des cinéastes et les a inspirés à leur tour. Le film de Poitras parle de son amitié avec John Waters (mais curieusement, pas de Jim Jarmusch qui est bien visible dans plusieurs plans). Poitras ne mentionne pas non plus Claire Denis, qui a dédié son film Vendredi Soir à Goldin. Une grande partie de la campagne Act Up des années 80 a été documentée par Goldin, ce qui a inspiré ses protestations de Sackler.