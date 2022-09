Toute la musique des funérailles de la reine Elizabeth à l’abbaye de Westminster

La musique lors des funérailles de la reine Elizabeth comprenait des chansons qui ont été jouées lors de son mariage avec le prince Philip et de son couronnement, ainsi que des œuvres spécialement commandées par des compositeurs britanniques, tous rendant hommage à son “règne remarquable”, selon un communiqué du palais de Buckingham.

Les chœurs de l’abbaye de Westminster et de la chapelle royale du palais St James, des organistes, des trompettistes d’État et le Queen’s Piper se sont produits pendant le service.

CBC News Network rediffusera les funérailles de la reine à 19 h HE.

Le palais n’a pas encore précisé quelles chansons avaient été sélectionnées par la reine elle-même, mais a fourni des détails sur la signification particulière de certaines d’entre elles.

Avant le début officiel du service, les organistes ont joué avec plus de 2 000 dignitaires réunis à l’intérieur de l’abbaye de Westminster.

Des membres de la famille royale chantent alors que le cercueil de la reine Elizabeth repose près de l’autel lors de ses funérailles d’État. (Ben Stansall/Reuters)

Après que des porteurs portant le cercueil de la reine soient arrivés à l’entrée de l’abbaye, la chorale de l’abbaye de Westminster a commencé à chanter les phrases – cinq lignes d’écritures mises en musique par deux des organistes de l’abbaye des années 1600 et 1700.

Les deux chœurs ont chanté ensemble les deux dernières phrases alors que le cercueil était transporté devant l’abbaye, suivi de la famille royale. Les phrases ont été utilisées à chaque enterrement d’État britannique depuis le début du XVIIIe siècle, a déclaré le palais de Buckingham.

Après que le doyen de Westminster ait prononcé The Bidding, notamment en remerciant le “sens du devoir et le dévouement de toute une vie” de la reine, tous ceux qui se sont réunis à l’intérieur de l’abbaye ont chanté le premier hymne, Le jour que tu as donné, Seigneur, est terminé.

Pièces spécialement composées

Elle a été suivie d’une lecture par la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. La chorale a chanté Comme le Hartune mise en musique du Psaume 42 spécialement commandée pour les funérailles.

La musique a été écrite par la compositrice britannique Judith Weir, qui détient le titre de Master of the King’s Music – un rôle au sein de la maison royale dans lequel elle compose de la musique à la demande du monarque. La chanson a été inspirée par la “foi chrétienne inébranlable” de la reine Elizabeth, a déclaré le palais de Buckingham.

Des membres de la famille royale, devant à droite, et des chefs d’église chantent pendant les funérailles. Les participants ont chanté trois hymnes. (Ben Stansall/Reuters)

La Première ministre britannique Liz Truss a ensuite donné une lecture, après quoi les participants ont chanté Le Seigneur est mon bergerun hymne qui avait une signification particulière pour la reine : il a été chanté lors de son mariage avec le prince Philip en 1947.

Après un sermon de l’archevêque de Cantorbéry, le chœur a chanté Mon âme, il y a un paysmis en scène par Hubert Parry, que le palais a décrit comme “un hymne de grand espoir”.

Après une série de prières d’autres chefs d’église, la chorale a chanté O Goûtez et voyez à quel point le Seigneur est miséricordieuxqui a été composé pour le couronnement d’Elizabeth en 1953. Il a été suivi d’un autre hymne, Blaenwernqui a été chanté par les participants.

L’archevêque de Cantorbéry a ensuite prononcé une mention élogieuse, qui a été suivie d’une autre chanson spécialement commandée pour le service funèbre. La chanson, Qui nous séparera ?, a mis des mots de Romains 8 sur une nouvelle musique écrite par le compositeur écossais James MacMillan. Sur Twitter, MacMillan a déclaré qu’il était “profondément honoré” d’être invité à écrire la chanson.

J’ai été profondément honoré d’être invité à écrire un nouvel hymne « Qui nous séparera ? pour les funérailles de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle était une présence constante dans ma vie et une source d’inspiration pour d’innombrables millions de personnes à travers le monde. https://t.co/opjUnumI6f —@jamesmacm

Juste avant la fin du service funèbre, quatre trompettistes de la Household Cavalry de l’armée britannique ont sonné Le dernier message, qui est souvent entendu lors des funérailles militaires ou des services commémoratifs. Il a été suivi de deux minutes de silence, avant que les trompettes ne retentissent Le Réveil, qui signale un membre du service s’élevant au-dessus de ses devoirs mortels. (Tu peux en savoir plus sur Le dernier message et Réveil, et leur utilisation au Canada, ici.)

Les participants ont ensuite chanté l’hymne national britannique, Que Dieu sauve le roi, avant que le Sovereign’s Piper du Royal Regiment of Scotland ne joue une complainte de cornemuse traditionnelle, Dors, chérie, dors. Le joueur de cornemuse a généralement le rôle unique de jouer devant la fenêtre du souverain pendant 15 minutes chaque matin pour les réveiller.

Le joueur de cornemuse de la reine a joué Sleep, Dearie, Sleep à la fin des funérailles. (Phil Noble/Associated Press)

Pendant qu’un organiste jouait, le cercueil a été transporté de l’abbaye pour commencer sa procession vers le dernier lieu de repos de la reine à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.