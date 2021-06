Toute la flotte de Southwest Airlines MIS À LA TERRE après le crash du système météorologique laissant des milliers de personnes bloquées et bloquées sur les pistes

L’ensemble de la flotte de SOUTHWEST Airlines semble être cloué au sol après qu’un accident du système météorologique a laissé des milliers de personnes bloquées et bloquées sur les pistes.

Les gens ont commencé à se plaindre des avions immobilisés et bloqués sur les tarmacs de Phoenix à Las Vegas à Baltimore vers 22 heures HNE.

Les vols du sud-ouest à travers les États-Unis connaissaient des retards lundi soir

L’équipe des médias sociaux de Southwest semble se démener pour répondre à toutes les plaintes qui arrivent.

Un représentant a expliqué qu’une « erreur système » affectait les vols et que les équipes s’efforçaient d’y remédier le plus rapidement possible.

« Il semble que nous rencontrions une erreur système et nous faisons de notre mieux pour résoudre la situation dès que possible », a écrit un représentant nommé Gabriel.

Les retards semblent être dus au système de service météorologique des compagnies aériennes.