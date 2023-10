« Toute cette histoire a été assez difficile », réfléchit David Beckham à propos de son tristement célèbre carton rouge pour la Coupe du monde

Le légendaire footballeur anglais David Beckham a évoqué le carton rouge de la Coupe du monde 1998 dans le nouveau documentaire Netflix. Lors d’un entretien vidéo avec l’Associated Press, Beckham a révélé la pléthore d’émotions qu’il a vécues pendant le documentaire. « Tout ce processus a été comme des montagnes russes émotionnelles », a-t-il déclaré.

Au cours de l’interview, Beckham est revenu sur le traitement haineux qu’il a subi après avoir concédé un carton rouge contre l’Argentine lors de la Coupe du monde. « Je ne l’avais pas vraiment regardé, ni les interviews ni ce que les gens disaient de moi après », a déclaré Beckham. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Manchester United a ajouté que ce moment l’avait laissé sous le choc.

L’Angleterre et l’Argentine s’affrontent lors de leur premier match à élimination directe de la Coupe du monde 1998 le 1er juillet. Le match a commencé avec l’Argentin Gabriel Batistuta convertissant un penalty à la sixième minute. Cependant, l’Angleterre a égalisé quatre minutes plus tard grâce à Alan Shearer qui lui a rendu la pareille. Bientôt, Michael Owen a réussi à donner l’avantage à l’Angleterre avant que l’Argentin Javier Zanetti n’égalise dans les dernières phases de la première mi-temps.

Le drame s’est déroulé en seconde période lorsque David Beckham a été poussé au sol par le capitaine argentin de l’époque, Diego Simeone. L’Anglais était furieux lorsqu’il a donné un coup de pied à l’arrière de la jambe de Simeone, ce qui lui a valu un carton rouge. Après avoir perdu un homme dans ce match crucial, les rêves de l’Angleterre en matière de Coupe du monde ont finalement été anéantis. Beckham a été considéré comme le méchant alors que l’Angleterre a perdu le match 4-3 aux tirs au but.

Dans sa série documentaire Netflix, David Beckham a beaucoup parlé de cette période. Il a rappelé la haine qu’il recevait de la part des fans anglais et comment il était régulièrement condamné dans les tabloïds britanniques.

Il a également parlé de l’incident au cours duquel son effigie a été suspendue à un nœud coulant devant un pub londonien. Beckham s’était attendu à un contrecoup, mais sa prise de conscience ne lui a pas rendu les choses faciles. « Je savais que c’était mauvais à l’époque, mais revoir tout cela a été assez difficile », a-t-il déclaré à AP.

Le contrecoup n’a pas seulement suivi Beckham sur le terrain de football. Chaque fois qu’il sortait, il était souvent arrêté par les fans. Des gens auraient même parfois craché sur la vitre de sa voiture.