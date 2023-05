« Tout va bien »: Jurgen Klopp calme l’avenir de Mo Salah à Liverpool après un tweet critique

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’il n’a aucune inquiétude quant à l’avenir de Mo Salah à Liverpool, après que l’attaquant ait publiquement exprimé sa frustration face à l’échec des Reds à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Alors qu’ils se préparent pour leur dernier match de campagne à Southampton, Liverpool sait qu’ils finiront – c’est-à-dire le football de la Ligue Europa en 2023/24 pour Klopp, Salah et co.

Et, sur la base de ses remarques après la victoire 4-1 de Manchester United sur Chelsea jeudi soir – le résultat qui a mathématiquement mis fin aux quatre premiers espoirs déjà faibles de Liverpool – Salah n’est pas vraiment enthousiasmé par la perspective de jouer dans la compétition européenne de deuxième niveau. terme, tweetant que faire la Ligue des champions était le « strict minimum » pour les Reds.

Je suis totalement dévasté. Il n’y a absolument aucune excuse à cela. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé mais c’est trop tôt pour un édifiant ou optimiste… pic.twitter.com/qZmA9WsueM25 mai 2023 Voir plus

L’évaluation quelque peu cinglante de Salah a peut-être semé la panique avant le mercato estival, mais Klopp ne craint pas du tout de perdre l’un de ses hommes vedettes. Il a dit: « Pas de soucis, non. J’ai seulement entendu ce qu’il a dit, mais je n’ai rien pu lire qui puisse aller dans ce sens.

« De toute évidence, Mo adore être ici et Mo en faisait partie. Il s’est excusé pour ce que ‘nous’ avons fait – pas pour ‘ce que les autres gars ont fait, mais je devais les accompagner’. Tout va bien.

« Si jamais un joueur venait me voir et me disait ‘oh, nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions, je dois partir’, je le conduirais moi-même dans l’autre club.

« Je prendrais la clé [and say] ‘viens dans la voiture, où veux-tu aller, je te conduis’. »

Salah a prolongé son contrat avec Liverpool il y a un peu moins d’un an, devenant ainsi le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Et, malgré une saison décevante pour l’équipe dans son ensemble, le joueur de 30 ans a continué à frapper les buts au cours de cette saison.

Pour la troisième campagne consécutive, Salah a atteint la barre des 30 buts dans toutes les compétitions – et est maintenant à un pas de dépasser Steven Gerrard à la cinquième place sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps des Reds.