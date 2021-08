« Tout un jeu »: les fans s’accrochent à l’espoir que l’annonce de Barcelone Messi est un PLOY pour faire pression sur les patrons de la Liga pour assouplir les règles de financement

Après un déjeuner entre le père et l’agent de Messi, Jorge, et les responsables du club jeudi après-midi, des informations ont alors commencé à circuler en Espagne selon lesquelles des négociations sur un nouvel accord de cinq ans avaient été conclues. « le point de non-retour. »

Environ une heure et demie plus tard, les pires craintes des fidèles de Blaugrana se sont confirmées, alors que les Catalans ont déclaré que Messi les quitterait après 20 ans dans leur académie de La Masia et le Camp Nou.

Alors que les médias sociaux ont explosé avec la réaction aux nouvelles, les théoriciens du complot ont commencé à façonner leurs idées sur ce qui pourrait être derrière le dernier développement.

En retweetant la déclaration officielle du club, le journaliste SPORT Toni Juanmarti a écrit une simple légende qui disait : « Mettre la pression sur Tebas. Le jeu CONTINUE. »

Metiendo presión a Tebas. La partida SIGUE https://t.co/xJJh7kHJOm – Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 5 août 2021

Par Tebas, il fait référence au président de la Liga, Javier, qui a adopté une position ferme contre les tentatives du Barça, criblé de dettes et dépensant trop, de naviguer dans un plafond salarial strict.

Ailleurs, les comptes de fans et les supporters ont fait écho à la théorie de Juanmarti selon laquelle l’activité sismique d’aujourd’hui pourrait être un stratagème pour faire pression sur le chef de l’élite espagnole pour qu’il déplace les poteaux de but et laisse la star tant attendue Messi rester.

Après tout, la Liga a vendu hier une participation de 10% en elle-même au fonds d’investissement CVC d’une valeur de 3,2 milliards de dollars, avec 10% de ce montant à destination de Barcelone, dont 15% peuvent être utilisés pour recruter de nouveaux joueurs.

Tebas et Laporta évaluent tous deux la valeur à court terme de Messi par rapport aux intérêts à long terme plus importants. La perte de Messi est un coup dur pour Barcelone ET pour la Liga. pic.twitter.com/1RomcS8qpa – total du Barça (@totalBarca) 5 août 2021

« Tébas et [Barcelona president Joan] Laporta [are] pesée [the] valeur à court terme de Messi contre de plus grands intérêts à long terme. La perte de Messi est un coup dur pour Barcelone ET pour la Liga », a remarqué un compte.

« Ce n’est pas comme ça que les choses étaient censées se terminer. Le seul espoir est que la Liga ne soit pas en mesure de supporter la pression et d’accepter le renouvellement du contrat de Messi malgré le non-respect du règlement financier », a-t-il ajouté. dit un autre.

Ce n’est pas ainsi que les choses devaient se terminer. Le seul espoir est que la Liga ne sera pas en mesure de gérer la pression et d’accepter le renouvellement du contrat de Messi malgré le non-respect du règlement financier. – Barça Universel (@BarcaUniversal) 5 août 2021

De retour avec SPORT, le collègue de Juanmarti, Albert Roge, a déclaré que « si la déclaration d’adieu de Messi est une mesure de pression sur la Liga pour le laisser s’inscrire, ils [Barca] devra très bien l’expliquer.

« Je ne pense pas que les fans du Barça accepteront que leur sentiment soit joué de cette manière. Nous verrons [what] le prochain mouvement [is], » a-t-il conclu.