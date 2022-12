Tout Twitter “boycotté” en 2022

2022 a été l’année de la tendance au boycott sur Twitter et sans doute, Bollywood a fait face à la pire colère de ceux qui ont diffusé le hashtag. Ce n’était certainement pas l’année où le #boycott a commencé, mais à ce jour, il est sûr de dire que les gens ont marché avec prudence sur les plateformes de médias sociaux, en particulier sur Desi Twitter. 2022 a également été l’année de controverses déchaînées et d’un débat mondial sur la culture de l’annulation. De la controverse actuelle sur la chanson de SRK-Deepika Padukone “Besharam Rang” de “Pathaan” à des entreprises comme KFC, Hyundai, Flipkart et Amazon, voici quelques-unes des questions qui ont déclenché la tendance au boycott cette année.

Bollywood

Qu’il s’agisse de films comme Pathaan, Laal Singh Chaddha ou d’acteurs comme Deepika Padukone, Richa Chaddha, Ranveer Singh, Bollywood a traversé une crise avec les tendances quotidiennes au boycott, à peine après avoir réussi à reprendre pied après que la pandémie de Covid-19 eut fermé les cinémas . « Boycott Bollywood Forever » est devenu une tendance à un moment donné.

KFC, Hyundai, Domino’s, Toyota, Suzuki sur les postes de solidarité au Cachemire

Domino’s India a suivi les traces de Hyundai India, KFC, Toyota et d’autres en s’excusant auprès des Indiens après que ses associés basés au Pakistan aient partagé des publications sur les réseaux sociaux faisant preuve de solidarité avec le Pakistan lors de l’événement de la «Journée de solidarité au Cachemire».

Amazon sur la peinture “obscène” de Radha-Krishna

Salut @amazonIN il est grand temps de vérifier ce que vous vendez. Sinon, la prochaine fois, vous n’aurez pas vos clients ici. Ce vendeur est Inkologie, une organisation basée à Bengaluru. pic.twitter.com/f04bzMXgXI— Dr Banarasi Kanya (@banarasikanya) 18 août 2022

Le “boycott d’Amazon” a eu tendance sur Twitter, l’Hindou Janajagruti Samiti demandant une action contre le géant du commerce électronique pour avoir vendu une peinture de Radha-Krishna qu’il jugeait “obscène”.

Netflix sur tweet à la traîne Prabhas

Les fans de Prabhas ont eu la tendance “désabonner Netflix” sur Twitter après qu’un clip de “Saaho” partagé par le compte Netflix Indonesia a soumis la star à la pêche à la traîne mondiale. Le clip montre le personnage de Prabhas tentant de faire du parachutisme à Banzai, où il jette un sac d’une falaise, puis semble glisser à travers aur avant d’attraper le sac qui s’ouvre dans un parachute. Il atterrit également parfaitement sur ses pieds après tout l’exploit. “Kamu NeeenYha ini akSi apAa?” Netflix Indonésie a sous-titré la vidéo, ce qui signifie: “Quelle action est-ce?”

Flipkart sur T-shirt avec le visage de Sushant Singh Rajput

Le pays n’est pas encore sorti du choc de la mort tragique de Sushant. Nous continuerons à élever la voix pour la justice. Flipkart devrait avoir honte de cet acte odieux et devrait s’excuser qu’un tel incident ne se reproduise plus.#BoycottFlipkart pic.twitter.com/wEVLPYl5EH — स्वघोषित पत्रकार (@Kashyap_updates) 26 juillet 2022

Un t-shirt orné d’une illustration de SSR avec les mots “La dépression comme la noyade” vendu sur Flipkart a reçu des appels au boycott pour la plate-forme d’achat en ligne.

IPL

Les fans de cricket indiens ont été très déçus après que l’équipe indienne ait subi des pertes consécutives lors de l’étape Super 4 de la Coupe d’Asie 2022. Les appels au boycott pour l’IPL ont eu tendance car certaines personnes ont affirmé que les joueurs de cricket jouaient la Premier League indienne uniquement pour l’argent, mais manquaient de passion lorsqu’il s’agissait de représenter la nation. Quelques-uns ont remis en question le processus de sélection des joueurs.

