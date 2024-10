Tout sur XEC, la dernière variante du COVID-19 qui se propage aux États-Unis

XEC est la dernière variante du COVID-19 qui se propage aux États-Unis

L’Organisation mondiale de la santé surveille la dernière variante.

Les médecins s’attendent à ce que la maladie continue de se propager. Voici ce qu’il faut faire.

Des cas de COVID-19 ont légèrement plongé aux États-Unis après une forte vague estivale, mais les médecins s’attendent à un autre pic à l’horizon, à mesure que les températures baissent et que les gens se replient chez eux. Désormais, la dernière variante XEC COVID-19 qui s’est propagée en Europe représente des cas aux États-Unis.

Alors que KP.3.1.1 reste la souche dominante aux États-Unis, XEC prend de l’ampleur, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) Système national de surveillance des eaux usées. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) noté dans sa mise à jour épidémiologique sur le COVID-19 du 9 octobre, il indique qu’il surveille XEC alors que les cas augmentent à l’échelle mondiale.

Rencontrez les experts: William Schaffner, MD, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la faculté de médecine de l’Université Vanderbilt ; expert en maladies infectieuses Amesh A. Adalja, MD, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Alors, qu’est-ce que la variante XEC COVID-19 et dans quelle mesure devriez-vous vous en préoccuper ? Les médecins spécialistes des maladies infectieuses le décomposent.

Quelle est la variante XEC ?

La variante XEC est la dernière variante du COVID-19 détectée dans le monde entier. « C’est l’une des variantes d’Omicron et elle semble raisonnablement contagieuse », déclare William Schaffner, MD, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la faculté de médecine de l’Université Vanderbilt.

Données montrent que XEC est un hybride des sous-variantes d’Omicron KS.1.1 et KP.3.3. (Au cas où vous ne le sauriez pas, KP.3.3. est une émanation de KP.3, l’une des variantes FLiRT qui a largement circulé cet été.)

XEC présente plusieurs mutations sur la protéine de pointe, que le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) utilise pour s’accrocher à vos cellules et vous infecter. En conséquence, elle pourrait être plus contagieuse que d’autres souches récentes.

« Comme pour chaque variante du SRAS-CoV-2 qui apparaît – et apparaîtra à perpétuité – la propagation est liée à l’évolution du virus pour développer de nouvelles mutations qui lui permettent de contourner une partie de l’immunité engendrée par des infections et des vaccinations antérieures », explique expert en maladies infectieuses Amesh A. Adalja, MDchercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Où la variante XEC a-t-elle été détectée ?

En ce moment, ça fait détecté aux États-Unis et en Europe, avec une augmentation plus progressive des cas. Selon un rapport de l’OMS, la variante n’a pas été détectée dans les régions d’Afrique, de la Méditerranée orientale ou d’Asie du Sud-Est.

« Je prévois que s’il s’agit d’une version plus adaptée du SRAS-CoV-2, il dominera probablement la plupart des pays », déclare le Dr Adalja. « Cependant, l’échelle de temps sera différente dans chaque pays. »

Symptômes de la variante XEC COVID-19

XEC est encore une variante plus récente du COVID-19 et, par conséquent, aucun nouveau symptôme n’a été signalé. Voici les principaux symptômes du COVID-19, selon le CDC :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Mal de gorge

Congestion ou nez qui coule

Nouvelle perte de goût ou d’odorat

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Le nouveau vaccin COVID protégera-t-il contre le XEC ?

Vous pouvez désormais obtenir le vaccin COVID-19 mis à jour, mais ce vaccin a été formulé sur la base de la souche KP.2 du virus. KP.2 est lié à XEC, mais il existe de nombreuses différences entre eux.

« On ne sait pas exactement comment le vaccin mis à jour se comportera contre cette variante », dit le Dr Adalja. « Mais, sur la base des caractéristiques biologiques du XEC, il est peu probable qu’il corresponde bien et n’offrira pas une protection durable contre l’infection. » Cela dit, le Dr Adalja souligne que le vaccin « protégera toujours les personnes à haut risque contre une maladie grave ».

Comment vous protéger contre la variante XEC COVID-19

Le CDC actuellement recommande que toute personne âgée de 6 mois et plus reçoive le vaccin COVID-19 mis à jour pour se protéger contre les maladies graves et les complications du virus. Si vous êtes considéré comme présentant un risque élevé de complications graves du virus, le Dr Schaffner recommande de le contracter maintenant.

Mais si vous êtes une personne par ailleurs en bonne santé et que les niveaux de virus sont plus faibles dans votre région, il dit que « octobre est un excellent moment pour vous faire vacciner contre la COVID », étant donné qu’il peut aider à prolonger votre protection pendant l’hiver.

Le port d’un masque (comme un KN95 ou un N95) dans des situations intérieures bondées et lorsque vous voyagez peut également contribuer à réduire votre risque d’être infecté, explique le Dr Schaffner.

Le Dr Adalja recommande d’avoir des tests COVID à domicile à portée de main (et de les utiliser si vous développez des symptômes) et de contacter un médecin pour prendre un médicament antiviral comme Paxlovid si vous présentez un risque élevé et êtes infecté.

Mais le Dr Adalja recommande également de garder à l’esprit que le COVID-19 ne mène nulle part, il est donc important de se préparer à interagir avec lui à un moment donné. « Il s’agit d’un virus respiratoire endémique et il sera toujours présent », dit-il.

Cet article est exact au moment de la publication. Cependant, à mesure que la pandémie de COVID-19 évolue rapidement et que la communauté scientifique comprend mieux le nouveau coronavirus, certaines informations peuvent avoir changé depuis leur dernière mise à jour. Bien que nous visions à maintenir toutes nos histoires à jour, veuillez visiter les ressources en ligne fournies par le CDC, OMSet votre service local de santé publique pour rester informé des dernières nouveautés. Parlez toujours à votre médecin pour obtenir un avis médical professionnel.