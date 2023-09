Tout sur Tiffany Stewart – Hollywood Life

Crédit d’image : Dan Steinberg/BEI/Shutterstock

Mark Cuban est un milliardaire et une personnalité de la télévision, connu comme propriétaire des Dallas Mavericks et investisseur dans « Shark Tank ».

Il est marié à Tiffany Stewart depuis 2002.

« Shark Tank » en est à sa 15e saison.

Marc Cubain est l’un des milliardaires les plus célèbres aux yeux du public. Il a été impliqué dans plusieurs entreprises à succès, mais il est probablement plus connu pour être le propriétaire des Dallas Mavericks et il est un investisseur dans la populaire émission. Aquarium à requins, qui revient pour sa 15e saison. Outre l’émission télévisée, il a exprimé très ouvertement ses idées sur les affaires et d’autres sujets lors d’apparitions à la télévision et sur les réseaux sociaux.

À ses côtés, dans une grande partie de son succès, il y a sa femme. Tiffany Stewart. Le couple est marié depuis plus de 20 ans et semble avoir une vie très heureuse ensemble. Voici tout ce que vous devez savoir sur la relation entre Tiffany et Mark !

Comment Mark a-t-il rencontré Tiffany ?

Alors que Mark progressait dans le monde des affaires, il a révélé qu’il avait trouvé l’amour dans un endroit improbable : la salle de sport. Les deux premiers se sont croisés dans un gymnase de Dallas en 1997. Il a été révélé qu’il avait rencontré Tiffany pour la première fois alors qu’il travaillait sur sa condition physique dans un profil de 2000 en Forbes.

Elle a travaillé dans les ventes dans l’industrie de la publicité

Bien que le Cube soit assez ouvert sur ses nombreuses entreprises commerciales réussies, on ne sait pas clairement ce que fait sa femme, mais dans ce même profil, il a été révélé qu’elle était vendeuse de publicité, du moins lorsqu’elle et Mark étaient en train de sortir ensemble. leur relation.

Ils se sont mariés en 2002

Après cinq ans de relation, Mark et Tiffany se sont mariés lors d’une cérémonie privée à la Barbade, selon Mon Plainview. « Nous sommes toujours mariés et nous nous amusons bien pendant notre lune de miel », a-t-il déclaré. The Associated Press dans une déclaration après le mariage.

Avant que le couple ne se marie, Mark a joué les plans de proposition près du gilet. En 2000, il a éludé les questions de mariage avec Forbes. « C’est une question sans issue pour moi », a-t-il expliqué. Tiffany a également expliqué combien il avait travaillé en 2000. New York Times profil. « Je sais toujours que je ne serai pas numéro un », a-t-elle déclaré, faisant référence à ses pratiques commerciales dévouées.

Bien qu’il ait principalement gardé sa relation avec Tiffany privée, il a révélé que sa proposition n’avait pas de « château de conte de fées en arrière-plan » en juillet 2023. entretien avec Afficher l’heure. «Je me suis dit : « Allons à Whataburger » », a-t-il déclaré en riant.

Ils ont 3 enfants

En plus d’être propriétaire de la NBA et personnalité de la télévision, Mark est également un père aimant. Il a deux filles et un fils avec Tiffany. Ils sont les parents de Alexis, 20, Alyssa, 16, et Jacques, 13. Mark partage occasionnellement des photos idiotes, montrant qu’il est un parent amusant sur son Instagram, y compris un clip de 2020 le montrant dansant avec Tiffany et l’une de leurs filles après le dîner de Thanksgiving. Sur une autre photo, il a emmené son fils à la pêche.

Ils vivent à Dallas

Comme Mark a commencé sa carrière à Dallas et est propriétaire des Mavericks, il n’est pas surprenant que la famille vive dans la ville du Texas. Le couple possède un manoir dans le quartier de Preston Hollow à Dallas. Lorsque les deux hommes vivaient ensemble avant de se marier, Tiffany a décrit leur maison comme « peu pratique », mais après 20 ans de mariage, ils s’entendent toujours très bien.

Il lui a organisé une incroyable fête pour son 40e anniversaire

Avec des tonnes d’argent à sa disposition, le Aquarium à requins La star peut certainement organiser une sacrée fête. Lorsque Tiffany a atteint le score de 4-0 en 2012, Mark n’a épargné aucune dépense et a organisé une célébration d’anniversaire épique pour l’amour de sa vie. Il a organisé avec sa femme un concert privé avec 100 de leurs amis pour célébrer sa journée spéciale. L’acte d’ouverture était Jack Ingraham, mais la tête d’affiche n’était autre que Jon Bon Jovi, selon NBC-DFW.