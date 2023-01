Tout sur son partenaire Morgan et leur mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Emilee Chinn/AP/Shutterstock

Logan Wilson est un footballeur professionnel de la NFL.

Il est marié à Morgan Wilson.

Le 16 janvier 2023, Morgan a publié une jolie vidéo d’elle et de Logan en train de s’embrasser lors de son match de football.

Il y a beaucoup de couples dans la NFL que nous aimons et admirons, et Logan Wilson26 ans, et sa femme, Morgan, est notre dernier couple à s’extasier ! Le joueur de 26 ans est un secondeur pour les Bengals de Cincinnati et est un fier mari de sa principale dame. Lorsqu’il n’est pas occupé à gagner des matchs sur le terrain, il est souvent aperçu à des rendez-vous romantiques avec la belle blonde. Apprenez tout sur le mariage du duo ci-dessous!

Qui est la femme de Logan Wilson ?

Logan est marié à Morgan Wilson (anciennement Mead). Morgan et la star de la NFL étaient auparavant dans une relation à long terme avant de se fiancer en février 2021. Son âme sœur s’est rendue sur Instagram à l’époque pour partager un carrousel de photos du jour où il a posé la question. “Pour toujours et chaque jour après J’ai dit hier soir le oui le plus facile de ma vie à l’homme qui fait de moi une meilleure personne chaque jour. Je t’aime Logan James !! Bravo pour le reste de nos vies », a-t-elle légendé le doux message.

Bien que Morgan soit très publique sur son amour pour son mari, ce qu’elle fait pour le travail n’est pas connu du public. Elle a un service de santé mentale étiqueté sur sa biographie Instagram, mais il n’est pas confirmé si elle y travaille. En plus de sa vie avec son mari et son travail, Morgan est souvent aperçue en train de faire des entraînements intenses sur Instagram. Le 5 décembre 2022, elle a partagé un entraînement de gym difficile avec ses 12 300 abonnés. « Besoin d’entraînement ? Je t’ai eu! 20 minutes de maître d’escalier », a-t-elle légendé le clip.

Depuis combien de temps sont-ils mariés?

Logan et Morgan sont mariés depuis six mois, car ils se sont mariés le 9 juillet 2022. Au moment de leurs noces, Morgan s’est assurée de partager de nombreux contenus de mariage sur son compte Instagram, y compris une vidéo de baiser romantique le 11 juillet. , 2022. Avant le grand jour, le couple a partagé sa licence de mariage officielle le 6 juillet. “J’ai hâte de t’épouser Logan Wilson”, a-t-elle légendé les clichés d’elle en train de l’embrasser alors futur marié.

Le bel athlète a également partagé des moments de son mariage, via son Instagram personnel. Le 19 novembre 2022, Logan a partagé une photo de mariage pour célébrer l’anniversaire de Morgan. “Joyeux anniversaire à la femme que j’ai la chance d’appeler ma femme ! Je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu fais pour notre famille ! J’espère que vous passerez une journée incroyable ! Je t’aime !”, a-t-il légendé le post.

Leurs moments les plus doux

Mis à part le charmant mariage, Morgan et son homme partagent souvent des moments incroyablement doux les uns avec les autres sur leurs comptes de médias sociaux. Plus récemment, le 16 janvier 2023, sa femme a partagé un clip romantique de lui courant vers elle pendant son match de football. “Des souvenirs qui dureront toute une vie si fier de toi 55 !! Au suivant », a-t-elle légendé le clip. Logan a également montré son côté romantique le 14 février 2022, avec un message spécial pour la Saint-Valentin de Morgan. “Joyeuse Saint-Valentin à mon rock et meilleur ami”, a-t-il légendé le message avec un cœur rouge.

Cependant, le moment le plus doux de tous pourrait bien être le moment où Morgan a partagé une longue légende Instagram quelques jours avant le grand match du Super Bowl de Logan. “Logan James, j’aimerais vraiment pouvoir dire à quel point je suis fier de toi. Vous vous efforcez d’être différent. Vous vous efforcez d’être le meilleur de vous-même chaque jour. Vous poussez les autres autour de vous et inspirez plus de gens que vous ne pouvez l’imaginer », a-t-elle sous-titré le message du 12 février 2022. “Vous changez des vies et le faites grâce à un travail acharné, à la grâce et à une éthique de travail que je n’ai jamais vue auparavant. J’ai hâte de te voir vivre un rêve demain que très peu de gens ont la chance de vivre. Tu es une chérie sur un million et tu mérites tout ce qui t’arrive.

