Tout sur son mariage avec Zach – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Young/Shutterstock

Julie Ertz est l’une des joueuses de football les plus célèbres, connue pour avoir joué pour l’équipe nationale féminine de football des États-Unis à partir de 2013.

Elle est mariée au joueur de la NFL Zach Ertz depuis six ans.

Ils partagent un fils Madden ensemble.

Julie participera à nouveau à la Coupe du monde féminine à partir du 21 juillet 2023.

Julie Ertz est l’une des plus grandes stars du football au monde. La milieu de terrain, 31 ans, a aidé l’équipe nationale féminine de football des États-Unis à remporter la Coupe du monde en 2015 et 2019, et elle a été une joueuse célèbre à la fois dans son pays d’origine (en tant que membre de l’Angel City FC) et dans le monde entier. Elle faisait également partie de l’équipe qui a été honorée d’un défilé de téléscripteurs à New York en 2015, et ils ont ensuite été accueillis à la Maison Blanche par le président de l’époque. Barack Obama. Julie participera à nouveau à la Coupe du Monde Féminine en 2023 !

À ses côtés pendant une grande partie de sa carrière a été son mari Zach Ertz, 32. Alors que Julie est une athlète mondialement connue, Zach est aussi une star dans le monde du sport, qui a sa propre liste impressionnante de réalisations professionnelles ! En savoir plus sur Zach et sa relation avec Julie ici!

Zach est une star de la NFL qui a remporté le Super Bowl

Zach est un tight end pour la NFL. Il a été repêché pour la première fois en 2013 par les Eagles de Philadelphie, avec lesquels il a joué pendant huit saisons. Pendant son séjour chez les Eagles, il faisait partie de l’équipe qui a remporté le titre victorieux au Super Bowl LII en 2017. Outre la victoire au Super Bowl, il a également remporté le Pro-Bowl à trois reprises de 2017 à 2019. Après huit ans dans la ville de l’amour fraternel, Zach a rejoint les Cardinals de l’Arizona en 2021.

Comment Julie et Zach se sont-ils rencontrés ?

Bien que Zach et Julie ne se soient pas rencontrés avant d’être tous les deux des athlètes professionnels, ils se sont rencontrés avant le début de leur carrière en tant qu’étudiants à l’Université de Stanford. Julie a expliqué qu’ils avaient des amis communs, et ils se sont ensuite connectés lorsqu’ils jouaient tous les deux professionnellement dans une interview de 2017 avec ESPN. Zach a plaisanté en disant qu’elle le voyant marquer un touché « scellait l’affaire ».

Julie a révélé qu’ils se sont tous les deux tendu la main après avoir commencé à avoir une carrière réussie. « Après avoir remporté la Coupe du Monde Féminine U20 [in 2012]il a envoyé un félicitations [text] sur notre victoire. Ensuite, j’ai regardé un match de football auquel il participait et il a marqué cet énorme touché. Je lui ai envoyé un texto : « Félicitations, c’est cool de te voir bien. » Je suppose qu’un peu de succès a ravivé notre relation ! elle a dit ESPN.

Ils se sont soutenus lors de la Coupe du monde et du Super Bowl, respectivement

Bien sûr, ils étaient côte à côte pour certaines des plus grandes victoires de leur carrière. Lorsque Julie a participé à la Coupe du monde féminine en 2019, Zach était sur la touche, portant un maillot avec « M. Ertz » imprimé au dos. Il a également partagé un selfie mettant la vedette sur elle avec le tweeter en disant: « Une BALLER flippante et son mari. » Avec le retour de Julie en Coupe du monde en 2023, Zach sera sans aucun doute là pour la soutenir !

Lorsque Zach et les Eagles sont allés au Super Bowl en 2018, on a dit à Julie sur le terrain qu’il irait au grand match, et elle avait l’air ravie dans une vidéo de ESPN. Elle a admis plus tard qu’elle était sur le bord de son siège pendant le match dans une interview de 2019. « Rien ne sera aussi nerveux que d’être au Super Bowl. Littéralement, je n’ai jamais autant transpiré dans mes paumes de toute ma vie. Il faisait très froid là-bas, mais je brûlais juste d’excitation. Ce fut une expérience incroyable », a-t-elle déclaré, par NFL. Heureusement, les Birds ont gagné !

Ils se sont mariés en 2017

Après un certain temps de fréquentation, le couple s’est fiancé en 2016. Zach tweeté une photo de lui se mettant à genoux dans les gradins du stade de leur alma mater sur Twitter. « Elle a dit oui!! Mon meilleur ami a fait de ce jour le plus beau jour de ma vie ! il a écrit.

Après un an de fiançailles, ils se sont mariés lors d’une belle cérémonie en mars 2017. Julie a partagé une photo sur son Instagram et s’est exclamée à quel point c’était une belle journée. « Mon merveilleux mari, merci pour tout, pour m’aimer inconditionnellement, pour votre incroyable amitié et pour avoir essayé de me suivre sur la piste de danse », a-t-elle écrit.

Ils ont un fils ensemble

Après cinq ans de mariage, le couple a accueilli son premier fils Madden Matthieu, 11 mois, en août 2022. Une semaine après l’avoir accueilli, Julie a posté sa première photo toute douce de son petit garçon. « Une semaine déjà avec notre gentil garçon ! Madden Matthew Ertz vous êtes tellement aimé. Au-delà de la gratitude d’être ta maman », a-t-elle écrit.

Ils sont compétitifs, mais solidaires

Étant donné qu’ils sont tous les deux des athlètes vedettes, ils ont tous les deux été très ouverts sur le fait d’avoir un peu de séquence compétitive, même l’un avec l’autre. Le couple a révélé qu’ils tenaient le compte de qui avait gagné différents jeux de cartes et de société auxquels ils jouaient ensemble lors d’une interview en 2017 avec Magazine ESPN. Bien qu’ils aient participé à des jeux ensemble, ils ont admis qu’ils se soutenaient toujours. « Le seul endroit où nous ne sommes jamais vraiment en compétition, c’est pendant l’entraînement. C’est plus d’encouragement ou simplement de se tenir mutuellement responsables – de petits points de coaching ici et là – parce que nous savons à quel point l’autre est sérieux pendant que l’autre s’entraîne », a déclaré Zach.

Le couple a également expliqué comment le fait d’être des athlètes les aide à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. « En période de doute, c’est bien d’avoir quelqu’un qui est à vos côtés, qui vous pousse », a-t-elle déclaré à ESPN. « Lui aussi étant un athlète professionnel, il comprend ces moments de hauts et de bas. Il y a des moments quotidiens où je suis si fatigué et où il dit: « OK, eh bien, allez faire deux courses de plus. » Des petites choses aux grandes choses, tout aide à la fin.

