Tout sur son mariage avec Leandra K. Gonzalez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Fetty Wap est un rappeur populaire, qui a eu trois chansons dans le Billboard Top 10.

Fetty a été mariée une fois à Leandra K. Gonzalez de 2019 à 2020.

Fetty Wap a été condamnée à six ans de prison pour trafic de drogue le 24 mai 2023.

Fetty Wap est un rappeur, qui a amassé quelques succès et des tonnes de fans au fil des ans. Il est devenu célèbre en 2015 avec son tube « Trap Queen » et son premier album éponyme cette année-là a marqué deux autres tubes avec « 679 » et « My Way ». Alors que le rappeur, de son vrai nom Willie Junior Maxwell III, a eu une carrière réussie dans la musique, il a également fait l’objet de controverses en raison d’activités criminelles. Le rappeur a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de trafic de drogue le 24 mai 2023.

Bien qu’il ait fait la une des journaux avec sa musique et sa controverse, Fetty a surtout gardé sa vie personnelle privée. Bien qu’il ait été impliqué avec de nombreuses femmes différentes au fil des ans (et qu’il ait engendré six enfants avec cinq femmes différentes), il n’a été marié qu’une seule fois avec Leandra K. Gonzalez de 2019 à 2020. En savoir plus sur Leandra et son mariage avec Fetty Wap ici.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Fetty et Leandra se sont mariées en secret en 2019

Alors que les relations de Fetty ont parfois attiré l’attention, son mariage avec Leandra a en fait été célébré en secret. Il a été révélé que la paire s’est mariée en août 2019, par iHeartRadio. Leandra a révélé qu’elle et Fetty se sont mariés dans des publications Instagram supprimées depuis et ont changé sa biographie pour lire « Mme. Maxwell », après leur cérémonie. Elle a confirmé qu’ils étaient mariés dans un post, où elle a qualifié le rappeur « Trap Queen » de « mari » et dans un autre, elle a partagé une photo de quelques roses qu’il lui a données et l’a sous-titrée « vie d’épouse ».

Fetty a proposé une bague en diamant de 37 000 $

Peu de temps après que le couple se serait marié, le bijoutier Eliantte & Co. a partagé une vidéo Instagram montrant la magnifique bague de fiançailles que Fetty avait l’habitude de proposer. Avec une vidéo montrant le rocher géant, ils ont écrit « Félicitations Fetty et Leandra » dans la légende. Après la séparation du couple, Leandra a déposé des documents exigeant que Fetty lui rende la bague ou lui rembourse la valeur estimée de 37 000 $, par TMZ.

Leandra a accusé Fetty d’être abusive et de tricherie

Le mariage du couple a été de très courte durée. Leandra a déposé des documents juridiques accusant le rappeur d’être abusif en mai 2020, par TMZ. Elle a affirmé qu’un mois après le début de leur mariage, ils se sont disputés et Fetty l’a frappée, l’a meurtrie et lui a donné un œil au beurre noir.

Plus à propos Fetty Wap

Outre la violence physique, elle a également affirmé qu’il luttait contre la toxicomanie avec l’alcool et la drogue. Elle a également affirmé qu’il avait eu des relations avec différentes femmes, notamment en voyageant avec une maîtresse, pendant leur mariage, ce qui l’a amenée à demander le divorce. Le divorce du couple a été finalisé en septembre 2020, via TMZ.

Fetty et Leandra n’ont pas partagé d’enfants

Alors que Fetty est père de six enfants avec cinq bébés mamans, Leandra et lui n’ont pas eu d’enfants pendant leur court mariage. Fetty a des enfants âgés de 5 à 12 ans. Malheureusement, sa plus jeune fille Lauren est décédée d’anomalies cardiaques congénitales à l’âge de quatre ans en août 2021.

Lien connexe En rapport: Les enfants de Tina Turner : découvrez les 4 enfants de l’icône de la musique tardive

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.