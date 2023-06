Tout sur son mariage avec Kathryn et ses 2 ex – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Josh Brolin est un acteur connu pour son rôle de Thanos dans le Vengeurs franchise cinématographique.

Il est actuellement marié à Kathryn Boyd Brolin.

Il a d’abord été marié à Alice Adair et plus tard à l’actrice Diane Lane.

Josh est allé sur Instagram le 8 juin 2023 pour partager une vidéo de son bain froid dans de l’eau glacée.

Depuis Les Goonies jouer dans le Vengeurs franchise cinématographique, il n’est pas surprenant que Josh Brolin, 55 ans, est un acteur mondialement connu ! Non seulement il est largement connu pour son interprétation du personnage, Thanos, dans Vengeurs, mais Josh a même remporté le prix du «meilleur méchant» pour le rôle aux MTV Movie and TV Awards 2019. Cependant, lorsque l’homme de 55 ans n’est pas occupé à travailler sur le tournage de films à succès, on le voit souvent passer du temps avec sa femme et ses quatre enfants. Continuez à lire pour en savoir plus sur sa femme actuelle, Catherine Brolin35 ans et les deux ex de Josh !

Catherine Boyd Brolin

Le Hommes en noir 3 Le mariage le plus récent de la star est avec l’actrice Kathryn Brolin. La beauté blonde et Josh se sont mariés en 2016 et sont depuis restés amoureux au cours des sept dernières années. Récemment, le 30 décembre 2022, Josh a partagé une jolie photo du couple s’embrassant pour célébrer la fin de l’année. «Alors que les choses se terminent pour l’année, un rappel que vous me faites tourner la tête. @kathrynbrolin », a-t-il légendé le message. Josh n’est pas non plus le seul à s’extasier sur leur moitié sur les réseaux sociaux, car Kathryn publie souvent à son sujet sur Instagram. Le 5 avril 2023, la femme de 35 ans a partagé une jolie photo d’elle et de Josh posant dans un escalier. « @sunvalleyfilmfest », a-t-elle simplement sous-titré le message.

Environ deux ans après leur mariage, Josh s’est rendu sur Instagram pour annoncer que Kathryn était enceinte de leur premier enfant. « Il y a un nouveau shérif en ville, et elle n’est pas plus grosse qu’une patate douce. Accrochez-vous à vos chapeaux. #jbkbstucktogether #lilbeanterritory #loveisaslovedoes », a-t-il légendé les adorables photos de baby bump à l’époque. Ils ont accueilli leur fille Pluie de Westlyn4, peu de temps après avec Grâce de la chapelle2 ans, né en décembre 2020.

Josh parle souvent de toutes les femmes de sa vie, y compris sa femme et ses filles. Il s’est rendu sur Instagram le 14 février 2023 pour écrire un doux hommage à chacun d’eux. «À mon clan de femmes que j’aime à travers les étendues d’horizon que je ne peux qu’imaginer au-delà. Vous vivez dans cet autre endroit où la magie prospère et pourtant l’éruption cutanée de l’aspect pratique existe toujours. Vous êtes le chaudron de ma création – un mélange qui se traduira par des gens comme vous et les vies à l’intérieur de vous si magnifiquement. Je vous aime, mes filles. (Catherine, EdenWestlyn, Chapel) », a-t-il légendé le carrousel de photos.

Diane Lane

Avant son mariage avec Kathryn, Josh était marié à Sous le soleil de Toscane étoile Diane Lane58. Josh et son ex-femme se sont mariés en 2004 et ont failli se marier une décennie jusqu’à leur divorce en 2013. Pendant leur mariage, Josh était le beau-père de la fille de Diane. Eléonore Lambert29.

Des années après leur séparation, en 2018, Josh a déclaré Divertissement ce soir ses réflexions sur son mariage avec l’homme de 58 ans. « J’ai adoré Diane », avait-il déclaré à l’époque. « J’ai adoré être une figure paternelle pour sa fille. Ce n’était tout simplement pas réalisable, et dans cette mentalité de héros, vous vous épuisez, puis quand vous êtes épuisé, vous ressentez du ressentiment, et puis tout ça sort. Donc je me sens mal de ne pas avoir eu la présence d’esprit ou la maturité ou quoi que ce soit pour comprendre cela dès le début. Des années après leur séparation, Josh est parti avec Kathryn, cependant, Diane ne s’est pas remariée depuis.

Alice Adair

Le premier mariage de l’idole d’Hollywood était avec l’actrice Alice Adair, 56 ans, qui a duré de 1988 à 1994. Il s’agissait du deuxième mariage le plus long de Josh après sa relation avec Diane. Bien que la romance d’Alice avec Josh se soit finalement éteinte, ils restent à jamais liés par leurs deux enfants. La fille aînée de Josh, Eden Brolin, est née en 1994, tandis que son fils unique, Trevor Brolin, est né en 1988. En mai 2021, Josh s’est rendu sur Instagram pour partager une photo rare avec ses enfants et ceux d’Alice. « Ma fille et mon garçon (@edenbrolin & @funtonofun) qui ont fait bondir mon cœur il y a près de 33 ans et m’ont gardé réel, m’ont gardé vrai et m’ont montré à quel point l’humilité est un atout précieux. Je vous aime tellement tous les deux », a légendé le fier papa.

