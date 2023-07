Tout sur son mariage avec Jelena – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Pixelformula/Sipa/Shutterstock

Novak Djokovic est l’un des plus grands joueurs de tennis au monde, avec quatre titres de Wimbledon à son actif.

Il est marié à sa femme Jelena depuis 2014.

Ils ont un fils et une fille ensemble.

Novak est en compétition pour remporter son cinquième titre à Wimbledon.

Novak Djokovic a été l’un des joueurs de tennis les plus excitants à regarder depuis 20 ans. Le joueur de tennis de 36 ans a remporté de nombreux titres et a parfois été classé numéro un mondial. Il a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple masculin et il est régulièrement l’un des meilleurs joueurs à surveiller dans chaque match auquel il participe.

À ses côtés pendant une grande partie de sa carrière a été sa femme Jelena, 37. La femme du pro de tennis l’a soutenu à travers plusieurs des moments les plus excitants de sa carrière, et ils sont ensemble depuis presque aussi longtemps que Novak est un pro de tennis. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Jelena ici !

Comment Novak a-t-il rencontré Jelena ?

Avant d’épouser Novak, le nom de jeune fille de Jelena était Ristique. Le joueur de tennis a rencontré la femme qu’il allait épouser alors qu’ils n’étaient qu’adolescents au lycée dans leur pays d’origine, la Serbie, par Newsweek. Les deux ont joué au tennis ensemble et ils ont commencé à sortir ensemble en 2005. Comme Novak était encore une pro du tennis à l’époque, elle a révélé qu’ils avaient beaucoup de travail pour faire fonctionner leur relation dans une interview avec Bonjour Magazine. « Les avions étaient, à l’époque, quelque chose de totalement hors de notre portée. Nous avons inventé et conçu ces plans pour nous rencontrer, pour faire fonctionner notre relation », a-t-elle déclaré.

Peu de temps après la rencontre des amoureux du lycée, Jelena a étudié la gestion des marques de luxe à l’Université Bocconi de Milan, en Italie. « Cela impliquait que je sois la meilleure élève du primaire et du secondaire, afin de gagner des bourses », a-t-elle déclaré. Bonjour. « Mes parents n’étaient pas en mesure financièrement de financer (mes) études dans un pays étranger. »

Elle est humanitaire et a co-fondé la Fondation Novak Djokovic

Peu de temps après qu’ils aient commencé à se fréquenter, Novak et Jelena ont lancé ensemble la Fondation Novak Djokovic en 2007. L’organisation se consacre au développement de la petite enfance et aide à soutenir les parents, les enseignants et les écoles et, à son tour, aide d’innombrables enfants à la maison. pays de Serbie.

En plus d’avoir cofondé l’organisation avec Novak, Jelena est également PDG mondiale. Sa biographie sur le site Web souligne comment ses valeurs l’aident dans ses efforts caritatifs. « Une mère de deux enfants avec une passion incroyable pour aider, c’est quelqu’un qui vit et respire l’éducation de la petite enfance », indique le site Web. « Elle vit selon des valeurs de gratitude, d’honnêteté, de respect, de gentillesse, de pardon et d’amour et essaie de les mettre en pratique à travers tout ce qu’elle fait. »

Ils sont mariés depuis 2014

Après huit ans de fréquentation, Novak a posé la question à Jelena en 2013, et le couple s’est marié l’année suivante le 10 juillet 2014. Lorsque le couple s’est marié, Novak était toujours au sommet de sa deuxième victoire au championnat de Wimbledon ! Le couple s’est dit « oui » devant une centaine d’invités lors d’une cérémonie intime au complexe Aman St. Stefan au Monténégro, selon Personnes.

Ils ont deux enfants

Comme mentionné ci-dessus, Jelena et Novak sont les fiers parents de deux enfants ! Des mois après avoir échangé leurs vœux, Jelena a donné naissance au premier enfant du couple : un fils Stéphane, 8. Trois ans plus tard, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille Tara, 6, en 2017.

Elle anime un podcast

Outre son travail humanitaire, Jelena est l’animatrice du Voix originale podcast de Magazine d’origine. Le podcast serbe amène divers invités à interviewer Jelena. La description du podcast indique: « Nous continuons la voix originale avec une série d’entretiens avec des personnes qui changent elles-mêmes, leur environnement, la région ou le monde, le tout dans le but de rassembler ceux qui n’ont pas peur d’être qui ils sont. , découvrir leur vocation et présenter les talents pour lesquels ils sont peut-être nés.

