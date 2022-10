Tout sur son fils et sa fille avec décalage – Hollywood Life

Voir la galerie





Cardi B est mère de deux jeunes enfants, sa fille Kulture et son fils Wave, avec son mari Offset

Le couple de rappeurs s’est marié en privé en 2017 mais ils ont failli divorcer en 2020

Offset a trois enfants issus d’autres relations précédentes

Cardi B, 30 ans, est l’une des plus grandes rappeuses au monde, mais pour elle, être maman est le plus important. La rappeuse “WAP” aime tout simplement ses petits culture, 3, et Vague, 1. Depuis qu’elle est devenue maman en 2018, la star est experte dans l’art de concilier vie de famille, musique et performances. Et depuis qu’elle a accueilli son deuxième, elle n’a fait que s’améliorer. C’est presque comme si elle était faite pour la maternité !

Alors que Cardi, nom de naissance Belcalis Marlenis Almanzarça semble facile, dit-elle Vogue que la vie professionnelle et la vie familiale pourraient parfois être «difficiles à équilibrer» dans un article de couverture de janvier 2022. « C’est bon pour le mental », poursuit-elle cependant. “Par exemple, si je joue avec ma fille, j’oublie les problèmes.”

Même si être maman était nouveau pour Cardi, son mari Décalage déjà une expérience parentale. Il a deux fils issus de relations antérieures. Heureusement, la rappeuse “Up” aime tout simplement ses beaux-enfants, ce qui en fait une famille heureuse et recomposée. Elle n’a jamais regardé au-delà de l’infidélité d’Offset, abandonnant leur procédure de divorce en 2020 pour le bien de la famille. Voilà un vrai pardon.

Prêt à en savoir plus sur Cardi et les enfants ? Découvrez tout ce que vous voulez savoir et plus ici.

Culture Kiari Cephus

C’était une grande nouvelle lorsque Cardi a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant en 2018. Elle a courtisé les rumeurs de bébé pendant des mois avant de faire ses débuts avec son baby bump de manière majeure lors de sa performance du 7 avril sur Saturday Night Live. Tout en rappant sur son morceau “Be Careful”, la caméra s’est déplacée pour montrer le ventre de la belle enveloppé dans une robe blanche et serrée. Christian Siriano robe.

La fashionista ne s’est pas arrêtée aux fabuleux looks de maternité. Au cours du gala du Met 2018 du mois suivant en mai, elle a secoué un glorieux Moschino robe inspirée du thème de la soirée “L’Imaginaire Catholique”. Cardi a également laissé échapper qu’elle avait une fille pendant la soirée.

La belle petite Kulture est née le 10 juillet 2018. Cardi a annoncé la nouvelle avec un superbe cliché d’elle nue et enceinte. En gardant le message simple, elle a partagé « Kulture Kiari Cephus 07/10/18 » et a tagué Offset.

La naissance de Kulture n’a pas été une promenade de santé pour Cardi. Parler de son processus de guérison post-partum lors d’une visite Jimmy Kimmel en direct ! en octobre 2021, elle était franche. “C’était totalement plus difficile [than I expect]”, a déclaré Cardi. “Elle m’a cassé le vagin.” La star hilarante a demandé au public: «Pourquoi personne ne vous parle de ces choses? Personne ne m’a dit qu’ils allaient recoudre mon vagin !”

Ensemble de vagues Céphus

Cardi a attendu trois ans pour donner un petit frère à Kulture. La star a annoncé la naissance de son deuxième enfant le 4 septembre 2021 via Instagram, partageant une jolie photo d’elle enveloppée dans un Louis Vuitton couverture tout en berçant son petit depuis son lit d’hôpital.

“Nous sommes tellement ravis de rencontrer enfin notre fils. Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs », ont déclaré Cardi et Offset dans un communiqué par e-mail à HollywoodLife. Offset a également publié une douce photo candide câlinant le petit garçon. “Chapitre 5”, a-t-il écrit dans sa légende.

La révélation de la deuxième grossesse de la star était encore plus folle que la première. Elle a fait ses débuts avec son ventre lors des BET Awards du 27 juin 2021, chantant sa hanche “Type S ***” dans une combinaison en maille transparente recouverte de cristaux partout sauf une découpe sur son ventre.

La Violation de la vie privée L’artiste était plus discrète sur l’accueil de Wave que sur son premier bébé. Elle a stratégiquement évité de partager son visage et son nom jusqu’à plus de 7 mois après sa naissance, attendant avril 2022 pour la grande révélation.

Cardi était tellement excitée de donner à Kulture un petit frère. Lors d’une séance photo de maternité en juin 2021 avec sa fille, la gagnante d’un Grammy espérait que la future relation des enfants refléterait son lien avec sa sœur Caroline Hennessy. “Je sais juste que ces deux-là s’aimeront tellement et se disputeront tellement depuis qu’ils ont trois ans d’écart, tout comme moi et [my sister]. Mais une chose est sûre, ils se soutiendront comme personne d’autre ne le fera jamais.

Pourtant, la star a pris son temps avant de penser à son 2e enfant. En 2019, une source proche de la reine du rap a révélé des détails EXCLUSIFS à HollywoodLa Vie. Ils ont dit au site, alors que Cardi “veut définitivement agrandir sa famille à un moment donné”, elle voulait prendre son temps. “[She] veut vraiment s’assurer que le moment est venu avant de faire un grand saut comme ça », a expliqué l’initié.

Les beaux-enfants de Cardi

Non seulement Cardi est une maman formidable, mais elle est aussi une super belle-mère pour les trois autres enfants d’Offset. Le rappeur “Motorsport” partage son fils Jordan avec Justine Watsonfils Kody avec Oriel Jamieet fille Kaléa avec Shya L’Amour.

Le rappeur aime ses beaux-enfants et a dit Vogue, Les autres enfants d’Offset étaient tout sauf un dealbreaker. “Quand j’étais enceinte de Kulture, beaucoup de gens [were] comme, ‘Oh, il a déjà trois enfants; pourquoi auriez-vous un enfant avec quelqu’un qui a trois enfants? ”, Se demandait-elle en décembre 2019. ‘ C’est comme, comment est-ce une si mauvaise chose?

“Mon père a huit enfants, et nous nous entendons tous bien, et ça va mieux, plus rassasié. Et avec Offset, j’ai l’impression que ses enfants donnent vie à une touche de plaisir lorsqu’ils sont chez lui. Je l’aime vraiment. Cela fait ressortir une autre facette de lui que j’aime voir, et j’aime voir mon bébé interagir avec ses frères et sœurs. Plus on est de fous, plus on rit.”

Offset a jailli des compétences parentales de Cardi en 2021 lors d’une apparition sur le Spectacle d’Ellen DeGeneres. “Mes autres enfants qui ne sont pas les siens… [she] leur donne de l’amour de la même manière », a-t-il déclaré. “C’est une belle chose.”