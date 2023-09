Tout sur son film de concert épique – Hollywood Life

Voir la galerie







Taylor Swift | La tournée des époques Le film-concert sortira le 13 octobre.

Le film sortira en salles.

La tournée des époques le film sortira deux semaines avant 1989 (version Taylor).

Il me manque la magie de La tournée des époques? Bien, Taylor Swift continue de nous bénir avec des cadeaux. Le chanteur de 33 ans a annoncé le 31 août dernier que La tournée des époques arrive sur grand écran dans la version officielle Taylor Swift | La tournée des époques film-concert. Elle a contribué à maintenir l’économie à flot grâce à sa tournée historique, et maintenant elle va faire de même avec l’industrie cinématographique.

« La tournée des époques a été l’expérience la plus significative et la plus électrique de ma vie jusqu’à présent et je suis ravi de vous annoncer qu’elle sera bientôt diffusée sur grand écran. À partir du 13 octobre, vous pourrez découvrir le film-concert dans les cinémas d’Amérique du Nord ! » Taylor a écrit dans le cadre de son annonce.

La tournée Eras a été jusqu’à présent l’expérience la plus significative et la plus électrique de ma vie et je suis ravi de vous annoncer qu’elle sera bientôt diffusée sur grand écran 😆 À partir du 13 octobre, vous pourrez découvrir le film du concert dans cinémas en Amérique du Nord! Les billets sont en vente dès maintenant sur… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1 -Taylor Swift (@taylorswift13) 31 août 2023

Elle a également inclus une bande-annonce qui donnera des frissons à n’importe quel Swiftie. Alors que nous attendons avec impatience La tournée des époques film, HollywoodVie a rassemblé tout ce que vous devez savoir. De la sortie du film à la manière d’obtenir des billets, nous répondons à toutes vos questions brûlantes.

Quand est Le Tournée des époques Un film qui sort ?

Taylor Swift | La tournée des époques film-concert, réalisé par Clé Sam, sortira officiellement dans les salles nord-américaines, notamment au Canada et au Mexique, le 13 octobre. Oui, nous sommes le vendredi 13. Numéro porte-bonheur 13 pour Taylor. Le chanteur n’a tout simplement pas pu s’empêcher de sortir le film le 13 !

On ne sait pas encore quand le film du concert sera disponible à l’international. Cependant, cela pourrait être intentionnel. La chanteuse de « Speak Now » n’effectuera sa tournée en dehors des Amériques qu’en 2024. Sa première étape de 2024 aura lieu au Japon et elle passera la majeure partie de l’année en tournée à travers le monde.

Octobre sera un mois énorme pour les Swifties. Avant qu’elle n’annonce le Taylor Swift | La tournée des époques film de concert, Taylor a révélé qu’elle enfin être libéré 1989 (version Taylor). Le réenregistrement très attendu sortira le 27 octobre, deux semaines seulement après La tournée des époques le film de concert sort en salles.

« Pour être tout à fait honnête, c’est mon réenregistrement le plus PRÉFÉRÉ que j’ai jamais fait parce que les 5 morceaux de From The Vault sont tellement fous. Je ne peux pas croire qu’ils aient jamais été laissés pour compte. Mais pas pour longtemps », a écrit Taylor dans un message aux fans. Par-dessus tout, elle a également laissé entendre que réputation (version Taylor) est également à l’horizon.

Comment obtenir des billets pour Taylor Swift | La tournée des époques Film-concert

Taylor a inclus un lien dans son annonce pour accéder aux billets. Vous pouvez acheter des billets sur les sites Web AMC Theatres, Regal, Cinemark et Fandango. Vous aurez peut-être un peu d’attente, mais restez en ligne ! Nous savons *trop bien* ce que c’est que d’attendre dans une file d’attente en ligne pour obtenir des billets T.Swift !

Selon AMC Theatres, le film-concert sera diffusé au moins 4 fois par jour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Les billets seront au prix de 19,89 $ plus taxes. Les billets pour enfants et seniors coûteront 13,13 $ plus taxes, à l’exception des écrans grand format haut de gamme de la marque AMC.

Taylor Swift | La tournée des époques Le film sera également disponible en IMAX chez AMC et Dolby Cinema chez AMC ainsi que sur les autres écrans grand format haut de gamme d’AMC moyennant leurs suppléments standard.

Quand était-ce La tournée des époques Film tourné ?

Les fans spéculaient depuis des semaines sur un film de concert après avoir repéré des caméras filmant le concert de Taylor. Tournée des époques concerts au cours des trois premières nuits de sa série de 6 concerts remplis de célébrités au SoFi Stadium de Los Angeles. De nombreux Swifties croyaient qu’un Tournée des époques le film serait disponible sur un service de streaming dans un avenir proche.

Ce n’est pas le premier rodéo de Taylor avec un film de concert. Elle a laissé tomber La tournée mondiale 1989 – En direct exclusivement sur Apple Music en 2015. Taylor a notamment sorti un Réputation film-concert sur Netflix en 2018 suivi du documentaire Miss Américaine en 2020. Le lauréat d’un Grammy a également sorti Folklore : les séances en studio de Long Pond sur Disney+ en 2020.