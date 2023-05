Tout sur son ex Mackenzie Scott et Lauren Sanchez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Jeff Bezos est le fondateur d’Amazon et l’un des hommes les plus riches du monde.

Il a été marié à Mackenzie Scott de 1993 à 2019 et ils ont quatre enfants.

Jeff et sa petite amie Lauren Sanchez se sont fiancés en mai 2023.

Jeff Bezos est l’un des hommes les plus riches du monde. En tant que l’un des fondateurs d’Amazon, le milliardaire a révolutionné la façon dont les gens achètent et consomment le contenu. Sa fortune est estimée à 139,1 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième personne la plus riche du monde, derrière Bernard Arnault et Elon Musk, selon Forbes. Outre les nombreuses entreprises d’Amazon, Jeff a également exploré des opportunités d’un autre monde, grâce à son programme spatial Blue Origin.

Maintenant, Jeff se prépare à être un homme marié pour la deuxième fois ! Le fondateur d’Amazon, 59 ans, aurait proposé à sa petite amie Laurent Sanchez, 53, le 22 mai 2023. Les fiançailles surviennent après presque cinq ans de fréquentation. Lauren ne sera pas la première épouse du fondateur de Blue Origin. Il s’est d’abord marié avec Mackenzie Scott, 53, pour une grande partie de sa carrière. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le premier mariage de Jeff et ses fiançailles avec Lauren.

Comment Jeff et Mackenzie se sont-ils rencontrés ?

Alors que Jeff est maintenant connu pour avoir fondé Amazon et comme l’une des personnes les plus riches du monde, il a rencontré Mackenzie bien avant de créer Amazon. Le milliardaire a rencontré sa femme alors qu’ils travaillaient tous les deux dans un fonds spéculatif appelé DE Shaw en 1992. Elle a révélé qu’elle l’avait interviewé et avait eu « l’amour à la première écoute » après avoir entendu son rire depuis son bureau, comme elle l’a dit. Charlie Rose en 2013.

Bien que Mackenzie ait poursuivi plusieurs carrières différentes tout au long de sa vie, elle est surtout connue en tant que romancière. Ses débuts en 2005 L’épreuve de Luther Albright remporte l’American Book Award l’année suivante. Elle publie son deuxième livre Piégé en 2013.

Ils se sont mariés en 1993 et ​​ont 4 enfants

Un an après l’avoir embauchée, Jeff et Mackenzie se sont mariés en 1993, et l’année suivante, Jeff a entrepris de poursuivre son rêve de lancer ce qui allait devenir Amazon. Mackenzie a déclaré qu’elle était favorable dès le départ dans l’interview mentionnée ci-dessus avec Charlie Rose. « Ce que j’entends quand il me dit que cette idée est la passion et l’excitation, et pour moi, regarder votre conjoint, quelqu’un que vous aimez vivre une aventure, qu’est-ce qui est mieux que ça ? Et en faisant partie de cela, j’avais hâte de monter dans la voiture ! » dit-elle.

Tout au long de leur mariage de 25 ans, Jeff et Mackenzie ont fondé une famille avec quatre enfants. Mackenzie a donné naissance à trois fils et ils ont adopté une fille. Pour la plupart, le couple a gardé sa famille très privée, mais leur fils aîné Preston est né en 2000. Lorsque Jeff a effectué son vol dans l’espace avec Blue Origin en 2021, ses fils étaient là pour le serrer dans ses bras lors de son retour sur Terre.

Jeff et Mackenzie se sont séparés en 2019

Jeff et Mackenzie ont annoncé qu’ils prévoyaient de divorcer dans une union déclaration en janvier 2019. « Après une longue période d’exploration amoureuse et de séparation provisoire, nous avons décidé de divorcer », avaient-ils déclaré à l’époque. « Nous nous sentons incroyablement chanceux de nous être trouvés et profondément reconnaissants pour chacune des années pendant lesquelles nous avons été mariés. Si nous avions su que nous nous séparerions après 25 ans, nous recommencerions.

Peu de temps après que le couple a annoncé leur séparation, la relation de Jeff avec Lauren a été rendue publique. L’enquêteur national ont divulgué des textes et des photos révélant qu’ils avaient eu une liaison, avant la déclaration conjointe du fondateur et écrivain d’Amazon.

Après la séparation de Jeff et Mackenzie, elle est devenue la troisième femme la plus riche du monde. Elle s’est également remariée Dan Jewett en 2021. Malheureusement, son deuxième mariage n’a pas fonctionné, et elle a demandé le divorce en 2022, et ils ont finalisé la séparation en janvier 2023.

Jeff et Lauren Sanchez ont commencé à se fréquenter publiquement en 2019

Alors que la relation de Jeff et Lauren n’était pas entièrement publique lorsque leur romance a été révélée après le divorce, le couple a été vu lors de leur premier rendez-vous public des mois plus tard en mai 2019. Au fil du temps, Jeff et le présentateur de nouvelles ont été vus et plus publiquement, prendre des vacances et passer des sorties romantiques ensemble. Le couple a donné sa première interview avec CNN en novembre 2022. « Nous sommes de très bons coéquipiers, et nous nous amusons aussi beaucoup ensemble et nous nous aimons », a déclaré Lauren à propos de Jeff. « Nous nous regardons toujours et nous sommes l’équipe. »

Lauren était également là lorsque Jeff a fait son retour sur Terre, après le voyage inaugural de Blue Origin en 2021. Lauren a également parlé de ce qu’elle aime chez le milliardaire, et comme Mackenzie, elle a dit que son sens de l’humour était excellent pour leur relation. « Il me fait rire tout le temps. Il peut être maladroit », a-t-elle dit Le journal de Wall Street en janvier 2023. « Ce rire me fait sourire. Quand j’ai entendu son rire pour la première fois, je me suis dit : ‘Wow ! Qu’est-ce que c’est?’ Maintenant, j’adore ça.

Jeff et Lauren se sont fiancés en 2023

Après près de 5 ans de fréquentation, il a été rapporté que le couple s’était fiancé sur le yacht de Jeff en mai 2023. Le couple aurait été en vacances dans le sud de la France pour le Festival du film de Cannes, lorsque Jeff a posé la question. Lauren aurait également été vue avec une bague au doigt, par Personnes. Bien que le couple n’ait pas encore fait d’annonce officielle et que leurs plans de mariage n’aient pas encore été rendus publics, ce sera sûrement une célébration incroyable.

