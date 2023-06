Tout sur son enfant unique, Tron Austin – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Rozonda Thomas, AKA Chilli, est une chanteuse et danseuse connue pour être membre de TLC.

Elle est une mère fière d’un enfant adulte.

Bien que Chilli ne soit pas mariée, elle sort actuellement avec l’acteur Matthew Lawrence.

La chanteuse a récemment célébré le 26e anniversaire de son fils le 2 juin 2023.

Co-auteur de « No Scrubs » Rozonda Thomas (alias piment)52 ans, est membre du groupe de filles à succès, CCM, qui a été fondée en 1989. Non seulement elle s’est hissée dans les palmarès de la musique avec des succès comme « Waterfalls » et « Creep », mais elle a également du succès pour ses mouvements de danse. Quand Chilli n’est pas occupée à enregistrer des pistes en studio ou à passer du temps avec son petit ami, Matthieu Laurenton l’aperçoit souvent aux côtés de son unique enfant, Tron Austin26. Au milieu de son anniversaire le 2 juin 2023, voici tout ce qu’il faut savoir sur le fils de Chilli et plus encore !

Rozonda ‘Piment’ Thomas’ Enfants

La femme de 52 ans a accueilli son fils, Tron, en 1997, notamment au milieu du succès massif de TLC. Tron a fini par poursuivre une carrière dans la musique, tout comme sa maman, car il est un rappeur à succès. Certaines de ses chansons incluent « Trip the Balance », « Captions » et « Arson ». Il n’est pas surprenant que le rappeur ait fini par vouloir être un artiste, car il a souvent grandi en passant du temps sur la route avec sa mère et TLC. « Je pense honnêtement que certains de mes souvenirs préférés ne font que les voir dans leur zone », a déclaré Tron PERSONNES le 27 avril 2023. « Parce que je vois aussi les répétitions, non ? Alors ils ont répété entre 8 et 12 heures par jour, travaillant comme des chiens, mec. Et je verrais que tout ce travail acharné porte ses fruits chaque fois qu’ils font les spectacles et qu’il y a 5 000, 10 000, 20 000, quel que soit le stade.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En plus de son travail de musicien, Tron est un fier mari de sa femme, Jeong Ah Wang, qu’il a épousée en décembre 2022. Il s’est récemment rendu sur Instagram le 14 février pour célébrer sa première Saint-Valentin en tant qu’homme marié. « Il y a un an aujourd’hui, j’ai proposé et aujourd’hui c’était mon premier #valentinesday avec vous en tant que ma femme, continuons à construire notre avenir ensemble », a-t-il légendé la photo de leurs alliances ensemble.

Le père de Tron Austin

Bien que Rozonda n’ait jamais été mariée, elle a accueilli Tron avec son ex, Dallas-Austin, 52 ans. Le père de Tron est également un chanteur connu pour ses chansons « Leave With You » et « No Cap ». Le fier papa s’est rendu sur Instagram le 2 juin 2022 pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils. « Joyeux 25e anniversaire Tron ! @timeflybye mec le temps passe si vite quand tu t’amuses ! love ya kiddo !! », il a légendé les photos avec son mini-moi.

Le VLAD TV de 52 ans en 2021 cet ancien membre de TLC, Galets, aurait expulsé Chilli du groupe pour être tombée enceinte de son enfant. « Nous le cacherions [their relationship] parce que Pebbles était tellement fou que les filles soient des groupies et « ne sortez pas avec des producteurs » et tout ça », avait-il déclaré à l’époque. « Quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous l’avons gardé loin d’elle. Elle ne le savait pas. Dallas a également affirmé que Pebbles avait « expulsé » Chilli du groupe lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte. Il a ensuite expliqué à Pebbles qu’il était sérieux à propos de Chilli et l’a présentée comme sa « petite amie ». La mère de Dallas et Tron a fini par se séparer en 2001, par Sucre éclaté.

Plus Nouvelles des célébrités

Ce que Rozonda a dit sur le fait d’être maman

Plus récemment, Chilli s’est rendue sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils le 2 juin 2023. « C’est @timeflybye birthday yall ! Joyeux anniversaire, mon jeune roi Looooooooooove [sic] toi!!! J’ai tellement de chance d’être ta maman », a-t-elle légendé la photo de bébé d’elle et de son petit. De plus, Tron a récemment parlé à PERSONNES à propos de sa mère et de sa relation avec Matthew. « Oh mec, j’aime juste la voir heureuse, tu sais? En tant que personne qui est maintenant dans ma relation depuis cinq ans, j’aime voir les humains se connecter et témoigner de cette authenticité. Je ressens cela de lui », a-t-il déclaré au point de vente le 28 avril 2023.

Lien connexe En rapport: Tionne ‘T-Boz’ Watkins’ Kids: Rencontrez ses deux enfants, Chase et Chance

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.