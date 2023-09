Tout sur son diagnostic de PMDD – Hollywood Life

Crédit d’image : Jason Szenes/UPI/Shutterstock

Dixie D’Amelio, 22 ans, est aux prises avec un grave problème de santé qui l’affecte à la fois physiquement et mentalement. La star de TikTok souffre de trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) et elle a été ouverte avec ses fans au sujet de son diagnostic et de l’impact qu’il a eu sur sa santé. Lors de la première de la saison 3 de Le spectacle D’Amelio sur Hulu, Dixie a expliqué que le PMDD implique un « très mauvais syndrome prémenstruel ». Elle a expliqué que son diagnostic lui a causé « une anxiété et une dépression extrêmes » et a affecté sa « volonté de vivre ».

Alors que Dixie lutte ouvertement contre le TDPM, elle est déterminée à surmonter sa crise de santé et à mener une vie heureuse et saine. Voici tout ce que vous devez savoir sur la santé de Dixie D’Amelio.

Dixie D’Amelio diagnostiquée avec un trouble dysphorique prémenstruel

Dixie a révélé son diagnostic de PMDD sur un Instagram Live en octobre 2022. « Je ne me sentais pas bien et je ne savais pas vraiment pourquoi », a déclaré Dixie à l’époque. «J’ai récemment reçu un diagnostic de trouble appelé PMDD, qui est un trouble dysphorique prémenstruel. Cela affecte vraiment votre humeur et votre comportement ainsi que de nombreux aspects de votre vie. Cela perturbe ma vie, mon attitude, ma personnalité, mes relations et qui je suis en tant que personne.

Dixie a poursuivi: «Je ne me suis jamais senti aussi déprimé et déprimé. Et n’avoir aucune idée de ce qui n’allait pas chez moi était très alarmant. J’avais juste l’impression de n’avoir aucun contrôle sur mon corps ou mon esprit et je n’avais aucune idée de ce qui n’allait pas, mais cela s’allumait et s’éteignait comme un interrupteur. C’était très déroutant pour moi, car comment puis-je y aller un jour en me sentant bien et le lendemain sans plus vouloir être ici ?

Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel ?

Le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) est une forme plus grave de syndrome prémenstruel (SPM) qui provoque des symptômes physiques et émotionnels à chaque cycle menstruel au cours de la semaine ou deux précédant vos règles, selon la clinique Mayo. Les symptômes du TDPM comprennent la colère ou l’irritabilité, l’anxiété et les crises de panique, la dépression et les pensées suicidaires, la fatigue et le manque d’énergie, les fringales, les maux de tête, l’insomnie et les sautes d’humeur. La maladie affecte jusqu’à 10 % des femmes, selon la clinique Mayo.

Depuis combien de temps Dixie est-elle malade ?

Lorsque Dixie a révélé son diagnostic en octobre 2022, elle a déclaré qu’elle souffrait des symptômes depuis sept ans. Cela signifie que Dixie souffre de PMDD depuis 2015.

« Je suis très heureuse de savoir ce qui ne va pas parce que maintenant je peux trouver de meilleures façons de gérer mes émotions », a-t-elle déclaré sur son Instagram Live l’année dernière.

En mai 2023, Dixie a été hospitalisée pour déshydratation. L’influenceur des médias sociaux a failli s’évanouir avant l’événement de lancement de chaussures D’Amelio Footwear. À l’époque, TMZ a rapporté qu’une ambulance avait été appelée pour Dixie et qu’on lui avait administré des liquides par voie intraveineuse. Elle est sortie de l’hôpital plus tard dans la journée et s’est quand même rendue à l’événement.

Comment va Dixie D’Amelio aujourd’hui ?

Dixie a fait le point sur sa santé lors de la première de la saison 3 de l’émission de téléréalité sur sa famille diffusée le 20 septembre. « J’ai suivi beaucoup de thérapie, environ deux fois par semaine », a-t-elle déclaré dans un confessionnal. « Mais je vais beaucoup mieux. »

Au cours de l’épisode, Dixie a expliqué que ses symptômes impliquent « une anxiété extrême, une dépression, une perte de volonté de vivre et beaucoup d’irritabilité et de colère. Mais j’espère que les gens autour de moi pourront comprendre cela. Elle a également raconté comment sa sœur Charli D’Amelio « n’était pas vraiment là » lorsqu’elle a reçu son diagnostic parce qu’elle faisait Danser avec les étoiles. Plus tard dans l’épisode, Dixie a participé à un podcast pour parler de sa santé et a expliqué qu’elle « aimerait défendre les personnes atteintes de TDPM ».