Tout sur son diagnostic d’Asperger – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Anthony Hopkins est un acteur célèbre qui a remporté deux Oscars.

Anthony a reçu un diagnostic de syndrome d’Asperger en 2014.

Anthony a révélé publiquement son diagnostic d’Asperger en 2017.

Monsieur Anthony Hopkins85 ans, est une légende à Hollywood, ayant remporté son premier Oscar en 1992 pour sa performance dans Le silence des agneaux. Près de 30 ans plus tard, Anthony remporte son deuxième Oscar pour Le pèredevenant le plus vieux récipiendaire de l’Oscar du meilleur acteur à l’âge de 83 ans. Anthony a surmonté des obstacles majeurs dans sa vie, notamment le diagnostic d’Asperger alors qu’il avait 70 ans.

« C’est un cadeau formidable, en fait », a déclaré le Gallois à propos de la découverte qu’il était sur le spectre plus tard dans la vie lors d’une interview en 2020. « J’étais un peu lent quand j’étais écolier, alors j’ai rattrapé mon retard en travaillant dur et je suis devenu, vous savez, un acteur à succès. L’obsession des détails », a-t-il ajouté.

La façon dont Anthony a géré son syndrome d’Asperger a inspiré tant de gens. Il est la preuve vivante qu’une personne atteinte du spectre peut encore tout faire dans la vie. Voici ce que vous devez savoir sur le diagnostic d’Asperger d’Anthony et comment il va aujourd’hui.

Anthony Hopkins diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger

Anthony a révélé en 2017 qu’il avait reçu un diagnostic d’Asperger trois ans plus tôt, mais qu’il était « haut de gamme ». Cela signifie que la personne ne présente aucune déficience intellectuelle mais pourrait faire face à des déficits de communication, d’expression et d’interaction sociale, selon des revues de santé en ligne. Anthony a décrit son diagnostic d’Asperger pour la première fois au Soleil du désert en 2017, où il a admis qu’il « ne savait même pas qu’Asperger existait » avant de recevoir son diagnostic.

« Beaucoup de personnes Asperger sont hautement fonctionnelles, mais incohérentes. Ils ont des tics nerveux, des habitudes nerveuses, des pensées obsessionnelles incohérentes », a-t-il expliqué dans l’interview. « Certaines personnes en neurologie ne sont pas d’accord, mais ma femme [Stella Arroyave] essayait de savoir avec qui elle était mariée et elle a lu le bulletin d’information d’un psychothérapeute. Il a dit : « Vous devriez voir certains de mes patients. Il a remis sur le devant de la scène le fait que les personnes Asperger ont tendance à être créatives ou gravement handicapées. Je ne sais pas si c’est vrai pour moi, mais je sais que je ne peux jamais être en paix. J’ai tendance à effectuer plusieurs tâches à la fois. Je décide que je ne vais pas peindre et je passerai ensuite 24 heures à peindre.

Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger ?

Asperger est une maladie du spectre autistique. Il s’agit d’un trouble du développement qui affecte la capacité à socialiser et à communiquer efficacement, selon le site Web Autism Speaks. Les signes du syndrome d’Asperger incluent des difficultés dans les interactions sociales, des intérêts restreints, un désir d’identité et des forces distinctives. Les thérapies et services pour Asperger comprennent la thérapie cognitivo-comportementale, les cours de formation aux compétences sociales, l’orthophonie, la physiothérapie et l’ergothérapie et les médicaments psychoactifs.

Depuis combien de temps Anthony Hopkins souffre-t-il du syndrome d’Asperger ?

Anthony souffre du syndrome d’Asperger depuis près d’une décennie maintenant. Il a reçu le diagnostic en 2014 mais ne l’a rendu public qu’en 2017. Dans une interview en 2021 avec GQAnthony a déclaré qu’un «médecin l’avait contacté» au sujet de sa santé, et c’est ainsi qu’il a découvert qu’il était Asperger.

Comment va Anthony Hopkins aujourd’hui ?

Anthony ne se laisse pas définir par son diagnostic d’Asperger. «Je n’y crois pas. Je ne me sens pas différent », a déclaré l’acteur accompli. GQ. «Je pense qu’ils sont habillés. J’ai peut-être tort. Peut-être que je suis ignorant. Ils appellent cela la neurodiversité. C’est une étiquette sophistiquée », a-t-il ajouté. Anthony a expliqué qu’il était « très concentré dans un certain sens » et a déclaré qu’un exemple en était la manière dont il se comportait dans les restaurants.