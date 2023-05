Tout sur son amour Kate Bosworth & Exes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Justin Long est un acteur connu pour son travail sur Il n’est juste pas très intéressé, Tenir la distance, & plus.

Il a apparemment confirmé qu’il était maintenant marié à Kate Bosworth depuis le 9 mai 2023.

Justin est sorti avec Drew Barrymore et Amanda Seyfried.

Kate est apparue sur Le Drew Barrymore Montrer le 11 mai 2023, et ont expliqué à quel point ils aimaient tous les deux Justin.

L’un des idoles de longue date d’Hollywood est officiellement retiré du marché ! Justin Long44 ans, a apparemment confirmé qu’il est maintenant marié à l’actrice Kate Bosworth40 ans, lors de l’épisode du 9 mai 2023 de son podcast, La vie est courte. Au cours de l’épisode, le Il n’est juste pas très intéressé La star a qualifié la beauté blonde de sa « maintenant épouse », laissant apparemment échapper qu’ils se sont mariés récemment.

Mis à part ses dernières noces, Justin a été lié à d’autres A-listers au fil des ans. Plus récemment, le 11 mai 2023, Kate est apparue sur Le Drew Barrymore Montrer discuter de son homme avec son ex-petite amie, Drew Barrymore. Non seulement Kate a confirmé que Justin « aime toujours » Drew « autant », mais l’hôte a également appelé le duo le « couple ultime ». Au milieu du récent mariage secret de Justin et Kate, voici un aperçu de sa romance avec sa « maintenant épouse » Kate, Drew, et plus encore !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Kate Bosworth

L’homme de 44 ans a été lié pour la première fois à Kate en 2021 après que des étincelles ont volé lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur un film sans nom, par Hebdomadaire américain. Ce n’était qu’une question de temps avant que Justin et le Coup de cœur bleu La star s’est fiancée et a annoncé la nouvelle via son podcast le 4 avril 2023. Plus tard dans la journée, il s’est rendu sur Instagram pour annoncer la nouvelle avec un adorable carrousel de photos de sa fiancée d’alors. « Elle a dit OUI… pour être invitée sur @lifeisshortpodcast ! Et à d’autres questions qui changent un peu plus la vie 😉 », a-t-il légendé le message.

À peine un mois plus tard, Justin a apparemment confirmé que lui et l’homme de 40 ans se sont officiellement mariés ces dernières semaines. Lors d’une conversation sur l’épisode du 9 mai de son podcast, Justin l’a qualifiée de «maintenant épouse», ce qui a amené les auditeurs à croire qu’ils devaient avoir eu un désherbage secret avant l’épisode.

Kate s’est également rendue sur son Instagram le 4 avril pour se réjouir d’être fiancée à Justin. Dans sa légende, la Le retour de Superman l’actrice a utilisé les titres des films de son homme pour annoncer la nouvelle. « Ces choses sont drôles à annoncer. Comment bien faire ? il est tenir la distance? j’ai un Coup de cœur bleu? Il est juste ÇA en moi ? J’ai gagné un rendez-vous avec…??? Ok, vous avez compris ! », a-t-elle légendé les adorables clichés.

Plus à propos Kate Bosworth

Drew Barrymore

Une autre romance très médiatisée que Justin a eue était avec son ancien Tenir la distance co-vedette Drew Barrymore. La mère de deux enfants et le beau gosse sont sortis ensemble de 2007 jusqu’à leur séparation finale en 2010. Drew et Justin se sont séparés pour la première fois en 2008, mais se sont ensuite réconciliés en 2009. Bien que les anciens tourtereaux se soient embrassés et réconciliés, cela n’a duré qu’un plus d’un an avant de jeter l’éponge. Drew a épousé son ex-mari Will Kopelman à peine deux ans plus tard, cependant, ils ont divorcé en 2016.

Plus d’une décennie après leur séparation, Justin est apparu dans le talk-show à succès de Drew, Le spectacle de Drew Barrymore en septembre 2022, pour lancer la saison 3 de son émission. Au cours de leurs retrouvailles émouvantes, la femme de 48 ans a fondu en larmes en parlant d’elle et de la relation antérieure de Justin. « J’adore le fait que nous ayons maintenu notre amour », lui a dit Justin à l’époque. « Je ne pense pas que je le ferai jamais… maintenant je sais de mon côté que ça n’ira jamais nulle part, je t’aimerai toujours. » Presque immédiatement, Drew s’est levée et a étreint son ex-petit ami en disant: « Je t’aimerai toujours autant. »

Lien connexe En rapport: Le mari de Kate Bosworth : tout ce qu’il faut savoir sur le mariage et les relations passées de Justin Long

Amanda Seyfried

Après sa romance avec Drew et avant ses noces avec Kate, la relation à long terme la plus récente de Justin était avec Méchantes filles étoile Amanda Seyfried37. Les deux ont déclenché des rumeurs de romance après que Justin a été repéré lors de la première de son film, Lovelace, en juillet 2013, par Hebdomadaire américain. « Justin est super privé de ses relations, [so] Je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés, mais ils se connaissent depuis un certain temps, quand ils voyaient d’autres personnes », a déclaré une source à l’époque. «Ils ont récemment commencé à sortir davantage, à participer à des activités de type rendez-vous. Ils sont tous les deux occupés… mais ils voient où ça va.

Leur romance a fini par durer plus de deux ans et elle n’a pas hésité à jaillir sur lui pour Vogue en mai 2015. « Je l’ai suivi sur Instagram », a expliqué Amanda, « et j’ai pensé que quelque chose qu’il avait dit était vraiment drôle. C’était une belle image d’un escargot, et la légende disait, ‘F ****** MOOOOOOOOVE.’ Ça m’a fait rire aux éclats, alors je lui ai envoyé un texto. Malgré leur vie amoureuse apparemment heureuse, Justin et Le décrochage alun a rompu en septembre 2015. « C’est arrivé il y a quelques semaines », a déclaré un interne Hebdomadaire américain à l’époque. « Il a vraiment le cœur brisé. Amanda a déménagé et a épousé l’acteur Thomas Sadoski deux ans plus tard, le couple partage deux enfants : Thomas2 et sa fille Nina5.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.