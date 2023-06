Tout sur son adorable fille Ognjena – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Pedja Milosavljevic/SIPA/Shutterstock

Nikola Jokic est un joueur vedette de la NBA pour les Denver Nuggets, souvent appelé « le Joker ».

Il a épousé sa petite amie du lycée et ils partagent une fille.

Nikola est entré dans l’histoire le 12 juin 2023, après être devenu le « premier joueur de l’histoire de la NBA à mener les séries éliminatoires au total des points, des rebonds et des passes décisives », menant à la première victoire des Denver Nuggets au championnat NBA dans l’histoire de la franchise.

Centre des Nuggets de Denver Nikola Jokic a élevé son équipe à la finale NBA 2023 après avoir vaincu James Lebron et les LA Lakers lors de la finale de la Conférence Ouest le 22 mai. Nikola, surnommé « Le Joker », était si impressionnant dans son jeu que LeBron n’a pas pu s’empêcher de chanter ses louanges après la défaite déchirante. « Je sais à quel point Joker est génial », a déclaré le Accident ferroviaire star a déclaré aux journalistes, par Sports illustrés. «Il y a certains gars dans cette ligue qui jouent au jeu d’une certaine manière, une certaine façon que j’aime jouer au jeu aussi, et il est l’un d’entre eux. Il est spécial.

Les confettis font pleuvoir Nikola Jokic et sa fille alors que les Nuggets remportent le championnat NBA ! pic.twitter.com/Bl4nQZZdy8 – NBA (@NBA) 13 juin 2023

Plus récemment, le joueur de 28 ans est entré dans l’histoire le 12 juin 2023, après avoir mené son équipe à sa première victoire au championnat NBA. Le Twitter officiel de la NBA a partagé un douce vidéo de Nikola avec sa fille, Ognjena, célébrant la victoire historique cette nuit-là. Dans le clip, le fier papa a bercé son petit alors qu’elle attrapait de manière ludique les confettis qui tombaient dans les airs.

Plus Nouvelles des célébrités

Avec le soutien d’une icône de la NBA comme LeBron, Nikola est clairement la vraie affaire. Dans sa vie personnelle, la superstar serbe est également un énorme succès. Il a été marié à sa petite amie du lycée, Natalija Jokic, depuis 2020 et ils partagent une adorable fille. Apprenons-en plus sur Ognjena, ci-dessous.

Nikola et Natalija accueillent Ognjena

Le couple a commencé son incroyable histoire d’amour alors qu’il était adolescent au lycée, selon PERSONNES. En novembre 2020, Natalija s’est rendue sur son Instagram pour partager un instantané de ses fiançailles avec Nikola. « janvier 2020 », a-t-elle légendé le selfie. Ils continueraient à se marier en octobre 2020. Peu de temps après que Nikola et Natalija aient marché dans l’allée, ils ont agrandi leur famille. En septembre 2021, le couple a accueilli Ognjena Jokic.

La première photo d’Ognjena

Le couple avait gardé la naissance d’Ognjena un peu secrète, car Natalija a partagé une photo d’elle avec une bosse de bébé trois mois après la petite fille est arrivée. « Merci 2021, tu étais ma préférée jusqu’à présent », la belle blonde a légendé la photo de son ventre de femme enceinte. En mai 2022, Natalija a partagé la première photo de leur fille via Instagram (ci-dessus). Dans celui-ci, papa et maman fiers sont tout sourire, alors que leur petit tend la main pour toucher le prix du « joueur le plus utile » de son père.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





L’annulaire viral d’Ognjena

Mis à part LeBron, la fille de Nikola semble être son plus grand partisan. Après que les Nuggets aient vaincu les Phoenix Suns 97-87 le 1er mai, le double MVP de la NBA a commencé à quitter le terrain lorsqu’il a regardé vers sa femme et sa fille dans les gradins. Après que Nikola ait fait signe à sa famille, Ognjena a fait un geste adorable. Elle avait l’air de pointer son annulaire, dans ce qui semblait être une référence à son père poursuivant son tout premier championnat de ligue. Alors qu’il se dirigeait vers le vestiaire, Nikola a rendu la pareille à son adorable progéniture et a fait le geste en retour ! C’était trop mignon. Regardez-le dans toute sa splendeur ici.

Lien connexe En rapport: La femme de Pat Sajak, Lesly Brown : tout ce qu’il faut savoir sur leur mariage, ainsi que sur sa précédente épouse

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.