Tout sur ses sœurs Nicola et Ruth

Liam Payne avait deux fans particuliers dans sa vie : ses sœurs, Nicola et Ruth.

L’ancien membre des One Direction, décédé le 16 octobre après être tombé du balcon d’un hôtel, a grandi à Wolverhampton, en Angleterre, avec ses deux frères et sœurs. Né le 29 août 1993, Liam était le plus jeune des trois, mais ils ont tous grandi avec un lien particulier.

« Les frères et sœurs sont vos meilleurs amis pour la vie », a écrit Ruth en légende. Instagram photo des trois frères et sœurs en décembre 2012.

Ruth et Nicola étaient de fervents supporters de la carrière de Liam, ayant assisté à la première du film One Direction : c’est nous à la promotion de son album solo, LP1. Ils ont également continuellement défendu les autres membres du groupe de Liam – Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan – même après la séparation des One Direction en 2016.

Dans un Instagram post pour la Journée nationale des frères et sœurs en avril 2014, Ruth a déclaré qu’elle « s’occuperait de ces deux-là pour toujours ».

Après sa mort subite, la famille a publié une déclaration à plusieurs médias, dont le BBCdisant qu’ils avaient « le cœur brisé ». La déclaration poursuit : « Nous nous soutenons du mieux que nous pouvons en tant que famille et demandons de l’intimité et de l’espace en cette période horrible. »

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les sœurs de Liam Payne, Nicola et Ruth.

Ils ont grandi à Wolverhampton, en Angleterre

Karen Payne, Nicola Payne, Liam Payne, Ruth Payne, Geoff Payne.

Nicolas Payne/Instagram



Les trois frères et sœurs ont grandi à Wolverhampton, en Angleterre, avec leurs parents, Geoff, un monteur (qui assemble ou installe des machines), et Karen, une puéricultrice. La famille n’a pas toujours été sous les projecteurs comme elle le est aujourd’hui ; Même si Liam a eu une « bonne » enfance, « il n’avait pas beaucoup d’argent », a-t-il déclaré au journal britannique : Les temps en novembre 2019.

Dans une interview de septembre 2021 avec Clics RadioLiam s’est souvenu de son enfance, rappelant qu’une de ses sœurs avait une affiche Girls Aloud accrochée dans sa chambre. Cheryl Cole, l’ex-petite amie de Liam et la mère de son enfant, Bear, est une ancienne membre du groupe.

« Je m’en souviens très bien, ça aurait dû être le mien », a-t-il plaisanté.

Les sœurs de Liam sont toutes deux mariées et ont des enfants

Nicolas Payne/Instagram



Les deux sœurs de Liam ont ensuite fondé leur propre famille.

Ruth a épousé Thomas Gibbins en juin 2016 et Liam faisait partie de la fête de mariage. Ils sont devenus parents lorsqu’ils ont accueilli leur fils, Ashton Gibbins, en octobre 2017.

« Nous sommes les plus chanceux de l’avoir avec nous, il apporte un ensemble différent de qualités et de défis à la vie, mais il a fait de moi la maman que j’ai toujours été censée être », a écrit Ruth sur Instagram en octobre 2022.

Pendant ce temps, Nicola a épousé Nick Farnell et a accueilli leur fille, Ffion, en juin 2020.

« Je me sens honorée d’être ta maman chaque jour et parfois je n’arrive toujours pas à croire que cette belle petite fille drôle et effrontée soit à moi !! » Nicolas a écrit sur Instagram en mars 2021.

D’après Nicolas InstagramRuth et Thomas ont demandé à Nicola et Nick d’être les parrains et marraines d’Ashton en mai 2018.

« Bien sûr, nous avons dit oui, ce sera un plaisir et un honneur absolu !! 👶🏻🥂☺️ », Nicola a sous-titré le message.

Ils assistaient régulièrement aux spectacles de Liam

Liam Payne se produit sur scène pendant la première journée du Jingle Bell ball de Capital avec siège à l’O2 Arena de Londres.

Isabel Infantes/PA Images via Getty



Ruth et Nicola assistaient fréquemment aux émissions des One Direction au fil des ans.

«Birmingham night 2. Cette tournée me manquera une fois terminée, c’est ma tournée préférée !! Xx », a écrit Nicola en légende. Instagram collage de la tournée On the Road Again en octobre 2015.

Comme beaucoup d’autres membres, Liam a commencé une carrière solo après la rupture du groupe en 2016. Il sort son premier album solo, intitulé LP1en décembre 2019. Ses sœurs sont restées deux de ses plus grandes supportrices.

« Quelle nuit !!! Je suis tellement fier de @liampayne et ce qu’il a accompli en étant là pour célébrer la sortie de son premier album solo a été l’un des souvenirs les plus spéciaux que je garderai pour toujours !! Nous avons attendu le plus longtemps que cet album sorte et que Liam soit celui qu’il veut être en tant qu’artiste et j’adore ça !! Nicolas a écrit sur Instagram en décembre 2019.

Nicola et Ruth ont continué à soutenir les membres de One Direction après la séparation du groupe.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik et Liam Payne du groupe X-Factor One Direction assistent à la première mondiale du film Harry Potter et les reliques de la mort : partie 1 à l’Odeon Leicester Square le 11 novembre 2010 à Londres, en Angleterre.

Gareth Cattermole/Getty



Même si les One Direction se sont séparés, les sœurs de Liam ont continué à montrer leur soutien aux autres membres du boys band.

Ruth a un moment fort intitulé « Harry LOT » sur elle Instagram qui comprend des images de sa participation à Styles’ Love on Tour en juin 2022 avec sa mère.

« Ma mère et moi avons dit à quel point Harry n’avait jamais changé depuis le jeune effronté de 16 ans que nous avons rencontré il y a toutes ces années ! Merci Harry pour ce spectacle fabuleux ! elle a écrit sur elle Histoires Instagram.

Elle a écrit dans un autre Histoires Instagram post: « Je ne m’attendais pas à être ému (et par émotion, je veux dire pleurer) devant la foule chantant ‘la meilleure chanson de tous les temps’ avant le spectacle et aussi devant les voitures qui passaient après avoir beaucoup chanté sur des chansons 1D, c’était peut-être il y a des années mais nous sont tous toujours de grands fans de 1D.

De plus, Nicola a assisté à l’exposition personnelle d’Horan en août 2024 et a publié des photos sur Instagram avec la légende « @niallhoran super spectacle et foule fabuleuse pour vous voir faire votre truc 💕. »

Nicola et Ruth ont assisté ensemble à la tournée Eras

Liam Payne assiste aux Fashion Awards 2022 au Royal Albert Hall le 5 décembre 2022 à Londres, en Angleterre.

Karwai Tang/WireImage



En août 2024, Ruth et Nicola ont assisté ensemble à la tournée Eras de Taylor Swift au stade Wembley à Londres. Nicolas a écrit sur Instagram qu’ils avaient attendu « ce qui semble être une éternité pour chanter et danser sur des chansons que vous aimez et que vous avez toujours aimées devant une foule de 92 000 personnes !! »

«Le concert de la liste de souhaits est terminé et moi et @roo0990 serons à 100% présents à la prochaine tournée quand cela se produira !!! 🩷❤️🧡💛💚🩵💙💜 », poursuit la légende.

Elles sont toutes les deux mamans de chiens

Liam Payne avec son chien sur Instagram.

Liam Payne/Instagram



En plus d’être les mères d’Ashton et de Ffion, Nicola et Ruth sont également de fières mamans de chiens. Nicola partage fréquemment des photos de son chien, Kingsley, sur les réseaux sociaux, tandis que Ruth publie souvent des articles sur ses deux chiens, Brit et Loki.

En février 2018, Nicola a célébré le premier anniversaire de Kingsley avec une fête dans un hôtel pour chiens local, sous-titrant un Instagram post, « La première fête d’anniversaire de mon petit garçon !!! #kingsley #puppylove. »

Pendant ce temps, Ruth souvent fait référence à Brit, son labrador retriever, comme son « meilleur ami ». Brit et Loki faisaient tous deux partie du mariage de Ruth et Thomas.

« Parce que nous n’aurions pas pu passer cette journée sans tous les membres de notre famille 😊😊😊 », a écrit Ruth sur Instagram en juin 2016.

La famille de Liam a eu le « cœur brisé » suite à sa mort subite

En octobre 2024, Payne a été déclaré mort après être tombé de plusieurs étages du balcon d’un hôtel à Buenos Aires, en Argentine. La police locale a informé PEOPLE qu’une enquête est en cours pour découvrir les détails de la tragédie et qu’une autopsie sera pratiquée.

Après sa mort, la famille a déclaré qu’elle avait le cœur brisé par cette perte, selon un communiqué publié à la BBC.

La déclaration disait : « Liam vivra pour toujours dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse. »