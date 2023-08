Tout sur ses relations – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Lili Reinhart est comédienne.

Elle sort actuellement avec Jack Martin.

Elle est sortie avec elle Riverdale co-vedette Cole Sprouse.

La finale de la série de Riverdale sera diffusé le 23 août 2023.

Lili Reinhart26 ans, est surtout connue pour avoir joué le rôle de Betty Cooper dans The CW’s Riverdale depuis ses débuts en 2017. Alors que les fans de la série se préparent pour la finale de la série, qui doit être diffusée le 23 août, tous les yeux sont rivés sur l’actrice et ses co-stars. Son travail sur l’émission populaire a conduit à une carrière d’actrice réussie qui l’a mise sous les projecteurs à plusieurs reprises au fil des ans.

En plus de sa carrière d’actrice réussie, Lili a attiré l’attention sur sa vie amoureuse. De sortir avec elle Riverdale co-vedette Cole Sprouse sortir avec son petit ami actuel Jack Martin, les diverses relations de la beauté ont été aux yeux du public plus d’une fois. Découvrez-en plus sur sa romance avec Jack et ses précédentes romances avec Cole et plus ci-dessous.

Cole Sprouse

La première romance de Lili qui était sous les projecteurs était celle avec elle Riverdale co-vedette Cole. Ils ont été liés pour la première fois en 2017, la même année que leur série a été créée, mais ont gardé leur vie amoureuse très privée. En 2018, Lili a admis qu’elle n’aimait pas parler de sa vie amoureuse lorsqu’elle faisait la promotion de l’émission et qu’elle ne pensait pas devoir le faire. « Je ne suis pas d’accord pour parler de ma relation », a-t-elle dit Bazar de Harper. « Je ne vais pas vous raconter mon histoire d’amour. Ce n’est tout simplement pas approprié en ce moment.

Bien qu’ils ne veuillent pas discuter publiquement de sa relation avec Cole, les tourtereaux ont fait la une des journaux à plusieurs reprises au fil des ans. Ils ont été photographiés lors de sorties et d’événements, et partageaient parfois de gentils messages les uns sur les autres sur les réseaux sociaux. En 2020, il a été rapporté que Lili et Cole s’étaient séparés, et ce dernier a expliqué à quel point il était « difficile » pour eux de sortir ensemble, puis de rompre en travaillant ensemble, dans une interview sur le Appelle son papa balado en mars 2023.

« C’était vraiment dur. C’était vraiment difficile pour nous deux », a-t-il déclaré. «Je pense que le travail est devenu difficile parce qu’il était difficile de suspendre tout ce que nous ressentions l’un pour l’autre et cela ne nous offrait pas le luxe de la distance pour vraiment surmonter cela. Je sais que nous nous sommes tous les deux fait pas mal de mal là-dedans.

Spencer Neville

Lili était romantiquement liée à l’acteur Spencer Neville peu de temps après sa séparation de Cole. Ils ont été vus se tenir la main alors qu’ils assistaient à Coachella en 2022, et beaucoup se sont demandé à quel point leur relation, s’il y en avait une, était sérieuse. Des sources ont dit E ! Nouvelles qu’ils « se voyaient avec désinvolture » à l’époque, mais quelques mois plus tard, il a été signalé qu’ils s’étaient séparés.

Jack Martin

Lili Reinhart et Jack Martin sont en fait si mignons. Je suis content pour eux🥰🥰 #lilireinhart pic.twitter.com/RLBjh54GFv — 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎✖️✖️//💥⏳🥀🐉 (@giselleb1234) 3 août 2023

Lili et son petit ami actuel, Jack, qui est une star de TikTok, ont déclenché pour la première fois des rumeurs de rencontres en avril 2023. Ils ont été vus «s’embrasser passionnément» à l’extérieur de l’aéroport de LAX le même mois, sur des photos publiées par Page 6. En plus d’être populaire sur les réseaux sociaux, Jack a joué dans un certain nombre de longs métrages, notamment le drame de science-fiction NBC, La Bréa. Il a récemment publié une vidéo TikTok sur la grève SAG-AFTRA et partage régulièrement des vidéos sur tous les types de sujets.

Depuis qu’ils ont été liés pour la première fois, Lili et Jack ont ​​été assez discrets sur leur relation, mais la première a célébré l’anniversaire de ce dernier début août avec quelques adorables messages. « C’est l’anniversaire de mon cow-boy », a-t-elle légendé une photo idiote de son copain avec un chapeau de cow-boy et se penchant dans une voiture par la fenêtre. Elle a suivi avec une photo décontractée de Jack souriant et tenant une pâtisserie au chocolat, qu’elle a sous-titrée, « Je partagerai un pan au chocolat avec vous n’importe quel jour », et une douce photo d’eux deux dans un moment romantique, que l’on peut voir ci-dessus. « Je suis tellement reconnaissante pour la lumière que vous avez apportée dans ma vie. Joyeux anniversaire, Mon petite », a-t-elle écrit sur le cliché amoureux.