Tout sur ses relations et sa 4e femme – Hollywood Life

Tandis que Marc AnthonyLa relation la plus notable de peut être son mariage de 10 ans avec la superstar de la pop Jennifer Lopez, 53 ans, le musicien et acteur de 54 ans a été marié deux autres fois. Il a marché dans l’allée avec l’ancienne Miss Univers Dayanara Torres, 48 ans, en 2000 avant son mariage en 2004 avec Jennifer. Suite à sa séparation avec l’interprète de “On the Floor”, il a épousé le mannequin Shannon De Lima34. Le mariage a duré deux ans.

Bien qu’il ait divorcé trois fois, Marc n’a pas renoncé à l’amour. Le 12 mai 2022, lui et sa petite amie Nadia Ferreira, 23 ans, ont annoncé leurs fiançailles – et le couple a marché dans l’allée à peine 7 mois plus tard, le 28 janvier 2023 ! Alors que certains se demandent peut-être si la quatrième fois est le charme d’Anthony, voici un retour sur ses mariages passés et sa relation avec sa quatrième épouse, la reine du concours.

Dayanara Torres

L’actrice portoricaine, star de télé-réalité et ancienne Miss Univers Dayanara Torres et Marc Anthony ont marché dans l’allée de Las Vegas en 2000. Ils ont accueilli deux enfants ensemble : des garçons Christian et Ryan, nés respectivement en 2001 et 2003. Cristian et Ryan étaient les premiers enfants du couple ensemble, mais Marc a eu deux enfants, Ariana et Chasserauparavant avec son ex-petite amie, Debbie Rosado.

La relation entre Dayanara et Marc a été pleine de hauts et de bas. Par exemple, ils se sont séparés en juillet 2002 mais se sont ensuite réconciliés et ont renouvelé leurs vœux en décembre de la même année, selon Nouvelles de la SCB. Cependant, leur amour a été compté après avoir donné naissance à leur deuxième fils et en 2004, ils ont divorcé après avoir déposé une demande de divorce mutuelle.

Dayanara la regarda et la Homme en feu divorce de l’acteur lors du concours de danse en espagnol d’Univision Mira Quien Baila en 2017. “Le moment le plus difficile de ma vie a définitivement été le divorce”, a-t-elle déclaré les larmes aux yeux, par Personnes. “Cela fait tellement d’années maintenant que quelqu’un peut regarder en arrière et dire:” Vous savez quoi, cela n’avait rien à voir avec moi. “”

Jennifer Lopez

La relation entre Jennifer Lopez et Marc Anthony n’était pas simple non plus. Ils se sont rencontrés en 1998 dans les coulisses de la comédie musicale de Broadway, Le Capman, dans lequel Marc a joué un rôle. Apparemment, certains des premiers mots de Marc à la chanteuse de “Jenny from the Block” étaient qu’il l’épouserait un jour, ce qu’elle a rappelé dans ses mémoires de 2015, L’amour vrai. Cependant, ils ne sont pas sortis ensemble tout de suite. Jennifer a divorcé de son premier mari, Ojani Noa, en 1998. Elle est ensuite sortie avec le rappeur P.Diddyépousa et divorça sa danseuse suppléante Cris Juddet daté et s’est fiancé à Ben Affleckavec qui elle a ravivé son amour en 2021. Ce n’est qu’en 2004 que la prédiction de Marc s’est réalisée et il est sorti puis a rapidement marché dans l’allée avec Jennifer.

Le couple semblait aller fort quand ils ont accueilli des jumeaux Max et Emme en 2008. Cependant, des rumeurs de problèmes ont commencé vers 2009 et certaines impliquaient même l’ex-femme de Marc, Dayanara, car certains ont dit qu’ils se rencontraient. Dayanara n’a pas tardé à dénoncer les commérages. “Il y a beaucoup de mauvaises personnes là-bas”, a-t-elle déclaré El Nuevo Díapar Les gens Espanol. « C’est juste le père de mes enfants. Je ne vais pas gaspiller mon énergie sur ces rumeurs. Deux ans plus tard, cependant, Jennifer et Marc ont annoncé leur séparation, mais n’ont légalement mis fin à leur mariage qu’en 2014.

Jennifer a parlé de sa relation positive avec Marc une poignée de fois depuis leur divorce, et il semble n’y avoir absolument aucun mauvais sang entre les anciens amants. “Marc et moi sommes de très bons amis, nous sommes très solidaires”, a-t-elle déclaré au Huffpost en 2014. “Je pense que c’est ma responsabilité en tant que mère lorsque leur père n’est pas là de leur faire savoir que leur père les aime beaucoup parce c’est le doute qu’ils ont quand il n’est pas là ou qu’ils ne l’ont pas vu. C’est mon travail de le faire de la même manière que c’est son travail quand il est avec eux pour dire: “Maman travaille et elle t’aime.”

De plus, en 2017, alors que Jennifer et Marc étaient en train de créer ensemble un album en espagnol, elle a révélé que la collaboration les avait rapprochés. “Honnêtement, nous serons toujours de bons amis. Je serai toujours là pour lui, il sera toujours là pour moi”, a-t-elle déclaré sur Habitent! Avec Kelly et Ryan. C’est gentil!

Shannon De Lima

Le mannequin vénézuélien Shannon De Lima et Marc Anthony ont marché dans l’allée lors d’une cérémonie intime au complexe Casa de Campo en République dominicaine en 2014. Ils ont commencé à se fréquenter en 2012 après la séparation de Marc de Jennifer et ils ont eu des fiançailles très discrètes. Cependant, après deux ans de mariage, le couple a décidé de quitter, annonçant leur séparation en novembre 2016.

“Marc Anthony est dévasté par sa récente séparation [with Shannon De Lima]», a déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLife.com suite à l’actualité. «Cela fera du divorce le numéro trois pour lui. Il veut faire une pause avec les femmes et sortir ensemble et se concentrer uniquement sur lui-même et être père pour le moment.

Bien que le couple n’ait jamais eu d’enfant ensemble, Shannon avait un fils d’une relation précédente et en 2017, Marc a révélé que Marc restait toujours en contact avec lui. “Quand il a revu Marc, c’était tellement agréable”, a-t-elle déclaré lors d’un épisode d’Univision. Despierta Amériquepar Personnes. « Marc était son père. Dani l’appelle toujours “papa”. Dani a son père, mais Marc sera ‘Papa Marc’ pour toujours. Elle a également confirmé qu’elle et Marc étaient toujours restés en bons termes.

Nadia Ferreira

Marc a certainement fait une pause avec les femmes, mais il n’a jamais abandonné l’amour. Il a fait ses débuts sur le tapis rouge avec sa petite amie, Madu Nicola, aux Billboard Latin Music Awards 2021. Cependant, cette relation a rapidement pris fin car au début de 2022, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Marc et la mannequin et ancienne candidate de Miss Univers Nadia Ferreira sortaient ensemble et ils ont été repérés ensemble lors d’un voyage à Mexico. Ils sont devenus officiels sur Instagram en mars et n’ont jamais hésité à montrer leur amour, partageant fréquemment des clichés les uns des autres et de leur vie quotidienne en ligne. En mai, ils étaient fiancés.

Nadia a annoncé ses fiançailles avec le musicien lauréat d’un Grammy via son histoire Instagram le 12 mai. “Engagement partyyyyy !!! @marcanthony », a-t-elle écrit sur une photo de sa magnifique bague en diamant. Bien qu’on ne sache pas exactement quand leurs fiançailles ont eu lieu, Nadia a probablement dit “Oui” lors de son escapade en Floride avec Marc, où les deux avaient passé du temps ensemble quelques jours avant l’annonce. Avant la nouvelle passionnante, Nadia avait posté sur les réseaux sociaux montrant un toast au champagne avant une nuit de fête sur un yacht de luxe sur les eaux de Miami. Elle portait déjà la bague lors de ces célébrations.

Le couple s’est marié le samedi 28 janvier lors d’une somptueuse cérémonie au Pérez Art Museum Miami lors d’une cérémonie présidée par le maire de Miami, François X. Suarez. L’affaire étoilée a été suivie par les amis proches du couple, y compris l’ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode Victoria Beckhamqui est le mari David Beckham était le meilleur homme. La publication a également révélé que la mariée portait une robe de Galia Lahav et le marié a opté pour un look de Christian Dior‘s Mens Line.

