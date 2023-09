Tout sur ses parents et ses frères et sœurs – Hollywood Life

Continuez à lire pour en savoir plus sur la famille d’Alix.

Les parents d’Alix

Le père d’Alix, Thomas «TJ »Earle, possède une entreprise de construction très prospère et était mariée à sa mère Alisa Earle, avant de divorcer alors qu’Alix était en troisième année. Il s’est remarié depuis Ashley Earle, anciennement connue sous le nom d’Ashley Dupré. Bien que ses parents ne soient pas ensemble et que son père soit remarié, ils sont tous restés amicaux. Alix a partagé dans ses TikToks que toute sa famille est très proche et qu’ils passent souvent du temps ensemble.

Les gens se sont intéressés à la famille de la star des réseaux sociaux, en raison d’un précédent scandale impliquant sa belle-mère. Ashley était l’ancienne escorte du gouverneur de New York de l’époque, Eliot Spitzer. « [We’re] très proche, et nous sommes arrivés à un si bon point. Quoi qu’il soit arrivé dans le passé, nous l’avons tous surmonté en tant que famille. Alix a dit Elle, impliquant Ashley.

Elle a poursuivi : « Une fois, j’étais bouleversée par quelque chose qui me concernait et j’ai appelé mon père. Il m’a dit : ‘Tu devrais vraiment en parler à Ashley.’ Elle a déjà traité de cela dans les médias. Cela nous a rapprochés parce qu’elle est capable de me guider à travers cela.

Les frères et sœurs d’Alix

Alix a une sœur cadette, Ashtin Earle, qui est étudiant à l’Université de Tulane. Suite à la renommée d’Alix, Ashton a également commencé à se forger une audience sur TikTok, avec 270 000 abonnés et plus.

Elle a également trois demi-frères et sœurs, Izabel Earle, Penelope Earle et Thomas James Earle II. Elle présente souvent ses adorables frères et sœurs plus jeunes dans ses vidéos TikTok, permettant à ses fans de tomber amoureux d’eux. Plus récemment, Alix a partagé une vidéo de ses frères et sœurs à la foire avec la légende « Évaluation de la famille Earle à la foire », chaque frère essayant de jouer à un jeu. Elle a également récemment partagé qu’Izabel lui offrait un soin du visage à la maison – tellement mignon !

Même si Alix adore publier du contenu sur sa famille, elle reconnaît également les limites. «Je veux dire, je partage beaucoup. Évidemment, les conversations avec mes amis et mes relations, et avec ma famille, tout cela est privé », a déclaré l’influenceur. Elle.