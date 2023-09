Tout sur ses enfants, son mari et ses parents – Hollywood Life

Crédit d’image : ALFONSO CATALANO/Shutterstock

Kerry Washington est une actrice lauréate d’un Emmy, connue pour ses rôles dans « Scandal », « Django Unchained » et bien plus encore.

Kerry est née dans le Bronx de ses parents Valérie et Earl Washington.

Elle est mariée à Nnamdi Asomugha depuis 2013 et ils ont deux enfants.

Kerry Washington est une actrice appréciée depuis des décennies. Depuis les débuts de carrière dans des films comme Elle me déteste à ses performances acclamées par la critique sur Scandale pour sortir des films comme Django Unchained, Kerry, 46 ans, est une grande star du grand et du petit écran.

Kerry a parlé de sa vie personnelle et de sa carrière dans ses mémoires détaillées. Plus épais que l’eau, qui est sorti mardi 26 septembre 2023. Dans le livre, elle parle de sa famille, avec notamment quelques révélations qui l’ont surprise. Avec la sortie de son nouveau livre, HollywoodVie a compilé ici tous les détails que vous devez savoir sur ses parents, son mari et ses enfants !

Valérie Washington

Kerry est née de ses parents Valérie et Comte Washington en 1977. Sa mère était professeur d’université et enseignait l’éducation. Elle a également été enseignante au primaire et a enseigné au Lehman College, selon Nouvelles de Norwood. Valérie était l’invitée de sa fille Rue dans laquelle tu as grandi série pour discuter de son éducation dans le Bronx en janvier 2022.

Même si Kerry a bien réussi dans le métier d’actrice, elle a déjà révélé que sa mère lui avait demandé de poursuivre une carrière plus stable. «Elle voulait vraiment, vraiment que j’aille à la faculté de droit», a-t-elle déclaré. Personnes en 2020. « Oh mon Dieu, c’est ce qu’elle m’a supplié de faire. Elle me disait : « Les plaidoiries finales sont comme des monologues. »

Comte Washington

Le père de Kerry, Earl, était courtier immobilier lorsqu’elle grandissait. Comme sa mère, il est également apparu dans certaines de ses vidéos amusantes sur les réseaux sociaux. L’actrice a parlé de l’une des révélations les plus choquantes sur son père dans son nouveau livre. Elle a révélé qu’elle avait appris qu’elle avait été conçue avec l’aide d’un donneur de sperme et qu’Earl n’était pas son père biologique. Elle a révélé que ses parents lui avaient dit en 2018, alors qu’elle prévoyait d’apparaître dans l’émission PBS. Trouver vos racines. « Cela a vraiment bouleversé mon monde », a-t-elle déclaré Personnes. « Je ne savais pas quelle était mon histoire, mais je jouais le personnage secondaire de leur histoire. »

Kerry a également révélé que lorsqu’elle était plus jeune, ses parents avaient également l’habitude de se disputer énormément, ce qui lui causait des crises de panique. « J’étais étourdi de terreur, il n’y avait plus de sol sous moi ; c’était fou, sans fin. Et triste », a-t-elle écrit dans Plus épais que l’eau.

Nnamdi Asomugha

Kerry a épousé son mari Nnamdi Asomugha en 2013. Nnamdi est un ancien footballeur devenu acteur. Il est apparu dans des films comme La bonne infirmière et Hauteurs de la Couronne. Les deux hommes ont échangé leurs vœux lors d’une cérémonie privée dans l’Idaho en 2013. Elle était très petite et tenue à l’écart des projecteurs. Elle a plaisanté sur le caractère secret de son 10e anniversaire dans une interview avec Animation ce soir. « Tu te souviens à quel point mon mariage était secret ? Comme c’était privé et secret. C’est comme ça que se déroulera cet anniversaire aussi », a-t-elle plaisanté.

Bien qu’ils gardent les choses privées, les deux hommes ont parfois révélé certains détails de leur vie familiale et ils ont fait des apparitions ensemble sur le tapis rouge. Nnamdi a révélé qu’il envisageait de travailler ensemble dans une interview en 2017 avec Salon de la vanité. « Nous produirions probablement avant de jouer, je pense », a-t-il déclaré.

Isabelle Amarchi Asomugha

Kerry a donné naissance à son premier enfant, Isabelle, 9, en avril 2014. Le Rayon La star a révélé que sa fille la rejoignait souvent au travail et qu’elle était reconnaissante de pouvoir passer beaucoup de temps avec elle sur le plateau. « Je suis vraiment chanceuse parce que ma fille travaille souvent avec moi, donc c’est vraiment amusant et merveilleux », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soir en 2015. « Elle apporte beaucoup de joie partout où elle est donc c’est amusant de l’avoir avec elle. »

L’actrice a expliqué ouvertement comment le fait d’être mère d’une fille a influencé sa façon de voir le monde. « Je pense qu’être une ‘fille-maman’ vous fait réfléchir à ces problèmes d’une manière différente », a-t-elle déclaré. ET en 2022. « Ils me donnent juste envie de faire plus et mieux et d’être là pour eux. »

Bien avant d’accueillir sa première fille, Kerry a révélé dans ses mémoires qu’elle avait subi un avortement au début de sa carrière. Elle a déclaré qu’à l’époque, elle avait utilisé un faux nom pour préserver son intimité. « Nous sommes à un moment où il est vraiment important de dire la vérité sur nos choix en matière de reproduction, car certains de ces choix nous sont retirés », a-t-elle déclaré.

Caleb Kelechi Asomugha

Kerry et Nnamdi ont accueilli leur fils, Caleb, 6, en octobre 2016. Alors que la famille reste pour l’essentiel privée, le Scandale un ancien a expliqué à quel point ils aiment tous rester actifs. «J’adore m’entraîner. C’est vraiment important pour moi ; cela fait partie de la culture de ma famille. Mon mari était un athlète professionnel, alors nous faisons de la randonnée, nous nageons et nous sommes très actifs », a-t-elle déclaré. Séduire en 2017.

Anaiya Asomugha

Outre ses deux enfants biologiques, Kerry est également la belle-mère de la fille de Nnamdi. Anaiya, 17 ans, d’une relation antérieure. Nnamdi a eu sa fille aînée en 2005, issue d’une relation antérieure, mais il est clair que Kerry la considère toujours comme la sienne. Lors d’une apparition en 2018 sur Aujourd’hui, » elle a corrigé un présentateur lorsqu’il l’a qualifiée de « mère de deux enfants ». Elle a montré que sa relation avec sa belle-fille est très importante pour elle lorsqu’elle a déclaré : « Je suis mère de trois enfants ».