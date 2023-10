Tout sur ses deux enfants Nate et Erin – Hollywood Life

Crédit d’image : Sachyn Mital/Shutterstock

Bob Odenkirk est un scénariste et acteur de comédie, surtout connu pour « Mr. Show’ et ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul’.

Il est marié à Naomi Yomtov depuis 1997.

Ils ont deux enfants : Nate et Erin.

Bob Odenkirk s’est inspiré de ses enfants pour son nouveau livre de poésie « Zilot and Other Important Rhymes ».

Bob Odenkirk a été l’une des personnes les plus prolifiques du show business. Débutant sa carrière dans les années 80, Bob a écrit pour des émissions télévisées comiques emblématiques comme Saturday Night Live et Monsieur Show, dans lequel il a également joué. Il a écrit pour un certain nombre d’émissions de fin de soirée, mais peut-être que sa plus grande pause d’acteur est survenue lorsqu’il a rejoint le casting de Briser le mauvais en 2009, ce qui a conduit à son émission dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il a reçu de nombreuses nominations aux Emmy Awards pour son travail devant et derrière la caméra, mais il a gagné deux fois pour ses écrits sur SNL et Le spectacle Ben Stiller.

Tout au long de sa carrière, Bob a eu sa femme Naomi Yomtov De son coté. Il a épousé le producteur en 1997. Le couple est parent aimant de deux enfants. Nat, 24, et Érin, 22. Bob a été très honnête sur la façon dont ses enfants l’ont inspiré tout au long de sa carrière. Il a révélé que ses enfants ont joué un rôle majeur dans sa décision d’assumer son rôle emblématique dans Briser le mauvais dans une interview en 2022 avec Le Washington Post. «Leurs amis l’avaient regardé. Ils savaient que c’était une bonne série que les gens aimaient bien, et ils voulaient que je le fasse. Ils m’ont parlé ce jour-là et je les ai crus lorsqu’ils m’ont dit qu’ils aideraient à la maison et que tout irait bien. Alors j’ai tenté ma chance », a-t-il déclaré.

Plus récemment, Bob a révélé que ses enfants l’avaient inspiré pour son nouveau livre. Zilot et autres comptines importantes, basé sur un jeu auquel ils jouaient quand ils étaient plus jeunes en écrivant des poèmes ensemble. « Je voulais vraiment qu’ils en fassent partie. Alors j’écrivais une ligne, ils écrivaient une ligne, puis nous la terminions ensemble. Ou je les laissais commencer le poème, et ensuite nous essayions de trouver un moyen de le terminer », a-t-il déclaré. Personnes. Le livre est sorti le 10 octobre 2023.

Découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur les deux enfants de Bob.

Nate Odenkirk

Bob et Naomi ont accueilli leur fils Nate en 1998. L’aîné du couple a été clairement influencé par son père, suivant ses traces de comédien et poursuivant une carrière d’écrivain et d’interprète. Nate a contribué à des pièces d’humour à des tonnes de médias, notamment Le new yorker, mais aussi Enquêteur et Génie de Chicago. Il anime également le podcast hebdomadaire Très bien, c’est l’heure des nouvelles.

Outre ses écrits, Nate s’est également penché un peu sur la performance. Il a montré qu’il faisait de la comédie stand-up sur son Instagram. Il a également fait quelques apparitions d’acteur dans des projets comme Bonjour c’est Hobert et Melvin va dîner, par IMDb.

Erin Odenkirk

Naomi et Bob ont eu leur fille Erin en 2000. Nate a également partagé quelques photos de famille, notamment avec sa sœur, sur Instagram. Même si elle semble un peu plus privée que son père et son frère, elle est également très créative. Elle est artiste visuelle et possède un site Web sur lequel elle partage certaines de ses différentes œuvres, notamment des dessins et des peintures. Elle a étudié les études critiques et visuelles au Pratt Institute de Brooklyn.

Même si elle a peut-être orienté sa carrière dans une direction différente, Erin a quand même pu collaborer avec son père sur le livre. Zilot et autres rimes importantes en tant qu’illustrateur. Elle a annoncé qu’elle avait travaillé avec Bob sur le projet sur son Instagram. « Sa confiance en moi était vraiment importante pour le projet », a-t-elle déclaré. Personnes à propos de travailler avec son père. « Cela a commencé lorsqu’il écrivait principalement des poèmes, et nous avons fini par les étudier entièrement ensemble. Et j’ai vraiment l’impression que nous sommes une bonne équipe pour ça.

Zilot et autres comptines importantes est sorti le 10 octobre 2023. Bob et Erin étaient des invités sur La vue ensemble pour discuter du livre et de ce que c’était de travailler ensemble. Erin a expliqué qu’ils avaient commencé à rédiger le livre après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2020 et qu’elle était toujours coincée à la maison en raison de la pandémie de COVID-19. « Il est venu frapper à ma porte et il m’a dit : « J’ai ce projet. Tu devrais l’essayer. Tu doit l’essayer. Je suis ton père. Nous le faisons », a-t-elle déclaré. « Nous en sommes tellement fiers. »

Erin a expliqué qu’elle était très heureuse de pouvoir collaborer avec son père tout au long de la pandémie. « C’était bon. C’était génial, en fin de compte, d’avoir cette époque qui était si peu réglementée et où rien ne se passait, et ensuite, d’avoir cette « tâche » que je faisais tous les jours et la personne que je devais en faire était dans la cuisine. , et je pourrais en parler tout de suite », a-t-elle déclaré.