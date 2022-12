Tout sur ses célèbres maman et papa – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Laura Dern est une actrice oscarisée, connue pour des films comme “Jurassic Park”.

Ses parents sont Bruce Dern et Diane Ladd, qui sont tous deux des acteurs acclamés.

Bruce et Diane ont divorcé en 1969 et se sont tous deux remariés.

Laura Dern est l’une des actrices les plus célèbres de tous les temps. Mis à part des rôles non crédités au début des années 70, elle a commencé à jouer régulièrement en 1980, et elle est apparue dans un large éventail de films acclamés par la critique et de superproductions populaires, notamment des premiers succès comme Velours bleu en 1986 et parc jurassique en 1993. Depuis lors, elle est apparue dans de nombreux autres films et a même remporté un Oscar pour son rôle dans 2019 Histoire de mariage.

Alors que Laura, 55 ans, est une star bien-aimée depuis des décennies, elle a en fait de nombreux membres de sa famille qui ont travaillé dans l’industrie du divertissement sous diverses formes. Ses parents Bruce Dern et Diane Ladd sont tous deux acteurs, et elle a aussi des parents qui ont été en politique, des hommes d’affaires très prospères et des écrivains. Les trois acteurs ont des étoiles sur le Hollywood Walk Of Fame à proximité les unes des autres. Laura, qui est elle-même mère de deux enfants, a expliqué à quel point elle était heureuse que ses parents soient tous les deux des artistes dans une interview de 2014 avec Le gardien. «Mes parents, Dianne Ladd et Bruce Dern, sont si réels; ils sont tellement qui ils sont. Les années 70, quand j’étais enfant, ont été leur période de grand succès. Mais il n’y avait pas de caméras qui vous suivaient à travers le marché ou de paparazzi à votre école », a-t-elle déclaré. “Ils voulaient jouer des gens compliqués et ils ne se souciaient de rien d’autre, comme les trucs glam.”

L’actrice célèbre souvent ses parents et montre des photos avec eux sur son profil Instagram. En savoir plus sur les deux parents de Laura ici!

Bruce Dern

Le père de Laura s’est marié une fois avant de sortir avec Diane. Bruce, 86 ans, a été brièvement marié à Marie Aube Pierce de 1957 à 1959, avant d’épouser Diane en 1960. La première fille du couple est décédée à 18 mois. Au moment où Laura est née en 1967, il était un acteur établi, avec des rôles dans une variété d’émissions de télévision, comme Stoney Burke, où il est apparu dans 17 épisodes. Il avait également fait du cinéma, notamment dans des films comme Rivière sauvage et Chut… Chut, douce Charlotte.

Depuis les années 60, Bruce est apparu dans un large éventail de films où il a été acclamé par la critique, y compris celui de 1974. Gatsby le magnifique, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. Ses performances en 1978 Rentrer à la maison et 2013 Nebraska lui a valu des nominations aux Golden Globe et aux Oscars. Bruce et Diana ont divorcé en 1969 et se sont remariés Andréa Beckett cette même année !

Laura a parlé de se rapprocher de son père en vieillissant. Elle a révélé que lorsqu’elle était plus jeune, elle avait l’impression que son père était un peu incertain en tant que parent dans une interview de 2013 avec Marc Maron sur le WTF podcast. “Je pense qu’il ne savait pas vraiment quoi faire avec une petite personne, comme vous pouvez l’imaginer”, a-t-elle expliqué. Elle a également plaisanté sur la façon dont le père d’un playdate l’a confrontée à propos d’un personnage que son père a joué et qui a tué Jean Wayne dans un 2013 Vautour entretien.

Mis à part les dates de jeu maladroites, elle a révélé ce qu’elle avait appris de son père dans cette interview. « Pour rester fidèle à ce qui est bon pour vous. Restez fidèle à votre propre voix et ne vous souciez pas d’avoir besoin d’être aimé ou de ce que les autres pensent. Gardez les yeux sur votre propre papier », a-t-elle dit à propos de ce qu’elle a appris en tant qu’actrice.

Diane Ladd

Comme Bruce, Diane, 83 ans, s’était également imposée comme actrice avec une variété de rôles au cinéma et à la télévision à la fin des années 1950 et 1960 avant la naissance de Laura. Au fil des ans, Diane est apparue dans un certain nombre de films à succès comme quartier chinois (1974) et Les vacances de Noël de National Lampoon (1989), et elle a reçu des nominations aux Oscars pour des rôles dans Alice ne vit plus ici (1974), Coeur sauvage (1990), et Rambling Rose (1991).

Alors que Diane a été ouverte sur la façon dont elle a initialement découragé Laura de poursuivre une carrière d’actrice, les deux premiers rôles non crédités de Laura étaient dans les films de sa mère. Alice et 1973 Éclair blanc. Même si Laura a passé beaucoup de temps avec son père lorsqu’elle était enfant, l’actrice a expliqué que sa mère était la principale soignante dans le WTF entretien. “J’ai définitivement été élevée par ma mère et ma grand-mère”, a-t-elle déclaré. Après la séparation de Diane et Bruce, elle s’est remariée Guillaume Shea de 1969 à 1976 et Robert Hunter en 1999.

La paire mère-fille a partagé la vedette dans la série télévisée Éclairé, qui s’est déroulé de 2011 à 2013. Laura a déclaré que certaines personnes ne réalisaient pas qu’elles n’étaient pas seulement une mère et une fille à la télévision, mais aussi dans la vraie vie. “J’ai eu tellement de gens qui sont venus vers moi, ne sachant pas vraiment que nous sommes mère et fille, et c’est incroyable qu’il y ait des gens qui sont fans de la série qui ne le savent pas et qui apprécient autant la relation, ” dit-elle dans un Nouvelles de la SCB entretien.

Les deux actrices sont apparues dans un certain nombre de projets différents ensemble, y compris Rambling Rose, sauvage dans l’âme, et Citoyenne Ruth. De même, Diane était ravie de se mettre au travail aux côtés de sa fille dans l’émission. “Travailler avec quelqu’un que vous aimez est une bonne chose”, a-t-elle déclaré. Nouvelles de CBS.

