Tout sur ses 7 petits-enfants – Hollywood Life

Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Goldie Hawn est une actrice connue pour des projets comme “The First Wives Club”.

Elle a été mariée deux fois et a trois enfants.

Elle a sept petits-enfants entre ses enfants.

Goldie Hawn est un incontournable d’Hollywood depuis des décennies ! Après avoir fait ses débuts dans la série de sketchs comiques Le rire de Rowan et Martinelle est devenue un nom familier et elle a joué de nombreux autres rôles majeurs, comme lorsqu’elle a joué dans le film de 1980 Soldat Benjamin et a été nominé pour un Academy Award. Goldie, 77 ans, a depuis poursuivi d’autres projets adorés comme Le club des premières femmes et plus récemment Les Chroniques de Noël films.

Tout au long de sa carrière, Goldie a été mariée deux fois : d’abord pour Gus Trikonis de 1969 à 1976 puis à Bill Hudson de 1976 à 1982. Après son deuxième divorce, elle a commencé à sortir avec une autre star de cinéma Kurt Russel, et le couple est ensemble depuis. Elle a eu deux enfants de son mariage avec Bill, et elle a un fils de sa relation avec Kurt, 71 ans. Tous ses enfants ont leurs propres bébés, faisant de Goldie une grand-mère de 7 beaux enfants. En savoir plus sur chacun d’eux ici!

Ryder Robinson

La fille unique et l’enfant du milieu de Goldie Kate Hudson (née en 1979) lui a donné son premier petit-enfant lorsqu’elle a donné naissance à Ryder Robinson, 18, en janvier 2004. A l’époque, le Presque connu l’actrice était mariée au rockeur de Black Crowes Chris Robinson. Le couple s’est séparé en 2007, mais ils partagent toujours leur fils. Issu d’une famille célèbre, Ryder a clairement un don pour le divertissement. Comme son père, il est aussi guitariste, et il peut définitivement déchiqueter.

Kate a partagé des vidéos du petit-fils de Goldie jouant de la guitare avec son jeune frère. Il a également partagé de nombreuses photos de lui sur son Instagram, de lui jouant avec son groupe The Codependence. Il a également lancé une marque de streetwear avec des amis en 2020, appelée Oddball Clothing, à laquelle il s’est lié sur son Instagram.

Wilder Brooks Hudson

Le fils aîné de Goldie Olivier est né en septembre 1976. Il a épousé une autre actrice et ancienne gagnante de Miss Teen USA Erinn Bartlett en 2006. Ils ont accueilli leur premier fils Plus sauvage, 15, en août 2007. Le papa a montré qu’il aimait s’amuser avec sa famille, en lançant même un podcast avec sa femme appelé Inconsciemment couplé. Il a partagé en plaisantant des photos des petits déjeuners de ses enfants sur Instagram, demandant à ses abonnés de deviner quel repas correspond à l’enfant.

Lorsque Wilder a célébré son 15e anniversaire, Oliver a partagé une série de photos de son fils aîné et a écrit une légende sincère sur le fait de le voir grandir. “!! Je ne peux pas dire si tu te sens plus vieux ou si je me sens plus vieux de toute façon si tu as besoin de moi je serai en thérapie.. Je t’aime gamin ! Vous êtes vraiment unique en son genre.. PS – Wilder, s’il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi pour avoir publié des articles sur vous.. tout ira bien », a-t-il écrit.

Bodhi Hawn Hudson

Oliver a accueilli son deuxième fils Bodhi, 12, en 2010. Goldie était clairement une fière grand-mère le jour de la naissance de Bodhi, car elle tweeté ses félicitations à son fils et à sa femme. “Hourra! Bébé GARÇON né de mon fils Oliver et de sa belle épouse Erinn AUJOURD’HUI Si heureux ! Une nouvelle vie! Je suis Dancin ma danse heureuse ! elle a écrit.

Bien qu’il semble qu’Erinn et Oliver aient pour la plupart gardé leurs enfants à l’écart des projecteurs, ils l’ont fait venir en tant qu’invité sur leur podcast en octobre 2022. Règles d’engagement La star a partagé une photo hilarante de son fils éteignant l’appareil photo tout en tenant un jouet pour annoncer l’épisode et a promis toutes sortes de potins au collège. « Si vous êtes curieux de connaître [behind the scenes] de 7e année ne manquez pas ça!” il a plaisanté.

Avec trois petits à lui, Oliver a félicité sa mère et son beau-père pour leurs compétences en tant que grands-parents. “Mes parents sont des grands-parents incroyables”, a-t-il déclaré Nous hebdomadaire en avril 2021. «Nous sommes une famille très soudée. Nous vivons tous très proches les uns des autres. … Ce sont des gens incroyables, des grands-parents incroyables, des parents incroyables.

Bingham-Bellamy

Après que Kate se soit séparée de Chris, elle a commencé à sortir avec un autre rockeur : le leader de Muse Mat Bellamy. Le couple a commencé à se fréquenter en 2010 et a accueilli leur fils Bingham, 11, en 2011. Alors que son père est chanteur et guitariste, Bingham partage clairement son amour pour la musique, jouer de la batterie et se balancer avec son frère.

Même si Matt et Kate se sont séparés en 2014, elle a montré qu’elle avait toujours de l’amour pour lui en tant que coparentalité dans une interview de mars 2021 avec Santé des femmes. “Une chose que Matt m’a dite, que j’ai adorée, c’est:” Je veux juste m’assurer que Bing a l’impression qu’il gagne quelque chose, pas qu’il perd quelque chose “”, a-t-elle déclaré à propos du partage de leur fils pendant la pandémie. Même si lui et Kate se sont séparés, Matt est clairement une figure paternelle aimante pour les enfants de Kate qu’il ne partage pas avec elle. Il a adoré le groupe du petit-fils aîné de Goldie avant de partir à l’université dans une publication Instagram. « Il part à NYU la semaine prochaine, je n’arrive pas à y croire. Très fier de mon garçon ! il a écrit.

Río Hudson

Oliver et sa femme ont accueilli leur plus jeune enfant et fille unique Río, 9, en 2013. Le Aller grec star est clairement un papa aimant pour sa petite fille. Lorsqu’elle a célébré son neuvième anniversaire, il a partagé une photo d’eux deux dans des tenues rouges, blanches et bleues. “Ma coccinelle citron a eu 9 ans aujourd’hui ! Mon partenaire de plaisir ! Elle est intrépide et a confiance en qui elle est.. ne peut pas vraiment demander beaucoup plus ! Mais quand les garçons commenceront à venir, elle ne m’aimera plus”, a-t-il plaisanté dans la légende Instagram.

Oliver a également plaisanté sur le fait d’embarrasser sa fille dans une interview de septembre 2022 avec Personnes. «Je suis dans le Colorado maintenant et nous allons tout le temps au Two Rivers Cafe. Ma fille Rio [age 9] était déjà assis, et j’ai dansé jusqu’à la table, et elle est comme ‘Daaaad.’ Elle peut être très gênée », a-t-il déclaré au point de vente.

Rani Rose Hudson Fujikawa

Après la séparation de Kate et Matt, elle a commencé à sortir avec un musicien Danny Fujikawa en 2016. Ils ont accueilli leur première fille Rani, 4, en octobre 2018. Le couple s’est fiancé en septembre 2021. Kate partage régulièrement d’adorables photos et vidéos de sa fille sur ses réseaux sociaux.

Goldie et Kurt ont montré qu’ils adoraient s’amuser avec leurs petits-enfants, comme lorsqu’ils se sont déguisés pour le quatrième anniversaire de Rani. Comme c’était sur le thème de la princesse et que leur petite-fille était habillée en princesse, le couple s’est habillé en roi et en reine. L’actrice a écrit un doux message à sa petite-fille sur Instagram. “Joyeux 4ème anniversaire notre précieuse Rani Rose. Tu es la vraie reine ! elle a écrit. « J’emmènerai la Dame d’honneur tous les jours tant que le prince sera toujours à mes côtés ! NOUS T’AIMONS!”

Mon pote Prine Russell

Goldie a eu son unique enfant avec Kurt Russell Wyatt, 36 ans, en 1986. Le faucon et le soldat de l’hiver la star a épousé sa deuxième femme Meredith Hagner en 2019, et le couple a accueilli leur premier enfant, un fils en mars 2021. L’actrice a partagé une série de photos de Vogue annonçant que leur bébé est né sur son Instagram. “VOGUE, BÉBÉ! Et juste après ces photos nous AVONS EU UN BÉBÉ, BÉBÉ ! numéro d’avril de Magazine Vogue dans notre camionnette, Carnella, dans laquelle nous avons vécu pendant une grande partie de ma grossesse. 2 semaines après la prise de ces photos, nous avons accueilli le paradis Mon pote Prine Russell dans le monde! Ce n’était rien de moins que de la magie », a-t-elle écrit.