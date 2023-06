Tout sur ses 6 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Busta Rhymes est un rappeur acclamé par la critique, célébré à la fois pour son travail original et ses collaborations avec A Tribe Called Quest.

Busta est papa de six enfants : trois fils et trois filles.

Il a amené cinq de ses enfants sur le tapis rouge des BET Awards.

Busta Rimes est l’un des artistes hip-hop les plus respectés de tous les temps. Il a été célébré pour ses capacités de rappeur et il a joué un rôle dans une série d’albums et de chansons classiques depuis son apparition sur la scène musicale dans les années 80. Né Trevor George Smith Jr., 51, Busta a sorti lui-même des tonnes de chansons classiques comme « Put Your Hands Where My Eyes Could See » ou « Break Ya Neck », mais il a également sorti des couplets aux côtés d’autres grands noms du rap, comme A Tribe Called Quest et le Notorious BIG

En plus de la musique, Busta est aussi un papa aimant. Il a pu partager un moment spécial avec la plupart de ses enfants lorsqu’ils l’ont rejoint sur le tapis rouge des BET Awards le dimanche 25 juin 2023. Busta a célébré l’opportunité de partager ce moment avec ses enfants sur son Instagram. « L’HÉRITAGE BÉNI DONT JE SUIS LE PLUS FIER… MES BEAUX ENFANTS, LES JEUNES ROIS ET REINES ET MES FRÈRES », a-t-il écrit. « FAMILLE POUR LA VIE ET ​​AU-DELÀ! »

Mis à part l’apparition sur le tapis rouge, il garde surtout sa vie personnelle à l’abri des projecteurs, mais il est père de six enfants adultes. En savoir plus sur tous ses enfants ici.

T’ziah Wood-Smith

T’ziah Wood-Smith, 30 ans, est l’aîné de Busta. Alors que son père est l’un des rappeurs les plus respectés de tous les temps, T’ziah a apparemment pris une direction très différente. Il a étudié le marketing à l’Université Quinnipiac, où il était membre de la fraternité Kappa Alpha Psi, selon son LinkedIn. Il travaille actuellement en tant que professionnel des services financiers pour New York Life Securities.

Bien qu’il ne poursuive peut-être pas une carrière de rappeur, T’ziah s’est essayé à l’industrie de la musique. Il était consultant A&R pour Roc Nation, et il était également directeur de la route et assistant de son père. Lorsque Busta a fêté ses 50 ans, il lui a également écrit un doux hommage sur Instagram. « Remerciant le plus haut de vous avoir permis d’en voir 50. La nuit dernière a été vraiment une nuit incroyable et ce fut un plaisir de vous voir entouré d’amour et de recevoir vos fleurs par des amis proches et votre famille ! » il a écrit.

Mariah Smith

de Busta la fille aînée est Mariah Smith, 25. Bien qu’elle soit beaucoup plus privée que certains de ses frères et sœurs, elle a une page Facebook publique, où elle a partagé quelques photos d’elle avec sa famille. Ses médias sociaux indiquent qu’elle a étudié la finance à l’Université du sud du New Hampshire et qu’elle travaille actuellement pour la société CX Concentrix.

T’Khi Wood-Smith

Busta a accueilli son troisième enfant en 1999, lorsque T’Khi, 24 ans, est né. T’Khi a étudié à l’Université Pace, où il a également joué dans l’équipe de football en tant que demi défensif. Il a obtenu son diplôme en mai 2023, et son frère aîné a écrit un beau message pour le féliciter sur Instagram. « Je suis très fier de vos réalisations et je suis très fier de vous ! Je t’aime plus que je ne peux le mettre en mots ! À plus de réalisations et de bénédictions ! » il a écrit.

Cacie Smith

La deuxième fille de Busta Cacie, 24 ans, a également touché à l’industrie du divertissement, mais elle est entrée dans un rôle très différent de celui de son père. Elle est mannequin et influente sur les réseaux sociaux, et elle partage souvent ses looks incroyables sur sa page Instagram. Sa biographie Insta indique également qu’elle réside actuellement à Los Angeles.

Trillian Wood-Smith

Comme sa sœur aînée, trillien, 22 ans, est également un influenceur, et il a montré qu’il s’intéressait beaucoup à un certain nombre de domaines différents. Il anime le podcast Le dernier verre, organise des événements avec Breadwinners Entertainment, possède une marque de vêtements Loner et une fondation à but non lucratif To Build A Black Nation, selon sa biographie Instagram. Sa biographie indique également que son frère aîné T’ziah est son manager. Il partage souvent des aperçus de son style de vie somptueux sur les réseaux sociaux. Il a également indiqué qu’il était étudiant à l’Université Lincoln en Pennsylvanie dans certains de ses messages.

Miracle Smith

La troisième fille de Busta Miracle Smith, 17 ans, est né en 2006. En tant que plus jeune enfant, on ne sait pas grand-chose de Miracle.

