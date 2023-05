Tout sur ses 3 mariages – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Jacklyn Zeman était une star de feuilleton qui est apparue dans « General Hospital » pendant plus de 40 ans.

Elle s’est mariée trois fois et a eu deux enfants de son troisième mariage.

Jacklyn est décédé le 10 mai 2023, après une courte bataille contre le cancer.

Jacklyn Zeman était une star de feuilleton populaire, qui a diverti les fans pendant des décennies en tant que l’une des stars de Hôpital général. Elle est apparue dans plus de 800 épisodes de l’agrafe de jour, et elle a même reçu des nominations pour les Daytime Emmy Awards pour son rôle dans la série. Jacklyn est décédé à 70 ans, après une courte bataille contre le cancer, le mercredi 10 mai, par ABC Nouvelles.

Au cours de sa vie, Jacklyn a eu trois hommes qu’elle a épousés au fil des ans. Elle a également eu deux filles Cassidy et Lacé avec son troisième mari Glenn Gordon. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur tous les conjoints de la star décédée ici.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Murray Kaufmann

Le premier mari de Jacklyn était aussi son époux le plus public. Elle s’est mariée avec Murray Kaufmann en 1979. Murray était un DJ, connu professionnellement sous le nom de « Murray The K », qui a été incroyablement influent de la fin des années 50 jusqu’aux années 1980. Murray était connu pour embrasser le rock and roll, et plus particulièrement les Beatles. En tant qu’adopteur précoce de la Beatlemania, il était l’une des nombreuses personnes à avoir gagné le surnom de « The Fifth Beatle » car il était un ami du groupe.

Alors que Murray était à l’origine basé à New York, il a déménagé sur la côte ouest quand lui et Jackie se sont mariés, par Nouvelles MTV. Malheureusement, le mariage du couple n’a pas fonctionné et ils ont divorcé en 1981. Murray est décédé d’un cancer à 60 ans en 1982.

Steve Gribbin

Jacklyn s’est marié avec Steve Gribbin en 1985. Bien que l’on ne sache pas grand-chose de son deuxième mariage, ce fut le plus court de ses trois mariages, le couple divorçant l’année suivante. Peu d’autres détails sont disponibles sur Steve et leur relation.

Plus Nouvelles des célébrités

Glenn Gorden

Jacklyn s’est marié une fois de plus en février 1988 (le jour de la Saint-Valentin) avec Glenn Gordon. Le mariage a duré le plus longtemps et le couple en a eu deux filles. Jacklyn a donné naissance à Cassidy en 1990, et à Lacé en 1992. Alors que Glenn est généralement resté à l’écart des projecteurs, il a parfois rejoint Jacklyn pour des événements sur le tapis rouge au fil des ans, comme lorsqu’ils ont assisté aux Los Angeles Area Emmy Awards en 2004. Malheureusement, le couple s’est séparé en 2007 après 19 ans de mariage.

Lien connexe En rapport: Sonya Eddy : 5 choses à savoir sur la star de l’hôpital général décédée des suites d’une opération chirurgicale à 55 ans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.